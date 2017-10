Juan Ignacio Jasen (Real Murcia): "Hay mucha gente ilusionada detrás de este proyecto"

Estadísticas, resultados, calendario y rankings LEB Plata

La LEB Plata 2017-18 lleva dos jornadas disputadas y en el quinteto de líderes invictos se cuela un recién ascendido. El Real Murcia Baloncesto se ha convertido en el equipo más anotador de la liga y apunta a ser una de las revelaciones. En su plantilla encontramos a un 'joven veterano' Juan Ignacio Jasen. El alero argentino firma su tercera temporada en el conjunto murciano después de una trayectoria que le llevó a disputar seis temporadas en ACB con Estudiantes, Granada y Murcia. Después de un breve paso por el Obras argentino y una temporada en Burgos (con ascenso no efectivo incluido) militó ya en CB Myrtia (actual Real Murcia Baloncesto) y reside en Murcia donde regenta un conocido restaurante, cuya gerencia compagina con su dedicación al baloncesto. Esta temporada promedia 8.5 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en los dos primeros partidos de la temporada.

Juan Ignacio Jasen, tras anotar un lanzamiento (Foto: Manuel Tortosa)

La pasada campaña el CB Myrtia lograba el ascenso a LEB Plata por primera vez en su historia ¿Cómo viviste la temporada? ¿Qué ha significado para el club el ascenso?

La temporada fue muy buena de principio a fin. Creo que dominamos la liga. Éramos un equipo muy parejo que se conocía bien y al final terminamos consiguiendo el objetivo. Para el club significó la oportunidad de competir a otro nivel. Después de habernos quedado a las puertas el año anterior, era un objetivo que nos marcamos tanto jugadores como club.

En una ciudad como Murcia, con un equipo consolidado en Liga Endesa, ¿Qué impacto y que apoyo tiene el proyecto de Real Murcia Baloncesto en su estreno en LEB Plata?

Hay mucha gente ilusionada detrás de este proyecto. La gente esta haciendo las cosas bien para que esto vaya mejorando poco a poco. Es una carrera de fondo. Sobre el apoyo que tenemos, lo iremos descubriendo las próximas jornadas. Espero que la gente se sume a venir al Príncipe.

Deportivamente, ¿cuál es el objetivo del equipo esta temporada?

Nuestro objetivo, claro está, es estar lo mas arriba posible. Somos un equipo nuevo, inexperto, que no conocemos la liga... así que lo mejor es ir partido a partido tratando de estar lejos de la zona de descenso.

Y, a nivel individual, ¿cuáles son tus metas en esta temporada? ¿Crees que tu experiencia en ACB/Oro te aporta un plus en esta categoría?

A nivel individual me siento bien. Físicamente también estoy bien. Sé que en el transcurso del año puede que se me ponga cuesta arriba ya que tengo que dividir esfuerzos con el restaurante que tengo aquí en Murcia. Pero siempre voy a ayudar en todo lo que pueda. Creo que todavía puedo competir y trataré de hacerlo lo mejor posible. La experiencia debería jugarme a favor en este aspecto.

Juan Ignacio Jasen (Foto: Manuel Tortosa)

El equipo ha mantenido a parte del bloque que logró el ascenso, contando con jugadores experimentados como Jorge Lledó, Samuel Alcáraz o tú mismo ¿Qué papel jugáis como veteranos de un equipo que ha incorporado muchos jugadores jóvenes?

Bueno, los que van llegando nuevos se van dando cuenta y ellos mismos son los que se acercan a los mayores para que los vayamos guiando por el buen camino. Por suerte todos y cada uno de los fichajes se han adaptado genial y aceptan todo tipo de consejos, incluso vienen ellos mismos buscándolo. Me gusta pensar que se ha hecho un buen equipo y que todos somos importantes.

Con vuestro gran arranque, apuntáis a ser una de las revelaciones de la liga. ¿Cuáles son las claves del buen acoplamiento que muestra vuestro bloque?

Para hablar de revelaciones igual es algo pronto, pero sí es verdad que el comienzo ha sido bueno. La clave puede estar en lo dicho anteriormente. En que el bloque del ascenso y los fichajes hayamos congeniado de tal forma que parece que llevamos meses jugando juntos. Ahora hay que mantener cierta regularidad y hacernos fuertes de local.

Este año Burgos ha podido hacer efectivo su ascenso a ACB y hace apenas una semana debutaba con 9000 personas en las gradas de su pabellón. Tú viviste allí un ascenso en 2014-15 ¿Cómo recuerdas aquella temporada y es ascenso que no se hizo efectivo? ¿Te sorprende el enorme impacto que ha tenido el ascenso en Burgos?

Lo de Burgos no me sorprende para nada. Es una ciudad que vive mucho el baloncesto. Me alegro enormemente por toda la gente que trabajó para que eso fuera posible y ojala estén ahí muchos años más, porque se lo merecen.

Es cada vez más habitual ver que en categorías LEB ver que los jugadores valoren y prioricen su situación laboral o estudios a la hora de elegir una oferta de un equipo ¿En qué a cambiado esto con respecto a la LEB de hace una década? ¿Crees que son tiempos complicados para que un jugador joven apueste por su carrera en el baloncesto?

Claro que son tiempos complicados. A nivel económico, las ligas FEB se resintieron mucho. Los sueldos en muchos equipos son hasta irrisorios teniendo en cuenta que hablamos de la segunda o tercera división de la liga más importante del mundo quitando la NBA. Antes la elección era sencilla... ahora ya no.

Mirando al futuro, ¿Te ves alargando tu carrera deportiva muchos años? ¿Te gustaría mantener vinculación con el baloncesto en el futuro, compaginándolo con tus otros proyectos personales?

Bueno, el básquet es algo que lleva conmigo durante muchos años. me gustaría seguir ligado de alguna forma. Pero por ahora quiero enfocarme en este año con el Real Murcia y hacerlo lo mejor posible. Lo que pase más adelante ya se verá.

