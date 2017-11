Las rachas de Murcia, Canoe, Cambados y Hospitalet aprietan la LEB Plata

RESULTADOS

HLA ALICANTE 63-68 TORRONS VICENS CB L'HOSPITALET

Pedro Rivero en acción (Foto: José Fco. Martínez)

Segunda derrota en el Pedro Ferrándiz para un HLA Alicante que pierde la ocasión de igualar a los líderes y que sigue generando dudas en su juego. Un partido que dominó Hospitalet en muchas fases del encuentro pero que acabó decidiéndose en los instantes finales gracias a la mayor eficacia del conjunto catalán. HLA Alicante tuvo en la pareja Lobo (16p, 4r) - Amadou Sidibe (16p, 10r) a sus mejores argumentos en un equipo que tuvo a jugadores como Boubacar Sidibe o Nacho Díaz casi inéditos. Hospitalet funcionaba con el acierto ofensivo de Iván García (19p, 6r) el trabajo de Gelazonia (10p, 8r) cerca del aro y la eficacia de Schmidt en momento importantes. Al final tercer triunfo seguido para un Hospitalet que sigue consolidando su línea ascendente.

FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA 87-72 CB EXTREMADURA PLASENCIA

Nakidjim intenta la canasta (Foto: Cronicalaroda.es)

Antes de comenzar el encuentro, con los dos equipos a pie de cancha del Lozano Jareño, se extendió una pancarta contra la violencia de género y se guardó un minuto de silencio por las últimas víctimas de esta lacra social con la que hay que acabar y que desgraciadamente no deja de ser noticia diaria.

Desde el comienzo del partido La Roda llevó la iniciativa en el marcador ante un Plasencia que venía a por todas. Se llegó al final del primer cuarto 16 a 10 para el equipo local.

Tras ponerse por delante Plasencia, La Roda reaccionaba y empataba a 23. El partido estaba igualado con constantes alternativas en el marcador. Y surgió la polémica por un tapón de Placide por encima del aro, pero terminaron dando canasta a Plasencia, 27 a 25. En un intercambio de triples y a 1:47 para el final del segundo cuarto, el luminoso reflejaba un empate a 30.

El intercambio de canastas era continuo por ambos equipos. 7 puntos seguidos de Plasencia, contrarrestados por Placide y un fantástico triple final de Hernández ponía el empate a 37 en el marcador del Lozano Jareño.

Terminaba el tercer cuarto con La Roda desplegando su mejor juego en el Lozano Jareño 69 a 51. Y la furia verde rodense rugía enfervorizada con las canastas del jugón del equipo local, José Luis González, alías Chuso. Con un triple a lo Llull desde su casa! Desde 9 metros! Como le gustan a él. Para poner 18 puntos arriba a su equipo 72 a 54, a 8:54 para el final. Otro robo en defensa de José Blázquez que asistía para que Chuso culminara un precioso contraataque que ponía el 74 a 57 para Fundación Globalcaja La Roda, a 7:49 para el final del partido en el Lozano Jareño.

Plasencia luchaba con un Robert Valge (10 PT, 3 RT, 1 AS) enrachado en los minutos finales. Pero no fue suficiente. La Roda firmaba con comodidad una nueva victoria de +15 en el Lozano Jareño (87 a 72), con el equipo aplaudiendo a su afición entregada desde el medio de la cancha. A parte de la pizarra de Alejandro González, un joven entrenador de brillante futuro, un equipo unido que no deja de luchar y sabe sufrir en defensa, y el sexto hombre que es la afición del Lozano Jareño; La Roda envía un contundente mensaje desde su inexpugnable fortín para cualquier equipo en esta liga LEB Plata. El poderoso Covirán Granada y Pablo Pin también saben lo que es jugar y perder aquí. Cómo no, Placide Nakidjim, que ya se encuentra concentrado con su selección nacional del Chad, fue nuevamente el MVP del partido con 25 puntos en 28 minutos, 3 rebotes, 1 asistencia y 30 de valoración.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

REAL MURCIA BALONCESTO 69-52 ACEITUNAS FRAGATA MORÓN

Franceschi intenta el lanzamiento

El Real Murcia sigue instalado en su sueño de plata, este debutante ha logrado en la novena jornada alcanzar el liderato, compartido con Arcos Albacete, gracias a una nueva victoria en casa, esta vez frente a un equipo curtido en la categoría como Morón. Los murcianos desplegaron sobre el parquet un verdadero campo de minas defensivo, al ataque sevillano le costaba todo un mundo llegar a las cercanías del aro rival, y conseguir un tiro limpio con una posición de ventaja para anotar… toda una misión imposible.

