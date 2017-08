Kaminski, rookie para Sammic; Pressley, a Palencia; Hearst, a la A2 italiana

Repasamos los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga LEB Oro:

Kenny Kaminski, rookie de calidad para Sammic ISB: Primer fichaje para el conjunto azpeitiarra. Kaminski (24 años, 2.03m) es un ala-pívot que llega procedente de Ohio St, donde ha disputado la NCAA. La pasada campaña promedió 11.8 puntos (42.6% en triples), 3 rebotes y 0.9 asistencias por partido. Iraurgi es un club que se caracteriza por su buen ojo en la incorporación de rookies. Sandi Marcius, Semple, Dezelski o Karena son ejemplos de fichajes interesante en sus dos últimas campañas en Plata. Se suma a Ibon Guridi como segunda pieza del proyecto que dirigirá Lolo Encinas.

Mamadou Samb, potencia interior para Melilla: El conjunto azulino ha cerrado en apenas dos días su pareja de pívots para la próxima campaña. Tras la llegada de Fran Guerra ahora se suma Mamadou Samb (27 años, 2.08m) cuenta con experiencia en Oro y en ACB y la pasada campaña la acabó en Palencia Baloncesto donde disputó un total de 25 partidos promediando 11 puntos y 6 rebotes por encuentro. Se suma a Guerra y Javi Lucas como piezas interiores de un renovado proyecto melillense que se postula como uno de los candidatos a estar en la lucha por el ascenso.

Damos la bienvenida al equipo a Mamadou Samb que se convierte en el octavo pasajero de un ilusionante viaje que nos espera esta temporada pic.twitter.com/SPJprXw2mN — Melilla Baloncesto (@melillabcto) 6 de agosto de 2017

Bryce Pressley refuerza el perímetro de Palencia Baloncesto: El escolta norteamericano con pasaporte italiano llega después de disputar la pasada temporada la LEB Oro con CB Clavijo. Llegaba en diciembre al conjunto riojano y disputó un total de 21 partidos para un promedio de 10 puntos, 3.5 rebotes y 2.4 asistencias. Pressley se suma a Sergi Pino como las dos primeras piezas del conjunto dirigido por Joaquín Prado, que acaba de proclamarse subcampeón de Europa U18 al frente del combinado nacional.

Zaid Hearst se marcha a Italia: El escolta nigeriano que la pasada temporada tuvo un gran año con Araberri continuará su trayectoria en la liga transalpina tras incoporarse al NPC Riete de la Serie A2 italiana. Hearst firmó la pasada campaña 20.2 puntos y 4.8 rebotes por partido con el conjunto vitoriano.