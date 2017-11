Los mejores sub20 (Oct): Doncic y Jaime Pradilla son los dos mejores jóvenes del país

Luka Doncic (110 val) en Liga Endesa y Jaime Pradilla (153 val) en Liga EBA, son los dos jugadores jóvenes más destacados del país

Sólo hay 5 jugadores españoles de 15 seleccionados entre la Liga Endesa hasta la LEB Plata

¿Quién serán los mejores sub20 de la temporada 2017/18? (ACB-LEBs-EBA)

#LigaEndesaU20

No ha estado del todo mal el comienzo de los jugadores jóvenes de la Liga Endesa. Sin contar la variable de Luka Doncic, el resto de los protagonistas están intentando encontrar su sitio. Cierto es que si comparamos el Top 5 de la temporada pasada, los números son peores. Pero debido a la poca variedad de jugadores para tener en cuenta en este TOP 5, no podemos pedir mucho más.

En las 6 primeras jornadas, Felipe Dos Anjos sólo ha disputado un total de 3 partidos, siendo 12 los minutos que ha permanecido en pista. No son tiempos fáciles para un jugador de 2.18 metros y menos con sólo 19 años, pero el brasileño sigue buscando su oportunidad en la máxima división del país. El imponente físico y las lesiones del Real Madrid, además del calendario, han facilitado para que Dino Radoncic disponga de minutos en la Liga Endesa. Destaca que haya participado 45 minutos en 3 partidos de juego. Si aprovecha estos encuentros, su rol en el equipo puede crecer y de mantener una relativa regularidad durante toda la temporada.

Una de las grandes apuestas esta temporada, es Nenad Dimitrijevic. La Penya confía ciegamente en él, siendo el segundo jugador sub 20 que más minutos ha disputado en la Liga Endesa. Su perfil es claramente ofensivo y tiene un buen porcentaje de triples (4/9T3). El equipo puede necesitar de su frescura y si está en racha, cuidado con él. El lituano Tadas Sedekerskis sigue buscando su oportunidad. Contra el Barça hizo su mejor encuentro con 10 de valoración, ayudando en el rebote, promediando prácticamente 3 por encuentro. No obstante, en cuanto a puntos está aportando realmente poco. Sólo ha tirado 2 triples (ambos fallados) y creemos que puede aportar más en este sentido. Pero creemos que será uno de los mejores jugadores jóvenes de la temporada.

Video of Luka Doncic Highlights vs San Pablo Burgos 28th October 2017 ACB 16 points!

El bueno de Luka Doncic está llamando a las puertas de la historia. El año pasado realizó 402 de valoración y en sólo seis partidos ha conseguido un cuarto de esa cantidad. Para que tengan una referencia, Mario Hezonja en su última temporada con el Barça hizo 125 de valoración y Luka prácticamente lo ha igualado en sólo un mes de competición. Actualmente es el sexto en valoración (18.3) en la Liga Endesa, promediando las escandalosas cifras de 13.5 puntos, 5.6 rebotes y 4.8 asistencias. Por ponerle un "pero", sólo un 29% en triples. Pero hay que reconocer, que este chico es de otro planeta.

TOP 5 SOLOBASKET. LIGA ENDESA OCTUBRE 2017-18 1º 2º 3º 4º 5º Luka Doncic Tadas Sedekerskis Nenad Dimitrijevic Dino Radoncic Felipe Dos Anjos Real Madrid Burgos Joventut Real Madrid Burgos 110 de valoración en 154 minutos de juego 20 de valoración en 47 minutos de juego 10 de valoración en 79 minutos de juego 9 de valoración en 45 minutos de juego 5 de valoración en 12 minutos de juego

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2017/18) JUGADOR AÑO NAC MIN TOTAL VAL TOTAL 1º Luka Doncic - Real Madrid 1999 154 110 2º Tadas Sedekerskis - Burgos 1998 47 20 3º Nenad Dimitrijevic - Joventut 1998 79 10 4º Dino Radoncic - Real Madrid 1999 45 9 5º Felipe Dos Anjos - Burgos 1998 12 5

#LEBOroU20

En comparación con la temporada pasada, los números de este TOP 5 son bastante similares y como ya ocurrió en aquel octubre de 2016, Aleix Font fue el mejor jugador Sub 20 de la LEB Oro. Lo que si parecerá una tónica habitual es, que cada mes habrá entre 3-4 jugadores del Barça B entre los cinco mejores jugadores del mes, siendo Leo Cizmic una de las pocas alternativas ¿Y Alberto Maura?

