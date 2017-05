Joan Pardina: "Ahora priorizo minutos antes que estar en un ACB ocupando la plaza de cupo

El RETAbet.es GBC lograba el título de la LEB Oro hace apenas un mes y se ganaba así el derecho deportivo a ascender a la Liga Endesa. En la plantilla dirigida por Porfi Fisac hay una pieza cargada de polivalencia y que ha sido muy importante en el éxito donostiarra. Hablamos de Joan Pardina (23 años, 2.02 m), el joven alero catalán se ha convertido en el tercer jugador más valorado del equipo, aportando en muchas facetas del juego y continuando con la progresión constante que lleva desde su paso por EBA y LEB Plata.

Solobasket ha podido hablar con Joan Pardina para valorar la temporada, sus planes de futuro y otros aspectos de la competición:

Miquel Salvó ante Joan Pardina (Foto: Christian García)

El verano pasado Porfi dijo que quería contar contigo sí o sí. Bien fuera en ACB o en LEB. ¿Por qué decidiste jugar para él y qué destacarías de su figura?

Cuando un entrenador te quiere sí o sí siempre es positivo para el jugador ya que sabes que tienes su confianza. Me habían hablado muy bien de él aunque no lo conocía. Al final decidí esperar para empezar el nuevo proyecto en el GBC juntos y salió todo bien. La verdad es que es un entrenador muy particular con su método y muy buen conocedor de la liga. Tiene las cosas muy claras y sabe en todo momento que quiere de ti y del equipo, factor el cual ha sido una de las claves del éxito.

"Porfi tiene las cosas muy claras y sabe en todo momento que quiere de ti y del equipo"

¿Esa confianza y deseo por parte del entrenador puede llegar a suponer una responsabilidad añadida a lo largo del año para no fallarle?

Yo no me lo tomé como una responsabilidad añadida, sabía que el confiaba en mí y lo que me pedía. Yo simplemente me he dedicado a hacer esas cosas lo mejor posible para tener durante todo el año esa confianza e intentar fallarle lo menos posible.

Destacas por tu polivalencia y esta temporada has jugado en prácticamente todas las posiciones. Desde base hasta ala-pívot. ¿En cuál te sientes más cómodo y qué aspectos del juego son los que crees que más debes mejorar?

Mi posición es la de alero y es en la que he jugado casi toda mi trayectoria como jugador y por eso es la que me siento más cómodo y sé lo que puedo aportar. Este año Porfi me ha pedido que tengo que hacer más cosas y de aquí que haya jugado en cuatro de las cinco posiciones. Y por este camino se encuentran las facetas que más debo mejorar como son el dribbling y el 1x1 para lo que sería la posición de base y el físico para poder ayudar en momentos en el ala-pívot. Esas serían las principales aunque, como todo jugador sabe, siempre hay margen de mejora en todas las facetas del juego.

"Este año Porfi me ha pedido que haga más cosas y por este camino se encuentran las facetas que más debo mejorar"

Gran parte del éxito del GBC ha pasado por vuestra solvencia como local. Habéis perdido un solo partido en casa, una pista que no destaca por ser especialmente caliente. ¿Qué tiene el Gasca que tan buen resultado os ha dado?

El espíritu Gasca del que se ha hablado todo el año ha sido clave para quedar en la primera posición, la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos jugando en casa donde solo concedimos una derrota y fue en la jornada 4. Esa solvencia nos ha ayudado en el tramo final a sacar partidos en casa que se nos complicaban mas, pero dada la confianza que teníamos en casa los supimos sacar adelante.

Igual sí que hay pistas como Pumarin, el Pazo de Lugo u otras que son mucho más calientes y hay mucho más ambiente, pero yo me quedo con la imagen del Gasca el día del ascenso donde se vendieron todas las entradas y se vivió un gran ambiente de baloncesto.

Ambiente en Gasca (Foto: Luis García)

¿Cuál ha sido el secreto del Gipuzkoa Basket para ocupar una posición en la tabla que muy poca gente podía pensar a principio de año?

A principio de año nadie se imaginaba que podíamos acabar primeros la liga regular pero a partir de la segunda vuelta y conforme fuimos avanzando nos lo empezamos a creer. Confiar en todo lo que nos decía Porfi como equipo, la solvencia como local y victorias en campos difíciles como Lugo y Melilla en el tramo final de la temporada nos dio ese empujón final para lograr lo que muy poca gente hubiera apostado antes de empezar la temporada.

Cuéntanos la anécdota de los calcetines y Miguel Santos. ¿Marcó un antes y un después? Ganasteis 7 de los últimos 8 partidos gracias a ellos...

En el desplazamiento a Lugo, por la mañana fuimos a visitar la tienda de Manel Sánchez (todo un clásico en la mayoría de equipos) y cuando estábamos allí Miguel Santos nos dijo que cogiéramos un par de calcetines cada uno que él nos los regalaba. Así pues nos los pusimos esa misma tarde y ganamos, y fue el mismo Miguel quien nos trajo otro par de calcetines la siguiente semana. Entonces a partir de ese momento teníamos los calcetines para jugar como local y como visitante y no nos fue nada mal la verdad.

Sabiendo cual es la compleja situación que vive hoy en día el baloncesto nacional en cuanto al tema de ascensos/descensos, ¿Crees que GBC podrá estar en ACB la próxima temporada? ¿Qué sensaciones te has llevado en ese sentido en tu estancia en Donosti?

El tema de los ascensos y descensos es un tema muy complejo y que se tiene que encontrar una solución por el bien del baloncesto lo antes posible. No puede ser que diferentes equipos que se han merecido una plaza en ACB sigan años en LEB sin posibilidad de estar en la mejor liga a nivel nacional.

