Melilla, líder; Ourense, remontada sin premio; Gatell lidera a TAU ante Palencia

RESULTADOS JORNADA 2 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

LEYMA CORUÑA 76-68 SÁENZ HORECA ARABERRI

Sergio Olmos en acción ofensivo (Foto: Nando Martínez)

CARTAS SOBRE LA MESA. Desde el primer minuto de partido todos tuvimos claro lo que íbamos a ver sobre el parqué de Riazor. La estrategia de uno y otro equipo era evidente y respondía a lo que cualquier aficionado se podría haber esperado hoy del Leyma Coruña y Araberri. Los gallegos intentaban controlar el ritmo de partido, bajar las revoluciones e impedir que los vascos pudiesen correr. Los visitantes, por su parte, pretendían llevar el juego al terreno del caos, de lo imprevisible. El vencedor de esta batalla táctica inicial fue el equipo de Gustavo Aranzana que, apoyado en la sobria dirección de Jorge Sanz, cargaba su ofensiva sobre un fallón Hernández-Sonseca. Los alaveses no se encontraban cómodos, puesto que el equipo naranja atacaba una y otra vez el rebote ofensivo con varios hombres, taponando o retrasando de este modo cualquier intento de transición rápida de los vitorianos. Gilling se erigía en protagonista y anotaba 9 de los 16 primeros puntos del Leyma, mientras que el Araberri, incómodo, sólo sograba 12 tantos en el primer acto.

SUPERIORIDAD EN LA PINTURA. Aumentó su renta el conjunto local en el segundo período abusando de su superioridad en la zona. Un entonado Sergio Olmos sumaba 10 puntos prácticamente consecutivos y cargaba de faltas al juego interior vitoriano. El Araberri seguía sin encontrar su identidad y sólo Johnny Dee veía aro con cierta regularidad. Después de disfrutar de una máxima renta de 16 puntos (34-18, minuto 16:48), el conjunto herculino llegaba al intermedio con una ventaja de sólo 10 puntos (38-28) después de sufrir un triple del debutante Mitrovic sobre la bocina. Los naranjas habían disfrutado de la posibilidad de ir a la línea de personal hasta en 20 ocasiones durante la primera mitad (Araberri acumuló 12 faltas personales en el segundo cuarto) y habían sabido sacar tajada de esta circunstancia (16 aciertos).

ARABERRI PLANTA CARA. El tercer cuarto empezó con una canasta a tablero de Sonseca pero pronto se vio que Araberri no iba a bajar los brazos. El equipo de Antonio Pérez Caínzos aumentó su nivel de agresividad en defensa para contrarrestar el poderío interior de los locales. Así, cuando el pívot coruñés recibía en el poste bajo dos y hasta tres jugadores saltaban sobre él para impedir sus evoluciones. En esta tarea sucia destacó un fortísimo Kedar Edwards que se convirtió en un inexpugnable bastión defensivo. Anulados los cincos del Leyma que tampoco encontraba el acierto desde el perímetro (mención especial para un improductivo Cooney) los alaveses consiguieron recortar distancias (51-49 a falta de un minuto) guiados por un magistral Johnny Dee, que anotó 12 puntos en este parcial. Una canasta de Chuku al límite del tiempo colocó el 55-51 en el marcador a falta sólo de diez minutos.

EL LEYMA VENCE PERO… ¿CONVENCE? El Leyma salió a por todas en el inicio del último acto. Mike Torres se mostraba agresivo y lograba anotar dos bandejas consecutivas para lanzar un parcial de 8-2 favorable al conjunto local culminado con la primera y única canasta en juego de Trevor Cooney (minuto 33:30). Los diez puntos de diferencia regresaban al electrónico (63-53). En ese momento Pérez Caínzos tiró de manual y, tras tiempo muerto, ordenó una defensa zonal 1-3-1 muy activa que cambió el escenario del partido. Pese a que Gilling anotó un triple, el Leyma Coruña se limitaba a atacar la zona circulando el balón por fuera, sin pisar la pintura. Para más inri, Aranzana decidía, después de varios ataques en los que Uclés sacó de la zona y puso en apuros a Olmos, adaptar la configuración de su quinteto a la del equipo vasco, apostando por la dupla Chuku-Flis para encarar los últimos 6:13 minutos de partido. Dos triples consecutivos de Mitrovic apretaban el marcador (72-68 a falta de 1:12). El Leyma Coruña sentía en aliento del Araberri en su cogote. Pero volvió a aparecer el danés, justo cuando más lo necesitaba el Leyma. Gilling anotaba su cuarto triple del encuentro desde la esquina para finiquitar un choque perfecto a nivel individual (22 puntos y 7 rebotes para 30 créditos de valoración) pero que a nivel grupal no despeja dudas entre la bancada coruñesa.