La clave sin duda, el tercer cuarto, parcial 20-8 para el equipo local que hizo estéril el trabajo encomiable bajo aros del de siempre, Jesús Chagoyen.

Juan Ignacio Jasen fue una semana más el hombre referencia rojillo con 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones, junto a un duro Flannery (12 pts, 6 reb. 2 ast) y un intenso Matt Don (9 pts, 9 reb). En Morón destacar a Jesús Chagoyen (6 pts, 9 reb) y a Cheick Conde (10 pts, 7 reb) como el único jugador con dobles dígitos en anotación por su equipo.

POR JESÚS QUERO

ARCOS ALBACETE BASKET 65-77 COVIRÁN GRANADA

Ferran Torres con el balón (Foto: Agencia Garnata)

Albacete Basket nadó y nadó al ritmo de los nazaríes en su propia cancha, para acabar muriendo en la orilla, en un partido vibrante e intenso que dominó en todo momento el Covirán Granada. De esta forma el equipo de Pablo Pin ejecutó su venganza venciendo al líder en el Pabellón del Parque de Albacete. Dos equipos que se conocen muy bien. Arcos Albacete Basket les había arrebatado el liderato a los nazaríes dos semanas atrás y en esta jornada 9ª ha visto como el Real Murcia Baloncesto les daba caza al frente de la tabla clasificatoria. Esta vez la pizarra de Alfredo Gálvez no funcionó en el juego de estrategias y defensas alternativas para frenar al equipo granadino que hizo gala de una aplastante superioridad en el rebote 28 a 45 para los de Pin.

Arcos Albacete Basket se vio superado desde el primer cuarto 16 a 22, con todas las segundas opciones para el equipo de Covirán. Y fue incapaz de ganarle un solo cuarto (14/15, 18/20 y 17/20) a pesar de que lo intento de todas las formas y con un Garret Covington que se las tiró de todos los colores para firmar 25 puntos en 36 minutos de juego con un 4 de 13 en triples (31%).

Con un Manuel Rodríguez (15 PT) y Alejandro Marín (13 PT) enrachados Covirán se iba de 10 puntos a dos minutos del arranque del segundo cuarto 16 a 26, lo que obligaba al entrenador local a pedir tiempo muerto.

A 4:03 para el descanso, el marcador reflejaba una reacción de los albaceteños que se ponían a 3 puntos (27 a 30). Los de Alfredo Gálvez remontan por primera vez a los de Pin, tras el espectacular arranque de Covirán Granada en el Pabellón del Parque de Albacete. Y se llegaba al descanso, con los nazaríes jugando mejor y mandando en el marcador por 7 puntos (30 a 37).

El tercer cuarto daba comienzo de forma espectacular con un triple de Garret Covington para recortar la diferencia y mantener la ilusión de la afición verde cuando en el minuto 2 se ponían a tan sólo dos puntos (37 a 39). Circunstancia que se repetiría a los 7 minutos con otro arreón (44 a 46). Pero sólo fue un espejismo para llegar al final del tercer cuarto 48 a 57, nueve arriba para Covirán Granada que jugaba mucho más asentado sobre el parquet de Albacete.

A 6:51 para el final en el Pabellón del Parque, el 55 a 62 reflejaba que el partido estaba tenso y espectacular. Y Arcos Albacete Basket no tiraba la toalla con más oficio que eficacia en el lanzamiento exterior. Fue un partido de muchas imprecisiones por parte de Arcos Albacete Basket que tiraba de garra y de Garret Covington para seguir en el partido. A 3:10 62 a 71. Pero Granada dominaba el juego bajo los aros y no dejaba jugar cómodo a los albaceteños que no tuvieron su día. Al final, llegó la segunda derrota para el líder, la primera en su feudo, por 65 a 77. La afición como siempre estuvo de 10. Pero los nazaríes jugaron muy cómodos en el Pabellón del Parque, donde consiguieron su ascenso a LEB Plata. Granada controló el rebote y maniató en defensa al líder que no supo reaccionar y estuvo muy fallón en el lanzamiento.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

REAL CANOE NC 84-83 AQUIMISA LAB QUESO ZAMORANO

Al Aquimisa Zamorano lo ha mirado un tuerto, novena derrota apretada, esta vez en la pista del Real Canoe, donde sólo les ha faltado un poco de suerte para inaugurar su casillero de victorias. Por su parte, el equipo madrileño gana un importante partido frente a un rival directo en la zona baja de la tabla y salen, aún más, reforzados sumando en el haber de victorias en liga. El partido se puede resumir en dos jugadas: triple ganador de Hansen, que parecía le daría la victoria a Zamora, muy serio durante todo el encuentro, que fue aniquilado desde la línea de personal por Oscar Herrero a 17 segundos para el final. La última posesión visitante fue infructuosa, posiblemente les pesó la responsabilidad de ganar doblegando de nuevo a la fortuna, y al victoria se quedó en feudo local.

