Matheus Maciel (’01) y Pierre Sené (’03), intimidación para la cantera del Unicaja

En nuestro particular repaso a los movimientos acaecidos a lo largo del verano en lo que a categorías inferiores se refiere, en esta ocasión nos centraremos en dos de las incorporaciones del Unicaja para esta temporada en la que, a buen seguro, harán temblar los aros de cada pabellón que visiten.

El primero, Matheus Maciel Márques de Souza (’01), llega desde Brasil, mide 2.05m, ocupa la posición de pívot y procede del Colegio Amorim de Sao Paulo. Después de haber probado suerte como portero de fútbol y también con el balonmano, apenas lleva 3 años jugando al baloncesto y fue descubierto por Paco Aurioles, director técnico de la cantera del Unicaja, en un campus promovido por Tiago Splitter.

“Tengo la ventaja de ser grande, muy alto. En el balonmano siempre me pedían que lograse goles, pero la verdad es que no me gustaba demasiado. Fue entonces cuando descubrí el baloncesto y encontré mi camino. Ahora el basket lo representa todo para mí y estoy centrado en dar lo mejor que tengo”, apunta el nuevo fichaje del Unicaja en unas declaraciones a la Federación Brasileña recogidas por Diario Sur.

Ya estuvo en Málaga en el tramo final de la temporada pasada aclimatándose al que será su nuevo entorno y se muestra ambicioso con su porvenir en el deporte de la canasta: “pienso en el futuro, quiero llegar a la selección nacional y, si puedo, a la NBA”. El club de Los Guindos, por lo tanto, se hace con la perla brasileña recuperando un mercado que tan buen resultado en el pasado -Faverani, Prestes, Luz y Lima-.

La segunda incorporación que recogemos, Pierre Waly Sené (’03), es un alero senegalés de 2.01m procedente del CB Terralfas con el que ha competido los dos últimos cursos. En el Campeonato de España cadete de 2016 promedió 4.3 puntos, 5.8 rebotes, 1.5 tapones y 1.8 de valoración, haciendo gala de su privilegiado físico ante rivales hasta tres años mayores que él.

La temporada pasada, por su parte, se colgó del cuello la medalla de bronce en el Campeonato de España infantil de Selecciones Autonómicas defendiendo los colores de la Comunidad Valenciana y ahora se le presenta la oportunidad de dar un paso adelante en su carrera deportiva teniendo como principal referente a su primo Maurice Ndour, jugador de los New York Knicks.

Video of BALLER ALERT!! Maurrice Ndour's brother CAN HOOP!! | HE'S JUST 13 YEARS OLD | Pierre Wally Sene