Por CARLOS MIRÁS ÁVALOS

RIO OURENSE TERMAL 70-72 CB CLAVIJO

IMPRECISIÓN EN EL ARRANQUE El primer periodo comenzaba marcado por las imprecisiones de ambos equipos. El marcador reflejaba un 7-9 después de disputarse los primeros siete minutos de encuentro. Cinco tantos de Trist ponían a Ourense por delante pero una canasta de Cabot colocaba el 12-14 al final del primer periodo.

CLAVIJO SE DESPEGA Yates y Bravo rompían el partido en el segundo periodo y Coggins colocaba el +15 favorable al conjunto riojano ante las imprecisiones locales. Al descanso se llegaba con renta de diez tantos para un Clavijo que aprovechaba su superioridad en el rebote.

OURENSE NO SE ACERCA El tercer periodo siguió con el mismo guión. Ourense estaba desacertado desde el perímetro y Clavijo aprovecha para abrir brecha de nuevo. Yates, Bravo y Coggins volvían a marcar el ritmo del partido ante un COB que veía como el partido se complicaba en las puertas del último periodo (49-63).

AHONEN LIDERA UNA REMONTADA SIN FINAL FELIZ El periodo final deparó un cambio de imagen en Ourense. El equipo gallego mostró su mejor imagen y, liderado por un acertado Ahonen lograron acercarse poco a poco en el marcador. A falta de tres minutos el marcador reflejaba un 64-70 y se entraba en el último minuto con 68-70. En los últimos instantes Johnson llegó a tener el balón para empatar el encuentro pero no entró y el triunfo viajó a Logroño.

ACTEL FORÇA LLEIDA 89-94 IBEROSTAR PALMA

Djukanovic lanza a canasta (Foto: Javi Enjuanes)

EQUIPOS MERMADOS Lleida y Palma afrontaban el partido con bajas importantes en ambas escuadras. Continúa Fornas en el equipo mallorquín la recuperación de la luxación en el dedo y se espera su vuelta a las canchas en tan solo un par de semanas. Peor el escenario de los catalanes, Karena sigue con las molestias en la rodilla y Derksen tras su fractura en el pie le espera un largo proceso de recuperación que le puede llevar a volver llegando el final del año.

INICIO VIBRANTE POR AMBOS EQUIPOS Mejor Lleida al inicio del partido, de hecho su mayor ventaja la consigue inicialmente con el 13-6. En ese momento el tiempo muerto de Xavi Sastre endereza las cosas y, a partir del triple de Joan Tomás (15-15) empieza lo que parece otro partido. Se llega al empate a 21 al borde del primer cuarto en que dos canastas de Lleida dejan una ventaja ficticia para el equipo local (25-21). Al comienzo del segundo cuarto las cosas continúan igualadas y con buena anotación por ambos equipos. La diferencia con el primero es que empieza el duelo de tiradores exteriores. El juego interior dominado por Lleida y el exterior por el “rookie” Grossenbacher con tres triples consecutivos sostiene a su equipo en el marcador. Hasta cinco canastas triples por cuatro catalanas mantienen la alta anotación y la ligera ventaja de Lleida al intermedio (47-42). El pívot estonio Hermet y el escolta serbio Dukanovic llevaban la anotación catalana (11 y 8 respectivamente), por Palma tanto Huertas como Bivià compartían la anotación con 11 puntos cada uno

HUERTAS Y ZYLE INVIERTEN EL RITMO DEL PARTIDO Palma intensifica la defensa tras, es de suponer, el rapapolvo de Xavi en el descanso. La anotación lleidatana baja considerablemente y tan solo funciona, y no siempre, el tiro exterior. Dukanovic y Ogungbemi no son suficientes para que el Iberostar se ponga por delante. Tras un triple inicial de Sutina (50-42) un parcial 0-11 pone la primera ventaja visitante (50-53). A partir de ahí el juego interior tiene un dueño, Gediminas Zyle. 9 puntos casi consecutivos del pívot lituano conserva la invertida tendencia en el luminoso antes de entrar en el último cuarto (60-65).

La clave: MOCKFORD ON FIRE Un primer parcial 9-1 para el equipo local (69-66) y, con tanta igualdad aparece el hombre que decide el partido, Ben Mockford. El escolta británico por su cuenta y riesgo se pone a tirar desde la línea de 6,75 casi de manera kamikaze y con un defensor delante, es capaz de anotar 16 puntos con cuatro triples, una canasta y dos tiros libres. De hecho tan sólo falla un triple con el único tiro liberado que realiza. El último triple del británico pone el 81-86 en el luminoso y con el partido controlado por Palma los tiros libres y canastas rápidas de Lleida tan sólo aumentan el marcador manteniendo las distancias (89-94)

EL MVP: Brano Dukanovic, 22 puntos y 3 rebotes para 25 de valoración. A falta de Tim Derksen, el serbio llevó la presión anotadora exterior del Lleida con acierto. Bien es cierto que sus 5/7 en triples son casi en su totalidad liberados a causa de un mix entre la floja defensa palmesana y el “pase extra” catalán, aunque luego hay que meterlos, un 71% de acierto, brutal. Por parte de Palma apareció Rafa Huertas, tuvo su día en el tiro a media distancia y cuando a su equipo le quemaba la pelota cogió la responsabilidad para las entradas a canastas y paro a media distancia, para conseguir un total de 20 puntos y otros tantos de valoración.