Siendo ya Senior de primer año, el incuestionable Sergi Martínez tiene que hacerse un hueco dentro de la dinámica del equipo. La apuesta del club por él le favorece, pero no sólo es una cuestión de confianza, sino de rendimiento. Su equipo le costará ganar partidos y sus promedios son de 7 puntos, 4.3 rebotes y 1.7 asistencias. Es un jugador intenso, pero errático en el tiro, llevando 2/12 en triples. No obstante, estamos convencidos que crecerá durante la temporada. El croata Leo Cizmic es el quinto jugador que más minutos disputa en Araberri, que de momento se mantiene en la mitad de la tabla. Sus 2,05 le permiten ayudar en el rebote (4.7), pero de momento sus porcentajes no están siendo demasiado buenos. Como anécdota, aún no ha tirado ningún tiro libre en competición, tras 122 minutos de juego. Necesita aportar más energía y agresividad.

Desde siempre, Arnas Velicka se ha considerado uno de los mejores bases de la generación del 99 europea. Pero ahora, sus virtudes y talento, las tiene que demostrar en la segunda mejor liga del país. A día de hoy promedia 7 puntos y 2.3 asistencias, aspectos que pueden mejorar durante la temporada en cuanto aumente su acierto exterior. Un dato que tiene que cuidar son las pérdidas de balón, cometiendo casi el mismo número que las asistencias que ofrece. Pero eso forma parte de su adaptación a la LEB Oro. Atoumane Diagne ha disputado varios partidos en Liga Endesa y esta posibilidad, le pueden ayudar a crecer como jugador y destacar aún más en LEB Oro. Es el quinto jugador que más tiros lanza del equipo azulgrana, pero donde más puede ayudar es en intimidación y en el rebote. En este último apartado, es el octavo mejor de la competición (8). Si se hace aún más grande y compite contra la experiencia de sus rivales, puede hacer un gran papel este año.

Video of Aleix Font vs Melilla Baloncesto: 24 pts, 6r, 3 as y 28 de valoración

El exterior Aleix Font ha demostrado que es uno de los jóvenes del Barça que mejor puede destacar en competiciones superiores. Un jugador ofensivo, buen penetrador y peligroso en el tiro, es el jugador que más tiros asume de su equipo. Cierto es que sus porcentajes están por debajo del 40%, pero en cuanto mejore las sensaciones, hay que tenerle en cuenta. Sus promedios son buenos con 11.7 puntos, 4.7 rebotes, 2.5 asistencias, pero un total de 18 pérdidas, que junto con sus porcentajes, le lastran un poco. Pero sin lugar a dudas, es uno de los mejores jugadores nacionales de la generación del 98.

TOP 5 SOLOBASKET. LEB ORO OCTUBRE 2017-18 1º 2º 3º 4º 5º Aleix Font Atoumane Diagne Arnas Velicka Leo Cizmic Sergi Martínez Barça B Barça B Barça B Araberri Barça B 64 de valoración en 159 minutos de juego 61 de valoración en 121 minutos de juego 52 de valoración en 108 minutos de juego 40 de valoración en 122 minutos de juego 40 de valoración en 144 minutos de juego

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2017/18) JUGADOR AÑO NAC MIN TOTAL VAL TOTAL 1º Aleix Font - Barça B 1998 159 64 2º Atoumane Diagne - Barça B 1998 121 61 3º Arnas Velicka - Barça B 1999 108 52 4º Leo Cizmic - Araberri 1998 122 40 5º Sergi Martínez - Barça B 1999 144 40

#LEBPlataU20

Como ya comentamos en el artículo de presentación, la LEB Plata será divertida, en cuanto al seguimiento de sus mejores jugadores jóvenes. Han superado los registros del octubre de la pasada temporada y hasta dos jugadores, como son Álvaro Sanz y Manuel Vázquez (ambos de Agustinos) se han quedado fuera en el triple-empate con Khalaf que sólo ha disputado dos encuentros. Hay variedad, jugadores y talento.

