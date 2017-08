Europeo U16M: Francia conquista el infierno montenegrino; España, séptima (95-77)

La selección española dirigida por David Soria terminó la primera fase del Europeo U16 de Podgorica (Montenegro) con un balance de 2 victorias (Letonia y Suecia) y 1 derrota (Montenegro) que le permitió pasar a la ronda eliminatoria como 1ª clasificada. El rival en los octavos de final fue Estonia, contra quien hubo que emplearse a fondo hasta el último minuto a pesar de un gran primer cuarto, y precisamente el Q1 ante Serbia fue el que obligó a ir a remolque y apeó a España de la lucha por las medallas. El objetivo, por lo tanto, pasó a ser el 5º puesto que valdría por un billete para el Mundial U17 de 2018 pero el primer oponente en el camino hacia ello, Lituania, pasó por encima de los españoles y les condenó a jugar contra Letonia por una 7ª plaza que sabe a poco al término del campeonato.

(Estadística)

Video of Spain v Latvia - Live - Classification 7-8 - FIBA U16 European Championship 2017

Detallamos a continuación todos los resultados de la última jornada de competición. Sobre el marcador se puede consultar la estadística del partido.

Finlandia 69-65 Rusia (15º puesto)

Alemania 77-44 Suecia (13º puesto)

Estonia 78-85 Israel (11º puesto)

Italia 73-47 Eslovenia (9º puesto)

ESPAÑA 95-77 Letonia (7º puesto)

Lituania 62-80 Turquía (5º puesto)

Serbia 75-71 Croacia (bronce)

Montenegro 68-75 Francia (final)

Video of Montenegro v France - Full Game - Final - FIBA U16 European Championship 2017

Ambientazo en el Moraca Sports Center:

Unbelievable comeback by Montenegro. Moraca Sports Center is, as the kids say, lit. Not your typical under-16 atmosphere. pic.twitter.com/LiIhfREgAL