"El tema de los ascensos y descensos es muy complejo y se le tiene que encontrar una solución por el bien del baloncesto"

Yo espero y deseo que el GBC el año que viene pueda volver a competir el año que viene en ACB ya que por algo hemos luchado todo el año y nos lo hemos merecido. Pero como bien se sabe depende de muchas cosas y estar pendientes de posibles cambios que pueden haber este verano. En Guipúzcoa, sobre todo en el tramo final de temporada, se ha demostrado que se quiere baloncesto de primer nivel y la gente es optimista pero como bien sabemos irá para largo.

Joan Pardina celebra el título de GBC (Foto: J Colmenero -FEB)

Dos temporadas en EBA, una en LEB Plata, dos en LEB Oro… Llevas una línea progresiva en tu evolución ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿Priorizarías una opción en Liga Endesa a pesar de pocos minutos o crees que otro año creciendo en LEB Oro sería mejor opción?

Creo que hasta el momento he dado los pasos adecuados y quiero seguir así, sin precipitarme. Obviamente no cierro las puertas a nada y mi sueño es jugar en ACB pero ahora mismo priorizo minutos y disfrutar del baloncesto antes que estar en un ACB sin minutos ocupando la plaza de cupo. El verano es largo y ya se verán las opciones que se dan y luego espero tomar la decisión correcta y seguir progresando.

"Mi sueño es jugar en ACB pero ahora priorizo minutos y disfrutar del baloncesto antes que estar en un ACB sin minutos"

En tus ‘saltos’ de EBA a Plata y de Plata a Oro no se han visto problemas de adaptación y has mantenido una línea ascendente ¿Cuál crees que es la clave de tu buena adaptación a las nuevas competiciones a las que has ido llegando?

Yo siempre trato de dejarme aconsejar e intentar hacerlo lo mejor que puedo. De ahí que en la mayoría de mis temporadas mantengo una progresión de menos a más. Eso se debe a que cada vez que conozco más mis compañeros, el entrenador y la categoría me es más fácil sacar todas mis virtudes y ayudar al equipo en lo que haga falta.

Joan Pardina con el balón (Foto Karlos Aginaga - Gipuzkoa Sport)

¿Qué entrenador te ha marcado más en lo que llevas de trayectoria?

Realmente de todos me llevo algo y creo que eso es muy bueno para un jugador, tener diferentes entrenadores y que todos te aporten. De mis años en EBA me ayudaron mucho a progresar como jugador, con Kuko Cruza mejoré mucho el tiro entre otras cosas, con Quim Costa la exigencia y el dejarse siempre todo en la pista y con Porfi a ser un jugador más polivalente.

¿Cómo se afronta el compatibilizar el deporte profesional con los estudios universitarios? ¿Qué importancia le das en tu carrera a continuar con la formación académica?

Es una situación en la que muchos jugadores nos encontramos y la verdad es que aquí en España no se ofrecen muchas facilidades para compaginar el deporte profesional con los estudios y creo que es algo que se debe mejorar también.

"Siempre he creído que la formación académica es de vital importancia para mi futuro aunque en el presente el baloncesto sea mi prioridad"

Yo siempre he creído que la formación académica es de vital importancia para mi futuro aunque en el presente el baloncesto sea mi prioridad. Por suerte, ya estoy a punto de acabar el grado en ADE y tengo pensado seguir formándome ahora cuando lo finalice.

¿Crees que el jugador joven nacional encuentra demasiadas dificultades para tener un rol importante en las plantillas en LEB Oro? ¿Cómo valoras el hecho de que los grandes veteranos de la liga sigan siendo tan relevantes año tras año?

La LEB Oro es una liga de muy buen nivel y es difícil al principio para todos los jóvenes, y es por eso que es muy importante confiar en uno mismo y que tengas la confianza del entrenador. En el caso de los jóvenes es muy importante siempre trabajar y siempre querer más. No creo que el hecho de que los veteranos sean piezas básicas en la mayoría de equipos impida a los jóvenes disponer de más oportunidades o minutos. Al final en cualquier equipo el entrenador busca jugadores que le sean resolutivos ya sean jóvenes o veteranos.

"No creo que el hecho de que los veteranos sean piezas básicas en la mayoría de equipos impida a los jóvenes disponer de más oportunidades"

¿Cómo afrontas el largo parón competitivo que genera el calendario liguero (desde el 28 de abril sin competir)? ¿Realizas trabajos específicos en este periodo? ¿Cómo afecta la cierta incertidumbre sobre cuál puede ser tu próximo destino la temporada que viene?

La verdad es que se hace largo; son 4 meses sin competir. Así que cada uno se tiene que buscar la vida y hacer lo que se crea conveniente. El verano es muy buen momento para mejorar aspectos que durante el año es más complicado y este año me voy a seguir entrenando para seguir mejorando en diferentes facetas de mi juego y también seguiré un plan físico específico.

Se ha convertido en que sea típico que los jugadores estemos la mayoría hasta julio más o menos sin saber dónde estará nuestro futuro dada la realidad del baloncesto actual así que uno ya se acostumbra e intentar estar tranquilo durante el verano hasta que lleguen las ofertas.

Los Playoff LEB Oro llegan a su fase decisiva, ¿Qué equipos ves como favorito para lograr la otra plaza de ascenso?

Pues ahora mismo que nos encontramos en semifinales veo a Burgos un punto por delante de los demás equipos, no solo por la trayectoria que lleva hasta el momento en play-off donde no conoce la derrota sino por sus últimos dos meses donde solo han perdido un partido. Creo que tienen una plantilla muy equilibrada y bien liderada por mi excompañero y amigo Goran Huskic.

Más entrevistas: