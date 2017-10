Jorge Sanz: "Aranzana me transmitió mucha confianza ya en verano. Él apostó por mi"

"Aquel año en Obradoiro me vine abajo mentalmente"

El base madrileño de Leyma Coruña está siendo uno de los jugadores más destacados en el arranque de la LEB Oro. Entre los más valorados y máximo asistente de la liga tras cuatro jornadas.

Repasamos con él su trayectoria deportiva, donde ha tenido que tomar decisiones importantes para relanzar su trayectoria hasta que finalmente ha llegado a Leyma Coruña donde está alcanzando un rol relevante. Hablamos sobre su visión del arranque de la competición y los objetivos de su equipo para esta temporada.

En abril de 2011 debutas con 18 años en ACB con el Real Madrid en Zaragoza, La siguiente temporada (2011-12) sigues alternando el EBA con el primer equipo, llegando a debutar en Euroleague y disputando otros 10 partidos ACB ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? ¿Qué te aportaron esas temporadas en dinámica compartida con el equipo ACB y EBA?

Para mi fueron unos años inolvidables. El poder estar en la plantilla del Real Madrid fue algo increíble, que sueñas desde pequeño. No contaba con muchos minutos pero en el día a día me quedo con muchas cosas positivas. Los jugadores me dieron muchos consejos que me sirven en el día a día. Si tuviese que elegir a un jugador, me quedo con Sergi Llull. Me ayudó mucho y me sorprendía ver cómo estaba de encima de un chaval tan joven como era yo entonces.

Jorge Sanz en su etapa en Fuenlabrada

Tras salir del Real Madrid, fichas por Obradoiro pero aquel año no tuviste mucho protagonismo y decides fichar por Fuenlabrada, donde disputaste la LEB Plata. ¿Cómo se afronta la decisión de dar ‘un paso atrás’ para jugar en LEB Plata después de estar en ACB? ¿Te resultó difícil? ¿Qué te aportó esa temporada?

Para mi fue un palo muy duro. El hecho de estar en el Madrid te hace tener unas expectativas muy altas y, a veces, te piensas más de lo que eres. Aquel año en Obradoiro yo tenía unas expectativas demasiado altas y al no contar con los minutos que yo quería y, mentalmente, me vine abajo.

Tras valorarlo con mi agente, decidí dar ese paso atrás para ir a un equipo en el que tuviera confianza en mi y pudiera tener un rol más importante en la plantilla. Fue duro el cambio pero tras asimilarlo fue como empezar de cero. Fue un año genial, ascendimos a LEB Oro y me permitió fichar dos años más con Fuenlabrada.

Lograsteis el ascenso y te llega la oportunidad de jugar en LEB Oro en el Huesca, de la mano de Quim Costa. ¿Cómo recuerdas aquella temporada? Siempre se habla del buen trabajo de Costa con los jugadores jóvenes ¿Cómo fue tu experiencia y evolución bajo sus órdenes?

Fue un año duro a nivel colectivo. Tuvimos lesiones y el equipo no llegó a encontrarse durante todo el año. Quim es un entrenador que está muy pendiente de los jóvenes. Está muy encima en el trabajo diario, sobre todo en la técnica individual. Es muy exigente y te aporta muchas cosas.

Jorge Sanz (Foto: Nando Martínez)

Tras un breve paso por Fuenla ACB llegas a Melilla a mitad de la temporada 2015-16 para reforzar a un equipo que acabaría logrando el ascenso ¿Cómo recuerdas aquellos momentos y ese éxito deportivo? ¿Cómo viviste la posterior decepción por no poderse hacer efectivo?

Fue una experiencia bonita. Llegué a mitad de temporada pero tuvimos muy buenos resultados y logramos ese ascenso. Al principio de verano aún teníamos esperanzas de que se pudiera cumplir ese sueño que los jugadores de LEB tenemos de poder subir con nuestro equipo a ACB pero luego se fue viendo que las condiciones de ACB no se rebajaban y finalmente no hubo forma. Es una decepción ver que han habido muchos equipos estos años que no han podido ascender realmente por las condiciones impuestas por la ACB.

Tras otro año en Melilla, decides este año fichar por Leyma Coruña, ¿Qué es lo que te decidió por aceptar la oferta del conjunto gallego?

Buscaba un rol más principal en una plantilla LEB. Tuve la oferta de seguir en Melilla, pero tras hablar con Gustavo Aranzana en verano me ofrecieron un rol más relevante en el equipo. Esta posibilidad de poder partir con un rol importante era algo que en Melilla tenía más complicado al tener que compartir puesto con Dani Rodríguez.