El egipcio Ahmed Khalaf, ha demostrado sólo en dos partidos, que está entre los mejores jugadores de la categoría. Aunque su equipo no ha conseguido sumar ninguna victoria, nuestro protagonista de 2.10 ha promediado 15 puntos, 7 rebotes y 4.5 tapones por encuentro. En cuando pueda disputar de más minutos, seguramente pueda ofrecer grandes actuaciones individuales. Aún siendo Junior, Arturs Kurucs es uno de los proyectos más interesantes del Baskonia. Ha sido el jugador que más lanzamientos ha hecho junto con Miguel González, ofreciendo 13.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.4 asistencias. Un jugador de talento y ofensivo, que de momento se está adaptando a las duras exigencias del baloncesto Senior. Mucho ojo con él.

El conjunto de Plasencia está haciendo una buena temporada. En parte es al buen rendimiento de Alejandro Galán, ofreciendo versatilidad al equipo. Su equipo está bien colocado en la tabla y nuestro protagonista ofrece 12.6 puntos, 5 rebotes y 1.2 asistencias. Con sus 2,07 metros, es capaz de 3 puntos, aunque de momento sin acierto. Un jugador interesante que, cuando vaya adquiriendo experiencia, puede terminar como uno de los mejores jugadores sub 20 de la categoría. Una de las mejores noticias que está teniendo Cambados, es la adaptación y el rendimiento de Samuel Barros en la categoría. Actualmente es el segundo jugador que más tiros asume del equipo, tras William Saunders y de momento sus números son muy buenos. Promedia 15.4 puntos, 2.2 rebotes y 4 asistencias por encuentro, siendo el séptimo mejor de la liga en este aspecto. Lanza casi 6 triples por encuentro, pero con un 28% y destaca su 91% en tiros libres siendo el más fiable de la LEB Plata, junto con Johan Kody.

Video of Miguel González y Josep Puerto vs Serbia - FIBA U18 European Championship (29 - 7 - 2017)

Ya el año pasado fue uno de los mejores jugadores jóvenes de la categoría, siendo Junior, ahora con un año más de experiencia es un claro candidato para terminar como el mejor Sub 20 de la LEB Plata. Miguel González es uno de los últimos proyectos que generan esperanza. En el Baskonia, es uno de sus principales referencias, como lo demuestran sus números, promediando 14.4 puntos, 5.2 rebotes y 1 asistencia por encuentro. Como suele ser habitual, su fuerte es el tiro de tres puntos, acertando un 43.3% lanzando 30 triples en lo que llevamos de temporada. Mucho de lo que haga Baskonia esta temporada dependerá del rendimiento de este exterior, considerado uno de los mejores jugadores nacionales de la generación del 99.

TOP 5 SOLOBASKET. LEB PLATA OCTUBRE 2017-18 1º 2º 3º 4º 5º Miguel González Samuel A. Barros Alejandro Galán Arturs Kurucs Ahmed Khalaf Baskonia Cambados Plasencia Baskonia Martorell 66 de valoración en 169 minutos de juego 65 de valoración en 144 minutos de juego 62 de valoración en 128 minutos de juego 48 de valoración dn 151 minutos de juego 46 de valoración en 58 minutos de juego

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2017/18) JUGADOR AÑO NAC MIN TOTAL VAL TOTAL 1º Miguel González - Baskonia 1999 169 66 2º Samuel A. Barros - Cambados 1998 144 65 3º Alejandro Galán - Plasencia 1999 128 62 4º Arturs Kurucs - Baskonia 2000 151 48 5º Ahmed Khalaf - Martorell 1999 58 46