POR JUAN CARLOS TURIENZO

CÁCERES PATRIMONIO 95-73 FC BARCELONA

Jakstas con el balón (Foto: Luis Cid)

EL FC BARCELONA LLEGA CON BAJAS Los azulgranas llegaban a Cáceres sin hombres como Gerun, Kurucs o García y delante tenían un equipo con experiencia. El acierto local fue una de las claves, en un partido donde los azulgranas no tuvieron opción de entrar en partido.

ACIERTO EXTERIOR El acierto en el tiro exterior de los locales se mostraba clave en el inicio del partido. 14 a 6 en poco más de cinco minutos de juego y cuatro triples de los locales, hacían coger ventaja a los locales. El azulgranas no veían la canasta con facilidad y finalizaban el primer cuarto 9 puntos por debajo (23-14). Cáceres acabaría el encuentro con 17/32 en triples, destacando Warren (5/10) y Rakocevic (4/7).

DEFENSA Y REBOTE La defensa local no dejaba anotar con comodidad a los azulgranas y los jóvenes entrenados por Julbe tampoco podían salir en velocidad. El 31 a 20, a falta de cinco minutos para el descanso, reflejaba lo que se veía en la pista. El acierto de los locales ensanchaba la diferencia hasta el 44 a 23 del descanso. Cáceres también dominó la faceta reboteadora (40-27)

CÁCERES NO DIO OPCIONES El tercer cuarto seguía con el color verde de los locales que llegaban a +29 en el ecuador del tercer periodo. Pero los azulgranas no querían bajar la cabeza y bajaban de los 20 puntos de diferencia al inicio del último periodo. Pero, de nuevo, el acierto exterior de los extremeños no dejaba acercarse a los azulgranas y el triunfo caía del lado del Cáceres por 95-73

Por Comunicación FC Barcelona

CLUB MELILLA BALONCESTO 68-66 ICL MANRESA

Dani Rodríguez con el balón (Foto: Nuria Rioja)

IGUALDAD El choque comenzaba muy igualado entre melillenses y manresanos y con dos claros protagonista, Fran Guerra por el lado azulino y el sueco Lundberg por parte manresana (11-11, min. 7). Melilla Baloncesto no encontraba el acierto exterior que buscaba, aunque tampoco andaba mucho mejor los de Aleix Durán. Con esa igualdad en el marcador se llegaba al final del primer acto (21-21).

LA DEFENSA MARCA EL RITMO El inicio del segundo periodo estuvo marcado por la buena defensa melillense con varios tapones que levantaron al público que se dio cita en el Javier Imbroda y una intensidad que le permitía controlar el ritmo del encuentro y llevar a Manresa al cinco contra cinco. La entrada de Dani Rodríguez y Guerra dio un nuevo aire al equipo, que desde el bloqueo directo conseguía dominar el partido. Solo el desatino, especialmente desde el tiro libre, impidió a los de Alejandro Alcoba conseguir una mayor al descanso (36-32).

ÁLVARO MUÑOZ APARECE La salida de vestuarios de los de la Ciudad Autónoma fue buena. Con la misma intensidad en defensa, y ahora si, anotando desde el exterior, los azulinos conseguían poner máxima de partido 48-39 cuando se alcanzaba el ecuador de este tercer cuarto. Todo parecía de cara, pero apareció Álvaro Muñoz, quien con cuatro triples consecutivos metía a los manresanos en el partido. Melilla Baloncesto intentaba dar la respuesta de la mano de Mamadou Samb, inspirado en este tramo final de cuarto al que se llegaría con una mínima ventaja de dos puntos (55-53) a favor de los melillenses.

DANI RODRÍGUEZ DECIDE En el último acto, la igualdad seguía presente en el electrónico. ICL Manresa lograría hacer saltar las alarmas en el banquillo melillense con un 0-5 de parcial (57-60, min. 34), que Alejandro Alcoba paraba con un tiempo muerto. En la reanudación Kapelan ponía de nuevo las tablas en el electrónico con una lanzamiento triple. A 17 segundos para el final el partido marchaba empatado a 66 y con posesión para los azulinos. Dani Rodríguez asumía la responsabilidad en ataque. Y es que cuando llegan estos momentos, el catalán se sienta en su salsa. No falló. Una canasta suya a falta de 3.7 segundos para el final daba la victoria al Club Melilla Baloncesto por 68-66, y eso que Costa tuvo en sus manos la bola para dar la victoria conjunto catalán.

