Marina Ruiz: “Fue un privilegio estar con la absoluta"

El baloncesto femenino siempre parece estar en un segundo nivel, pero si a eso le añadimos que no hablamos de Lucas Mondelo, Sancho Lyttle, Alba Torrens, Amaya Valdemoro, Laia Palau y un largo etc. Pero hoy no hablaremos de esas protagonistas, sino de personas que estan en la sombra y que sin ellas no es posible muchas veces conseguir estos éxitos. Nuestra protagonista se ha encargado de mimar, cuidar, tratar y poner a punto a nuestras campeonas e incluso a los miembros del staff técnico si hiciera falta, hablamos de Marina Ruíz, más conocida como Mawi y aquí tenemos el extracto de nuestra grata conversación.

¿Cuál es el rol del fisioterapeuta en un equipo profesional?

Podemos encontrar 3 roles (prevención, tratamiento y seguimiento). Dentro de la prevención esta el trabajo junto con la preparadora física para tener hábitos saludables como la alimentación, realizar unos buenos estiramientos, colocación de vendajes,..ser la primera toma de contacto en el campo en caso de que ocurra algo, pero todo esto tiene que estar bien unido entre el servicio médico y preparador físico. En el tratamiento una vez ocurrida la lesión se pasa de fisio pasiva a activa cumpliendo los plazos adecuados y en el seguimiento es lo que realizamos una vez se incorpore a las sesiones de trabajo con el grupo y observar que la evolución es la deseada.

¿Cuáles son sus objetivos en postemporada, pretemporada y temporada?

En la postemporada crear programas de mejoras según las lesiones previas o deficiencias funcionales, en la pretemporada conocer las deficiencias funcionales y crear hábitos saludables, en temporada atender a las incidencias que ocurran

¿Qué diferencia hay en las sesiones de fisioterapia?

La fisioterapia son siempre individuales, las lesiones están en los libros, pero tratamos a personas con deficiencias traumatológicas, psíquicas, emocionales y un largo etcétera.

Siempre nos sorprende que los tiempos de recuperación de un profesional son relativamente cortos respecto a un amateur ¿A qué se debe esto?

La disponibilidad de tiempo del paciente, que vive de que su cuerpo este sano, a los medios que muchas veces disponemos y a la motivación económica y las presiones que se engloban en el profesionalismo.

¿Se trata diferente a un jugador veterano que a un joven?

Te diré que sí, el jugador veterano tarda más en recuperarse, y ya posee un historial de lesiones y muchas veces necesita más trabajo para llegar al mismo punto de recuperación.

Jugador lesionado, antiguamente se le ponía entre algodones e inmovilización absoluta, ahora la puesta en actividad es muy rápida ¿Cuál es el procedimiento hoy en día?

La fisioterapia es una ciencia en constante evolución, tenemos nuevos medios para valorar las lesiones y tratarlas y eso nos ayuda a que el tiempo de inmovilización sea menor cuando es posible.

A parte de fisioterapeuta es osteópata ¿Cómo puede ayudar esta formación desde su punto de vista a complementar su labor?

Por desgracia la palabra Osteópata esta infravalorada, siendo la única titulación valida y oficial siendo la realizada por fisioterapeutas como post grado y después de estudiar 6 años, por eso el riesgo de realizarlo en manos no formadas y expertas, toda la formación se pone siempre a disposición de las jugadoras.

¿Cómo se desarrolla su trabajo cuándo es convocada con la selección? ¿Encuentra a las jugadoras más tocadas?

Tenemos que aprovechar todo el tiempo disponible, porque muchas veces podremos tener sesiones dobles, se hace siempre el trabajo de prevención in situ, ya sea en la cancha o en cualquier lugar y siempre hay que estar alerta por si cualquier jugadora o parte del staff necesita nuestros servicios.

El trabajo en los clubes es muy importante, mientras que el trabajo en la selección es más puntual, no por eso vienen las jugadoras más tocadas

¿Qué es indispensable en su maletín de trabajo?

Mis manos y una camilla.

¿Qué diferencias ha encontrado cuando ha sido convocada por diferentes edades para la selección?

Todo varia y es nuevo cada vez, los entrenadores, jugadoras y objetivos algunas veces son diferentes.

¿Qué nos puede contar de su experiencia con la absoluta?

Uno se encuentra muy a gusto con tan buenos profesionales, los roles están muy bien definidos, uno aprende mucho escuchando y viendo las sesiones, y ha sido un autentico privilegio estar con esta selección con tan buenas jugadores y grupo humano.

Nos puedes hablar de su trabajo con los niños con discapacidad ¿Qué les aporta el deporte

Aquí el rol cambia totalmente como coordinadora y entrenadora de 25 chavales con discapacidad, aquí esta a un lado los objetivos deportivos, se trata de crearles ilusiones, compromiso, dedicación, el deporte les aporta felicidad y luchar por mejorar, por eso hay que dejar a un lado los objetivos de pensar en ganar un partido, en meter canastas,..si nos marcamos esos objetivos frenamos la progresión y la alegría de estos chavales, hay que crearles emoción y que disfruten con el deporte, donde hay que tener una gran paciencia y saber comunicarte con ellos y crearles ganas de luchar por cosas comunes.