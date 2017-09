Javi Lucas: "Los ascensos mejoran el atractivo de la liga para clubes y empresarios"

"Melilla es un proyecto ambicioso y ahora toca darlo todo para poder competir semana tras semana"

Javi Lucas (Muro de Alcoy, 1987) vivirá su sexta temporada consecutiva en LEB Oro. El ala-pívot alicantino afronta la nueva temporada tras su llegada Melilla Baloncesto en plena madurez deportiva. Repasamos con él su trayectoria y la situación actual de una LEB Oro que arrancará en apenas dos semanas. Desde sus primeros pasos en categorías senior con el Lucentum, donde llegó a formar parte de la selección española que se alzaba con la medalla de plata en el Europeo sub20 en 2007 hasta los años de consolidación en LEB Oro.

En 2007 disputaste el Europeo U20 alcanzando la medalla de plata con España compartiendo equipo con Sergio Llull, Pau Ribas, Javier Beirán y Xavi Rey, entre otros ¿Cómo recuerdas el momento en el que eres convocado? ¿Y la experiencia del torneo en Eslovenia?

Javi Lucas con la selección U20 en 2007

Fue increible porque Orenga me llamó justo el día de mi cumpleaños para decirme que estaba preseleccionado, así que doble felicidad, además de que nunca había sido convocado por la selección en ninguna categoría. En cuanto a la experiencia del torneo, pues una pasada, ver el increible nivel que hay en Europa, y llegar a la final contra Serbia con Teodosic… pues es algo que le podré contar a mis hijos y nietos muy orgulloso.

Tras dos temporadas en las que llegaste incluso a debutar en ACB con el Lucentum, el equipo descendía a LEB Oro en 2007 y lo que pudo ser una buena oportunidad para tener mayor protagonismo se convirtieron en dos temporadas (2007-08 y 2008-09) en las que tu progresión se frena ¿Cuáles crees que fueron las causas? ¿Cómo afrontaste estos años complicados en tu carrera?

Si, fueron dos años muy duros. Creo que dejé de seguir la línea de años anteriores, en cuanto a ambición, aunque no creo que dejase de trabajar duro, pero no supe reponerme al mazazo de dejar de subir con el primer equipo, al que ya no contaran conmigo después del año que me convocan con la U20 fue algo que no supe llevar, y fueron dos años en los que dejé pasar una buena oportunidad. El primer año asimilé todo aquello como pude y el segundo año intentar disfrutar con el equipo EBA y salir al mercado a final de año para empezar una nueva aventura con fuerzas.

Después de un breve pasó por Ávila, llegas a Coruña donde tras dos años en Plata el equipo asciende a Oro. En tu año debut en Oro alternabas un papel destacado en EBA con actuaciones en el primer equipo ¿Cómo recuerdas esa primera etapa en Coruña? ¿Cuál fue la clave de tu crecimiento como jugador?

"Aprendí a currar día a día con gente que me apretaba y a saber que sin máximo esfuerzo no iba a conseguir mucho"

En LEB Plata la verdad que iba con la idea de crecer como jugador, el año en Ávila me sirvió para entender que estaba en una liga importante ya en la que no te regalan nada, y ya en Coruña tuve a Esmoris o Javi Román al año siguiente de los que aprendí muchísimo. Fueron años importantes para mi, sobre todo mentalmente. Aprendí a currar día a día con gente que me apretaba y que sin máximo esfuerzo no iba a conseguir mucho.

El primer año de LEB Oro todo cambió, creo que fue el año más duro de mi carrera y el año que más aprendí a salir adelante en los peores momentos. Tenía que dar el 200% si quería jugar 7 minutos y terminé la liga jugando partidos de playoff importantes. Ese fue el secreto, el no caerme cuando las cosas iban mal, no como en aquel año de Alicante en el que no supe levantarme. Y luego ya al siguiente año en Coruña fue una pasada, tuve un gran año y merecidamente.

Javi Lucas en acción ofensiva

En Valladolid viviste un año que fue complicado. Problemas de impagos marcaban la temporada hasta el punto de que los jugadores llegasteis a plantaros con un comunicado denunciando la situación ¿Cómo recuerdas aquella temporada? ¿Con qué te quedas de toda aquella desagradable vivencia?

