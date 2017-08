Europeo U18F: Un buzzerbeater de Paloma González abre las puertas del 5º puesto (63-62)

La selección española dirigida por Madelén Urieta terminó la primera fase del Europeo U18 de Sopron (Hungría) con un pleno de victorias (Suecia, Serbia y Croacia) que le permitió pasar a la ronda eliminatoria como 1ª clasificada. El rival en los octavos de final fue Turquía, a quien se superó cómodamente con un demoledor primer cuarto, pero la suerte resultó esquiva en el igualado encuentro ante Francia, de tal manera que el objetivo pasó a ser el 5º puesto. El primer oponente en el camino, Eslovenia, se aferró al partido hasta el último segundo, momento en que Paloma González anotó un espectacular triple sobre la bocina.

ESPAÑA 63-62 ESLOVENIA

(Estadística)

Video of Spain v Slovenia - Full Game - Classification 5-8 - FIBA U18 Women's European Championship 2017

(¿Cómo ha sido el triple?) “Cuando la jugadora eslovena tiraba el tiro libre estábamos muy nerviosas, yo pensaba en coger el balón, pasarlo a una compañera… pero Iris me ha dicho que sacaba ella y me lo daba a mí en carrera. Casi no la oía de los nervios, pero así ha sido. Me ha llegado el balón un poco bajo, lo he cogido y me ha salido una eslovena, he pensado “esto va a ser imposible”… Y cuando he tirado me ha parecido un tiro un poco raro, lo he visto volar y pensaba “no entra, no entra”… Pero ha entrado y me he ido corriendo hacia mis compañeras y ellas han venido hacia mí, me han tirado al suelo, los padres estaban como locos, y las eslovenas hundidas porque creo que ya celebraban la victoria. Ha sido un subidón”.

(Último partido) “No podemos irnos a casa siendo sextas, vamos a darlo todo. Lo de las semis fue un palo grande, pero nos hemos repuesto. Hungría es un equipo fuerte y además es el anfitrión, pero se les ha lesionado su mejor jugadora y también estarán cansadas, pero nosotras tenemos más rotación. Va a ser un partido apretado y bonito y lo vamos a luchar con todas nuestras fuerzas”.

El espectacular triple sobre la bocina contra Eslovenia:

FINAL ENTRE SERBIA Y BÉLGICA

Repasamos el resultado del resto de eliminatorias correspondientes a las semifinales y la lucha por el 5º puesto. Sobre el resultado se puede consultar la estadística del partido.

Semifinales:

Francia 48-66 Serbia

República Checa 49-63 Bélgica

5º-8º puesto:

ESPAÑA 63-62 Eslovenia

Suecia 43-59 Hungría

HORARIOS

Conocemos a continuación los principales emparejamientos de la última jornada que se disputará el domingo, día 13 de agosto, y donde España se medirá a Hungría en la lucha por el 5º puesto.

Final:

(20:15) Serbia - Bélgica

Bronce:

(18:00) Francia - República Checa

5º-6º puesto:

(15:45) ESPAÑA - Hungría

* Todos los partidos podrán verse en directo en el canal de YouTube de la FIBA.

Video of Spain v Hungary - Live - Classification 5-6 - FIBA U18 Women's European Championship 2017