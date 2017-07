Entrevista a Iris Junio: "Me planteé un par de veces dejar el baloncesto"

La jugadora del CB Islas Canarias atiende a Solobasket durante la concentración de la U19 femenina

La selección U19F disputó el pasado fin de semana el Torneo Finisher ‘Ciudad de Barakaldo’ como primer test preparativo en su camino hacia el Mundial de Udine, Italia, que tendrá lugar entre los días 22 y 30 de julio. El combinado nacional, dirigido por Miguel Ángel Ortega, encajó sendas derrotas frente a Rusia U19 y la selección absoluta de Euskadi, esta última en la prórroga, evidenciando que el margen de mejora es amplio pero con muy buenas sensaciones teniendo en cuenta que los partidos llegaron apenas una semana después de iniciar la concentración.

Una de las jugadoras que vistió la camiseta de España fue Iris Junio Mbulito (’99), del CB Islas Canarias, después de dos veranos alejada de las pistas debido a las graves lesiones sufridas en su rodilla izquierda que le obligaron a pasar por el quirófano. Operada por primera vez el 23 de marzo de 2015 después de lesionarse en un entrenamiento y por segunda ocasión el 4 de diciembre del mismo año tras recaer en el primer partido de la temporada, la directora de juego canaria volvió este curso a las canchas y su trabajo tuvo como recompensa la convocatoria, por partida doble, con la selección española.

Iris Junio presiona a Laura Arroyo, jugadora de Euskadi (Bizkaia Basket)

¿Qué tal va la concentración y qué sensaciones has tenido en el torneo? El primer partido no lo jugaste y te hemos visto con problemas físicos. ¿Cómo te encuentras?

Estoy bien. En la selección nos exigen mucha concentración y que lo demos todo en el campo tanto en los entrenamientos como en los partidos. El primer encuentro no lo disputamos cuatro jugadoras por tema de descanso porque los entrenadores dijeron que así nos irá mejor según vaya avanzando la concentración. El segundo lo jugué, pero estoy arrastrando una lesión, hice un mal gesto y al final me salí del partido porque no me dejaron jugar. De todos modos va todo bien; muy bien.

¿Te ves capacitada, a nivel físico, para doblar U19 y U18?

No lo sé. A día de hoy todavía me estoy ganando un puesto en esta selección, entonces todo dependerá de si me lleva la U19 y pasaría a doblar con la U18 o me iría unos días a mi casa y volvería. Todavía no se sabe.

Estuviste prácticamente dos años sin poder jugar. ¿Cómo afronta una jugadora de 16 años dos lesiones graves tan seguidas?

Fue duro, la verdad. Me planteé un par de veces dejar el baloncesto y hacer otro deporte porque pensaba que no iba a conseguir volver a jugar al mismo nivel que estaba jugando antes. Todavía me falta recuperar bastante confianza pero yo creo que poco a poco lo iré haciendo.

Tu juego precisamente es muy agresivo de cara al aro, penetras con fuerza, buscas el contacto… ¿Has tenido cierto ‘miedo’ a la hora de volver a las pistas esta temporada?

Sí, sobre todo es eso porque era lo que más hacía antes de la lesión y volver a hacer las entradas igual de fuerte todavía me da un poco de respeto. A día de hoy ya llevo casi 9 meses jugando pero todavía me da respeto porque nunca se sabe. Estoy trabajando para que no me vuelva a lesionar pero nunca se sabe.

Hoy en día parece que lo más cómodo es marcharse a EEUU pero de momento no has confirmado dónde estarás el próximo año. ¿Te llama la atención esa opción?

He estado barajando diferentes opciones pero no tengo nada claro todavía. No sé lo que voy a hacer. Primero estoy concentrada en la U19, después en la U18 y cuando termine todo ya decidiré si me voy, me quedo en Canarias o me voy a la Península. No descarto nada.

¿Qué significa para ti el CB Islas Canarias?

Es un buen club, humilde, hay dos entrenadores como Domingo Díaz y Begoña Santana que son muy buenos y te exigen un montón y para mí es como una segunda casa. Llevo en él prácticamente desde que empecé a correr, pasó ahí muchísimas tardes y para mi es una parte fundamental. Nunca me voy a olvidar ni del club, ni de los entrenadores porque gracias a ellos y todo lo que me han enseñado estoy ahora mismo en la selección española. Les tengo mucho cariño a todos.

Recientemente se han disputado los Campeonatos de España y todos los años surge la misma polémica: Canarias es un club que utiliza mucho la defensa zonal. ¿Especialmente en categoría Infantil, se debe permitir defender en zona?

Yo estoy en contra. Creo que puedes defender en zona pero no con niñas tan pequeñas. Cuando las jugadoras se van desarrollando, a medida que van avanzando, los equipos profesionales te piden que sepas defender uno contra uno, que sepas ponerte delante, las fintas defensivas, las líneas de pase… y todo eso en zona no lo trabajas tanto. Veo bien que por ejemplo en un partido pongas la zona, porque también hay que saber defender en zona, pero no siete partidos seguidos en un campeonato porque las niñas no aprenden.

¿Por qué debe estar Iris Junio en el Mundial U19?

Ni lo pienso. Nunca hay que dar nada por hecho porque hoy puedes estar y mañana no. Hay muchísimo nivel en esta selección, jugadoras muy buenas, todas hacen de todo, todas postean… Te lo tienes que ganar en cada entrenamiento y en cada partido.