Realmente no fue tan complicado ya que hicimos un grupo increible, nunca contemplamos la opción de manifestarnos ni de plantarnos, aunque sí que saliese todo en prensa. Para mi fue de los años más bonitos, la gente de Valladolid nos ayudó muchísimo, restaurantes que se ofrecieron a darnos de comer y cenar sin cobrarnos, la afición siempre a nuestro lado y el partido que nos eliminan en semis, todo el pabellón dándonos las gracias por el año a pie de pista. Me quedo con la gente de Valladolid, con el equipo, con el cuerpo técnico incluyendo médico, preparador físico y fisios que me trataron increiblemente bien.

Tras pasar por Valladolid, Palma y Coruña llegas a Melilla como un jugador consolidado en la categoría ¿Qué esperas de esta nueva etapa en Melilla? ¿Es el proyecto más ambicioso en el que has estado hasta ahora?

"Melilla es un proyecto ambicioso y ahora toca darlo todo para poder competir semana tras semana"

Por supuesto me he llevado una grata impresión con el club, con los entrenamientos tanto en pista como físicos y con los compañeros y cuerpo técnico, creo que puede ser un gran año para todos. Es un proyecto ambicioso y ahora toca darlo todo para poder competir semana tras semana. En lo personal espero ayudar en lo máximo posible al equipo y tener mi mejor año después de un verano trabajando para ello.

Esta temporada han vuelto los ascensos a Liga Endesa ¿Cómo crees que esto puede afectar a la competitividad de la liga esta temporada? ¿Crees que toda esta problemática de ascensos frustrados de los últimos años ha hecho mucho daño a la competición?

Por supuesto, han jugado con la ilusión de aficionados, jugadores y clubes, como los de Melilla o Palencia por ejemplo, pero nunca hay que rendirse. Este año va a ser increíble ver a Burgos en ACB. Creo que más de media LEB iremos con Burgos este año y espero que siga habiendo ascensos y descensos para que la liga recupere el atractivo de años atrás.

Javi Lucas con la camiseta de Melilla Baloncesto

Este año hemos visto que jugadores consolidados en la liga se han marchado a ligas extranjeras, ¿Te has llegado a plantear esa opción en algún momento? ¿Qué crees que debería cambiar para que se frenara la salida de jugadores de la liga y para que el nivel competitivo en LEB Oro subiera?

Personalmente no me importaría ir a una liga competitiva de otro país, pero nunca me he movido por dinero, irme a jugar a una liga menor que la LEB Oro por dinero, no lo haría mientras tenga la opción de la LEB Oro, siendo ésta competitiva como lo es. Todo el mundo me va a decir 'sí, pero ya no es lo que era…' claro antes había jugadores que cobraban 100.000 euros pues normal que la liga atrajese jugadores de primer nivel. Pero la liga es competitiva, ahí está su atractivo, un día ganas al primero, la siguiente semana pierdes contra el colista. De momento, el que haya habido ascensos y descenso ya mejora el atractivo de la liga tanto para clubes, para nosotros o para los empresarios.

"El que haya habido ascensos y descenso ya mejora el atractivo de la liga tanto para clubes, para nosotros o para los empresarios"

Melilla ya vivió lo que es un ascenso que no se hace efectivo. ¿Qué sensaciones se emiten desde el club y el entorno sobre los objetivos para este año?¿El ascenso es un objetivo en el horizonte?

Creo que en esta liga hay que ser cautos por lo que hablábamos antes, el tema competitividad. Un equipo puede ser favorito muchos años y no conseguir el ascenso deportivamente. Es difícil, hay que ir partido a partido, hay que hacer las cosas muy bien para ascender, y hacer lo que esté en nuestra mano cada partido, es decir, darlo todo, luchar por cada balón, poner el corazón, divertirnos y sobre todo, ser una familia. Y si conseguimos eso, creo que será más viable ascender.

Y sobre el futuro, ¿El poder regresar a jugar en Liga Endesa es un objetivo que te planteas? ¿O te ves más como un jugador que pueda extender su trayectoria muchos años en LEB Oro como cada vez es más habitual estos últimos años viendo a veteranos como Feliu, Otegui, Rejón, Blanch, Manzano, Rivero, Arco…?

Nunca se debe perder la ilusión, aunque creo que más que jugar en la liga Endesa, mi sueño sería subir a la liga Endesa. Después si ya renuevas y puedes jugar pues mejor que mejor. Algo así como las renovaciones de Burgos de jugadores con mucha calidad de Leb Oro y que van a continuar en la liga Endesa este año.