Partido muy completo de Real Canoe al completo: Jorge Tejera (15 pts, 4 reb), Walter Cabral (14 pts, 3 reb), Ander Martínez (12 pts, 5 reb), Oscar Herrero (11 pts, 3 ast) y Tyson Pérez (13 pts, 9 reb).

En Zamora, imprerial Chris Hansen con 30 puntos (9/15 60% TC - 5/8 T3 - 7/7 TL) para 32 puntos de valoración personal.

POR JESÚS QUERO

CAMBADOS 73-58 CB MARTORELL

Saunders con el balón (Foto: Martina Miser-La Voz de Galicia)

Partido sin historia en la pista de Cambados, a pesar de que Martorell se fuera dominando el primer cuarto (19-20), no fue rival para un Xuven que supo encontrar su juego y sacar del partido al rival a base de defensa y un ataque dinámico y sin precipitaciones.

Magistrales Will Saunders (21 pts, 12 reb, 2 ast, 3 rec) y Karamo Jawara (21 pts, 12 reb, 4 ast), espectacular pareja.

En Martorell volvió a brillar el pivot egipcio Ahmed Khalaf con 17 puntos y 10 rebotes.

POR JESÚS QUERO

AGUSTINOS LECLERC 76-61 BASKONIA

Agustinos ya tiene más victorias que derrotas en la zona media de la tabla. En un difícil partido frente al siempre voluntarioso Baskonia, los leoneses tuvieron que trabajar de lo lindo para hacerse con la victoria frente al filial blasonista. El partido fue muy igualado hasta su recta final, el equipo local, con algo más de aportación desde el banco y rotaciones algo más largas, tuvieron más gasolina para el “punch final”.

Andre Norris (14 pts, 5 reb), Andraz Kavas (17 pts, 8 reb) y Donovan Smith (18 pts, 14 reb) fueron los pilares locales, mientras que Kristaps Gluditis (14 pts, 3 reb, 2 ast, 3 rec) y Lautaro Tomás López (17 pts, 3 reb) fueron los mejores en ataque por los visitantes, mientras que Jurij Macura (7 pts, 12 reb - 5 Off) hizo un trabajo muy intenso en ambas zonas.

POR JESÚS QUERO

ÁVILA AUTÉNTICA 75-65 BASKET NAVARRA

Ávila se impuso a Basket Navarra

Se cumplieron las previsiones en el partido del sábado en Ávila, el equipo local, la mejor defensa del campeonato, el visitante, el peor ejerciendo como tal, con 4 derrotas en 4 partidos. Solo quedaba por dilucidar si la solvencia defensiva le bastaría a Ávila para llevarse el partido, y así fue.

Empezó el partido a ritmo lento, con muchas interrupciones por faltas, sobre todo del equipo navarro, y con muchas imprecisiones donde los verderones sacaban mucho rédito del desconcierto visitante con el arbitraje, 16-12.

En el segundo cuarto se animó la anotación, no así la precisión del equipo visitante, y el equipo local encadenó un parcial de 16-1, con Berni García el mejor de los locales, y Hittle, a la postre máximo anotador del partido con 15 puntos, como estiletes haciendo inútil la zona planteada por los navarros, si no daba por decidido el partido, faltaba muy poco, 38-19. Un arranque de orgullo navarro permitió acercarse a 11 puntos al descanso, 38-27.

Salía el capitán navarro al rescate con 7 puntos acercando al equipo visitante, pero era un espejismo, la defensa local volvía a hacer acto de presencia, y la ventaja quedaba en 9 puntos 56-47 a falta de 10 minutos.

El último cuarto, el oficio y buen hacer de los abulenses chocó con las prisas navarras, los ataques pausados de los locales frenaban el ímpetu visitante, y la velocidad, mejor arma de Basket Navarra, no aparecía, solo un acercamiento final de 14 a 8 puntos de desventaja (69-61) puso algo de incertidumbre a un partido que nunca peligró para los locales (75-65).

En el inicio del partido se entregaba una placa homenaje al técnico visitante, David Mangas, por sus 17 en el equipo abulense.

POR ALBERTO MONTE

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J9 Base

Harol Cazorla (Ávila) Exterior

Chris Hansen (Zamora) Exterior

DeAngelo Hailey (La Roda) Interior

Karamo Jawara (Cambados) Interior

Placide Nakidjim (La Roda)