Por Comunicación Melilla Baloncesto

TAU CASTELLÓ 78-75 CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

Joan Faner da el pase (Foto: Pascual Cándido)

EL JUEGO INTERIOR, PROTAGONISTA El TAU Castelló empezó como nos tiene acostumbrados, con unos ataques muy directos y velocidad en las transiciones. Sus pívots Nkaloulou y Rowley fueron los primeros en anotar, pero lo hacían lejos del aro al jugar de cara con unos defensores superiores físicamente. Por su parte, en el otro bando, también eran los pívots, especialmente Barnes y Otegi, los que hacían más daño. La cosa iba de pívots, ya que Rowley hizo dos faltas, se tuvo que sentar y le reemplazó un Edu Gatell que se despachó con unos minutos francamente buenos. La dictadura de los grandes fue respondida con la revolución del pequeño base local Steinarsson, el único del perímetro castellonense que anotaba; y en los castellanos sobresalía Jordi Grimau, acertado en el tiro y aprovechando bajo los tableros su mayor altura sobre sus defensores.

OTEGUI Y GRIMAU MARCAN EL RITMO La igualdad era máxima (22-22 al término del primer cuarto) y en el segundo el ritmo se volvió aún más vivo, con posesiones más cortas. Apareció en pista Ott, que contribuyó notablemente a revertir la sequía anotadora que había en los exteriores. Por desgracia, una serie de errores de los locales y el recital que ofrecía Otegi (le daba igual el tipo de defensor que le pusieran) cristalizó en un preocupante 30-36 y el primer tiempo muerto que pedía Toni Ten. Había potencial y calidad en la pista (Ott, Bas, Faner, Sabonis y Gatell) pero la bola no entraba, mientras que Otegi (llegó al descanso con 12 puntos y 14 de valoración) y Grimau (13 puntos y 18 de valoración) seguían a lo suyo, metiéndolas de todas las formas y colores, llegando a provocar un segundo tiempo muerto prácticamente consecutivo. Bas y Ott estaban bien sujetos y los pocos tiros que tenían liberados no entraban. Sólo Steinarsson con sus arreones de raza hacia la canasta conseguía aumentar la anotación, aunque era a cuentagotas, por lo que la cosa estaba bastante mal al descanso (35-47).

GATELL BRILLA El TAU Castelló salió enrabietado tras la pausa, con su defensa al límite. Así se logró que Otegi y Grimau fallaran algún tiro y que los visitantes agotaran una posesión al no poder tirar. Contribuyeron de nuevo a la fiesta Nkaloulou y Gatell (cerró el partido con una gran actuación) con su anotación, con lo que empezó a haber esperanza (42-49, min. 24), a la espera de que se unieran al intento de remontada los hombres de perímetro. Los locales presionaban muy arriba para que los palentinos su quedaran con pocos segundos para sus ataques posicionales. También presionaba el público del Ciutat subiendo los decibelios, pero no se llegaba a recortar del todo. Entonces Toni Ten apostó por la revolución de los pequeños poniendo en pista genta ágil y ligera en una clara apuesta a cara o cruz por la velocidad y la agresividad en toda la pista.

FINAL EMOCIONANTE Con este planteamiento se llegó al último cuarto. Unas buenas defensas y 5 puntos seguidos de Ott hicieron volver a soñar (63-68, min. 33). El TAU Castelló estaba defendiendo con una zona abierta que le estaba dando buen resultado. El guión parecía simple y claro: remar con la zona y correr en ataque. ¡Y menudo resultado que dio! Otegi y Grimau estaban desaparecidos, nadie más en el Trapa Palencia veía aro con claridad y cuando apareció el perímetro de verdad con dos triples consecutivos al fin se culminó la remontada (71-70, min. 37) con un Ciutat de Castelló en ebullición como espectador. Sin embargo, esos minutos de inspiración castellonense no continuaron en los instantes siguientes y los palentinos, sabiendo aplicar su experiencia y agarrándose a la pista, volvieron a adelantar (71-75 a 2 minutos del final). Steinarsson --¡qué partidazo el suyo!-- sacó un oportuno 2+1 que niveló las cosas 74-75 cuando apenas quedaba un minuto para acabar. La defensa castellonense se vio premiada con su rival comiéndose la posesión y en el ataque siguiente, el inconmensurable Gatell adelantaba a los de La Plana (76-75). Y fue de nuevo la defensa, ya que el Trapa Palencia no vio aro y en los pocos segundos restantes los de La Plana fueron mejores. Se lo creyeron, lucharon y ganaron con merecimiento.

Departamento de Comunicación TAU CASTELLÓ