Esta temporada estás teniendo un gran arranque a nivel individual y eres el tercer jugador mejor valorado de la liga con unos números que casi doblan a los que firmabas años anteriores ¿Cuál es la clave de este gran salto adelante? ¿Qué papel tiene Gustavo Aranzana en este impacto?

Gustavo me transmitió mucha confianza ya en verano. Él apostó por mi. Creo que ese salto de confianza y de minutos, sumado al trabajo que he realizado en verano, es lo que ha hecho que sea un jugador más asentado en la liga y tenga más recursos para dirigir al equipo. Lo importante es que este buen nivel individual se pueda traducir pronto en victorias del equipo, que es lo que realmente importa.

Por confección de plantilla, este Leyma Coruña apuntaba alto. El discurso, en pretemporada era ambicioso pero, por el contrario, el juego del equipo está siendo muy pobre en este arranque liguero y los resultados no están acompañando. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son para ti las causas de este mal inicio de temporada?

El equipo aún no está compenetrado del todo. Somos casi todos jugadores nuevos y con jugadores que no conocen la liga. Hay una cierta descompensación a nivel grupal. Tenemos nervios y ansiedad por ganar y eso lo pagamos en los partidos. Creo que estamos compactos en defensa pero nos falta solidez en ataque. Estamos entrenando muy bien y ojalá en los próximos partidos lo podamos traducir en victorias en la cancha.

Jorge Sanz con el balón (Foto: Nando Martínez)

¿Cuáles son los objetivos del equipo esta temporada?

El nivel de la liga ha subido muchísimo. Hay equipos que se han reforzado bien y creo que el objetivo es entrar en puestos de Playoff, pero será difícil y una lucha constante. Espero una liga competitiva y creo que llegar bien al tramo final de liga será fundamental para conseguir esos puestos de Playoff.

Al igual que cada vez más jugadores, compaginas estudios con tu carrera deportiva ¿Qué importancia le das a la formación en unos tiempos en los que las condiciones contractuales en LEB están lejos de las que había hace años?

Para mi, los estudios son algo fundamental. Con las condiciones económicas que hoy ofrece la LEB no te labras un futuro tras tu carrera deportiva. Además, también me sirve para abstraerme de lo demás. Me libera y hace que el tiempo que dedico al baloncesto lo haga más despejado mentalmente.

¿Volver a ACB es un reto para ti? Si tuvieras que elegir entre ir a un equipo ACB con riesgo de tener poco protagonismo o seguir siendo referencia en un equipo puntero LEB Oro ¿Por qué te decantarías?

Creo que no podría dejar pasar la oportunidad de llegar a ACB, aunque fuera de segundo base. Es muy complicado que si llegase una oportunidad de jugar en ACB sea para tener un rol importante. La clave es poder tener la opción y una vez allí ganarte el hueco para poder crecer y tener más relevancia gracias al trabajo bien hecho.

Asier Zengotitabengoa, Xavi Forcada o Marcos Suka Umu han hecho las maletas y se han marchado a la “EBA francesa”. Borja Arévalo, mejor base del pasado curso, juega en el modesto Logrobasket para mantener la forma y en espera de una oferta que le satisfaga. Toni Vicens juega en la segunda división austríaca… ¿Te has planteado probar en alguna liga extranjera?

Sí que me lo he llegado a plantear de cara a un futuro. Hablo con Asier, con Suka... y me hablan de que no solo son las buenas condiciones económicas en comparación con la LEB Oro, si no que también las competiciones están mejor organizadas. De cara a un futuro, si me estanco en LEB y no doy el salto a ACB, sí que me planteo el poder intentar jugar en alguna liga extranjera.

Este año han vuelto a haber ascensos después de varios años ¿Crees que eso ha tenido impacto en los proyectos que se han conformado y en la competitividad que pueda tener esta LEB Oro?

Hay equipos que se han hecho más fuertes por el hecho de ver que el ascenso a ACB parece más asequible tras lo vivido este verano. Esto hará que la LEB, poco a poco, pueda crecer a nivel económico y deportivo.

Jorge Sanz, en acción defensiva (Foto: Nando Martínez)

Desde Solobasket agradecemos al Departamento de Comunicación de Leyma Basquet Coruña y al propio Jorge Sanz las facilidades prestadas para la realización de la entrevista.