LIGA EBA

Tal y como comentamos, esta temporada la Liga EBA generará expectación, sobre todo con sus mejores jugadores jóvenes destacando entre mayores. Es más, si comparamos este mes de octubre con el de la temporada pasada, este es, sin lugar a dudas, mucho mejor. Destacamos por encima de todos a la pareja de Jaime,s de El Olivar (cantera Zaragoza) que estando en edad Junior, son dos de los mejores jugadores hasta el momento. Aunque no aparece este TOP 5, el cadete Usman Garuba ya empieza hacer sus primeros buenos partidos en la liga amateur, por excelencia.

El africano Biram Faye, siendo aún Junior, es uno de los jugadores más potentes desde el Grupo B. Con 15,17 de valoración por encuentro, siendo además el tercer mejor reboteador (9) y aportando además de 13.83 puntos de encuentro. Es el jugador más destacado del filial de Gran Canaria. Puro músculo. Alfonso Ortiz, es uno de esos jugadores desconocidos, pero es un valor a tener en cuenta, especialmente por su capacidad anotadora y por generarse sus propios tiros. Es actualmente el segundo máximo anotador del Grupo B con 18,7 puntos de encuentro. Además, lleva una sensacional serie de 19 de 47 en sus lanzamientos triple.

El aún Junior Jaime Fernández ha empezado muy bien la temporada. Pareja ideal de Pradilla, gracias a sus 2,03 está ofreciendo 12.3 puntos, 8 rebotes siendo el sexto mejor del Grupo C-B, además de su facilidad para recibir faltas, recibiendo 4,3 por encuentro, siendo el quinto mejor de esta división. Un jugador con facilidad para sumar y con capacidad para tirar de 3 puntos, pero con mejora en sus porcentajes de tiro. Otro jugador desconocido, pero de gran nivel, es el base Mikel Basterra. Está siendo uno de los mejores del grupo A-A, siendo el sexto mejor anotador con 16,5 puntos, tercer máximo pasador con 3,7 por partido, tercer máximo recuperador (3) y cuarto en valoración (21) de la división. Sus porcentajes en tiros de campo son muy buenos, pero en tiros libres aún no llega al 60%. Otro jugador a seguir durante la temporada.

Video of Jaime Pradilla vs Lituania y Letonia - Classification 5-8 FIBA U16 European Championship

Tras su experiencia pasada en la categoría siendo un cadete, Jaime Pradilla está dispuesto a poner su marca en la Liga EBA. No es nada habitual que un Junior de primer año tenga esta clase de dominio y menos si es interior. Actualmente es el jugador que más valoración lleva en toda la competición amateur con 153, curiosamente siendo uno de los más jóvenes de la categoría. Sus números le permiten ser el máximo anotador (20,33) y máximo reboteador (10) del Grupo C-B. Sus porcentajes son mejorables, pero tener la posibilidad de ver a un jugador que domine tanto, siendo tan joven, es digno de ver. Esperanzador.

TOP 5 SOLOBASKET. EBA OCTUBRE 2017-18 1º 2º 3º 4º 5º Jaime Pradilla Mikel Basterra Jaime Fernández Alfonso Ortiz Biram Faye Olivar Mondragon Olivar Casvi Gran Canaria 153 de valoración en 199 minutos de juego 114 de valoración en 172 minutos de juego 99 de valoración en 195 minutos de juego 94 de valoración en 178 minutos de juego 91 de valoración en 157 minutos de juego

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2017/18) JUGADOR AÑO NAC MIN TOTAL VAL TOTAL 1º Jaime Pradilla - El Olivar 2001 199 153 2º Mikel Basterra - Mondragon 1998 172 114 3º Jaime Fernández - El Olivar 2000 195 99 4º Alfonso Ortiz - Casvi 1999 178 94 5º Biram Faye - Gran Canaria 2000 157 91