Leyma Coruña: Año I de la era Aranzana

POR CARLOS MIRÁS (@CMirasAvalos)

Año I de la era Gustavo Aranzana; Año I post Tito Díaz. ¿Habrá merecido la pena el cambio? Esa es la pregunta que se está formulando, sin esconder su temor, buena parte de la parroquia coruñesa. Un equipo con referentes claros en el banco y en el parqué perdió, de golpe, varios de sus bastiones, con lo que corre el riesgo de sufrir una transformación que podría convertirlo en un conjunto irreconocible para sus aficionados, una afición que había sido seducida por un estilo de juego atrevido, de rápidas transiciones, que tal vez no vuelva a ver en mucho tiempo.

Sin embargo, desde los despachos, el Leyma Coruña se ha movido con agilidad esgrimiendo un discurso ambicioso que parece concordar con los fichajes que se han ido produciendo. Llegó un entrenador (Gustavo Aranzana) de mucho prestigio que regresa a España tras varios años en el extranjero y una mezcla de jugadores veteranos (Flis y Sonseca), conocedores de la liga con ganas de reivindicarse (Sanz y Gilling, a los que podríamos sumar a Cooney, con pasado en ACB y no en LEB Oro) y jóvenes con la ambición de hacerse un nombre en la élite (Torres y Chuku) que se suman a los cuatro jugadores que repiten del equipo el pasado curso, identificados con la grada y con un rol claro dentro del grupo (los capitanes Hernández y Olmos así como el especialista defensivo Abia y el joven Ferreiro).

De este modo, esta campaña, todo lo que no sea estar presente en las eliminatorias por el ascenso habrá de ser considerado como un fracaso. El objetivo no es otro que mejorar la clasificación del pasado curso, tarea que no será sencilla para un equipo con numerosas novedades en una competición que promete ser la más igualada de los últimos años.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Pablo Ferreiro Base 193 19 Mike Torres Base 188 22 ALBACETE BASKET - LEB PLATA Jorge Sanz Base 188 24 MELILLA - LEB ORO Ángel Hernández Escolta 195 26 Trevor Cooney Escolta 194 25 LONG ISLAND - NBD-LEAGUE Larry Abia Escolta 195 24 Jonathan Gilling Alero 202 26 BREOGÁN - LEB ORO Jesse Chuku Ala-pívot 204 24 KOLOSSOS - GRECIA Dmitry Flis Ala-pívot 202 32 OURENSE - LEB ORO Edu Hernández-Sonseca Pívot 212 34 UF OVIEDO - LEB ORO Sergio Olmos Pívot 213 30 ENTRENADOR: GUSTAVO ARANZANA

LA ESTRELLA. TREVOR COONEY. El nombre del exbaskonista Trevor Cooney resonó en mis oídos como un bombazo el día del anuncio de su incorporación al Leyma Coruña. Es cierto que desde su salto a profesionales no ha sido capaz de asentarse y lucir como en su etapa universitaria pero su fama le precede y grandes expectativas están depositadas en su figura.

Espectacular tirador de rachas, Cooney aporta en muchas otras facetas del juego. Sobre él recaerá la responsabilidad anotadora en un equipo que cuenta con jugadores consolidados, obligados a llevar el peso del equipo con su experiencia y liderazgo en los momentos duros, pero será el americano la primera opción ofensiva de los naranjas y a buen seguro demostrará que es jugador de superior categoría. En pretemporada, dejó su carta de presentación al erigirse en el máximo anotador del equipo con más de 17 puntos de promedio.

Trevor Cooney (ACB Photo)

LA APUESTA. JESSE CHUKU. La apuesta de este Leyma Coruña es Jesse Chuku y, por lo visto en pretemporada, parece que será una apuesta ganadora. El internacional británico, además de gozar unas cualidades atléticas que saltan a la vista y que le permiten ser un vigoroso defensor con importantes dotes intimidatorias, ha demostrado disponer de un amplio repertorio ofensivo que abarca desde el lanzamiento exterior hasta el juego de uno contra uno de cara a la canasta, pasando por el aprovechamiento del rebote ofensivo (palmeos) o la finalización en situaciones de contrataque y de bloqueo directo (pick and roll y, sobre todo, pick and pop). Si su adaptación a la liga es rápida, su capacidad atlética podría marcar diferencias.

Video of Jesse Chuku College Highlights

ATENTOS A...

Jorge Sanz está en un momento fundamental de su carrera. Después de varios años cumpliendo como base suplente en equipos como Peñas Huesca o Melilla, le llega por fin la oportunidad de ser el timonel principal de un equipo con aspiraciones en la LEB Oro. Toda la confianza de Gustavo Aranzana estará depositada en las manos (y la cabeza) del director de juego madrileño, que ha de demostrar que está preparado para asumir el reto. Menos cerebral que Sanz, Mike Torres debe aportar una marcha diferente al equipo coruñés con su verticalidad y capacidad de desborde, si bien se espera que juegue bastantes minutos de escolta. Pablo Ferreiro será el tercer base en la rotación e intentará aprovechar las oportunidades que le brinde Aranzana con su descaro y alegría en la cancha.

La capitanía del Leyma sigue en poder de Ángel Hernández, imprescindible jugador de equipo, especialista defensivo y líder en los vestuarios. Repite también en el equipo Larry Abia, que seguirá aportando intensidad desde la segunda unidad. Jonathan Gilling querrá olvidar su irregular temporada en Lugo. Como alero titular, debe sumar puntos en un equipo con un juego exterior menos pródigo que la temporada anterior.

En el juego interior, tres veteranos acompañan a Chuku. Dmitry Flis, desplegará el juego de cuatro abierto que lleva practicando desde sus primeros años en el Joventut. Amenaza perimetral y tiro tras bote son sus principales armas. Con características bien distintas, a pesar de poseer más o menos la misma estatura, Sergio Olmos y Eduardo Hernández-Sonseca forman una de las mejores parejas de cincos de la liga. Con su movilidad y facilidad para jugar de espaldas al aro, Olmos quiere volver a ser el de hace dos cursos. Sonseca, por su parte, es un lujo que quizá no esté para demasiados minutos pero debería imponer su calidad en la zona y aparecer en los momentos clave de la temporada.

