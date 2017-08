La importancia de la postemporada (I): entrenadores

La postemporada en baloncesto es un momento donde parece que los entrenadores, jugadores, servicios sanitarios y demás están de vacaciones, porque si miramos alrededor solo escuchamos los rumores o realidades de donde van a terminar fichando. Pero la postemporada es un momento muy importante, es evidente que hay que tener un momento de desconexión, de descanso, pero la realidad es que en esta época del año se sigue trabajando. Hablamos con varios protagonistas que nos comentan cómo aprovechan este periodo.

En la serie de artículos que comenzamos vamos a hacer un repaso de la experiencia de entrenadores, jugadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos y psicólogos en relación a este periodo tan importante para el desarrollo, mejora y recuperación de los jugadores.

Comenzamos por la visión desde el punto de vista de los entrenadores:

Gonzalo García de Vitoria (Foto: Carlos Domarco)

Gonzalo García de Vitoria (Ourense. LEB ORO)

¿Después de acabar la temporada que hacen los entrenadores?

Bueno, yo te puedo decir lo que hago yo porque cada uno hará lo que crea o pueda. Yo intento formarme y más con el parón tan largo que hay en las ligas LEB. Si le pido a los jugadores que aprovechen el verano para mejorar en sus deficiencias, debo ser coherente con mis ideas y usar yo también esa época para mi mejora.

Si no tengo convocatoria de la selección, intento acudir a alguna charla, ver otras a través de internet y por supuesto asistir a impartirlas cuando se me solicita. Este año he dado tres y es algo que me ayuda mucho a pensar y organizar mis ideas. También he trabajado con dos jugadores, uno de ACB y otro de formación, durante dos semanas en facetas en las que creíamos que debían mejorar.

¿Cómo varía su rutina en post temporada?

Varía en el sentido que no tengo horarios fijos ni plazos para hacer las cosas.

¿Es bueno acudir como oyente o ponente a diferentes Clinics, campus,…?

Creo que es fundamental hacer muchas actividades como las que nombras. Te obligan a ver diferentes puntos de vista, escuchar temas relacionados muy variados y además estableces nuevos contactos. Yo este verano, entre las charlas que he dado y las que he asistido, te puedo decir que he escuchado a cerca de 20 entrenadores diferentes, sin sumar las que he visto por internet.

¿Cuándo vuelve a la normalidad de entrenamientos?

Me gusta empezar a entrenar 6 semanas antes de empezar la liga.

Javier Muñoz (Entrenador ayudante Fuerza Regia. México)

Cuando termino la temporada invierto mucho tiempo en seguir formándome, entrenando y aprendiendo en diferentes campus donde veo entrenar a compañeros y donde yo mismo entreno. Este año además estoy con un grupo de jugadores profesionales de diferentes categorías con los que entrenamos diferentes aspectos del juego en función de las características de cada uno.

José Ignacio Hernández (Seleccionador U20 femenina español)

En mi caso, en los últimos años, al terminar la temporada los contratos acaban y jugadoras y técnicos marchamos para casa. Entiendo que en equipos donde las jugadoras estudian o trabajan, las postemporadas serán efectivas, pero en equipos de Euroliga, es algo difícil de encontrar. Hace años sí que realizábamos postemporadas al tener equipos con jugadoras jóvenes que estudiaban y creo que para este tipo de jugadoras es un periodo importante para la mejora individual.

Pablo García (Categorías inferiores del Perfumerías Avenida)

En mi etapa en el Colegio Nuryana, tanto en la 14/15 con el infantil femenino como en la 15/16 con el pre minibasket, la postemporada fueron muy similares. La idea que tiene el club es, desde que se termina la competición, se realizan entrenamientos en los mismos horarios, donde lo que prima es el aprendizaje de las jugadoras por encima del equipo. Se dedica aproximadamente un 80% a la técnica individual, y el 20% a competiciones, táctica individual/colectiva, etc. Las últimas 2 semanas las utilizamos para preparar el Internuryana, una competición de todos los niños y niñas del colegio, una fiesta de baloncesto.

En la temporada 15/16 también estuve en el CDB Clarinos de La Laguna, donde a parte de ser entrenador principal en el junior insular, fui entrenador ayudante del junior autonómico. Allí la postemporada fue un tanto extraña, ya que justo al terminar la competición con el junior insular; con el autonómico partíamos a San Sebastián al campeonato de España. Por lo que tuvimos que posponerla una semana. La postemporada allí fue 100% aprendizaje y mejora de las jugadoras para la siguiente campaña. Entrenamientos de tecnificación con mis compañeros de allí.

Este último año, 16/17, he tenido la suerte de estar en Perfumerías Avenida. He estado con el cadete femenino, aunque echaba una mano siempre que podía a las infantiles y a las Juniors. La postemporada aquí ha sido bastante interesante. Una vez terminada todas las competiciones del club, juntamos a las niñas por edades y estuvimos unas dos/tres semanas entrenando todas juntas para definir los grupos de la posterior tecnificación por edades y niveles.

Dicha tecnificación fue durante todo el mes de junio, en grupos reducidos de hasta 7 personas, para que se mejorase la técnica muy específicamente y muy individualizada. Realizamos horarios con dos quincenas, del 1-15 y del 16-30 de junio, en la que cada niña podía inscribirse a una o al mes entero. Eran 5 sesiones semanales de 90 minutos de duración donde se trabaja al 100% la técnica, organizando en individual/colectiva, además de ataque/defensa.

Creo que esta idea que tiene el club es sobresaliente. Es un mes en el que no entrenas con las mismas personas de todo el año, además de los entrenadores, que no son los mismos. Para mí lo mejor han sido el reducir tanto los grupos y tener 1 o 2 entrenadores en cada grupo, por lo que la jugadora se “empapaba” durante 90 minutos de técnica y feedback constantes.

En los siguientes artículos recabamos la visión de jugadores y especialistas en facetas como nutrición, salud, preparación física, psicología...