Mike Hansen: "Mi intención es que Paco García siga al frente del barco"

El CBC Valladolid lograba hace escasas fechas el ascenso a LEB Oro tras proclamarse campeón de la LEB Plata en su segundo año de existencia.

Hoy os traemos una entrevista a uno de los nombres propios del baloncesto español. Medalla de bronce con la absoluta en el Campeonato de Europa Roma 91; siete temporadas ACB en clubes como Estudiantes, Forum Filatélico Valladolid, Ciudad de Huelva, Murcia y Cáceres; cuatro temporadas en la NCAA americana y otras tantas en la liga alemana (con trofeo del concurso de triples en All-Star incluido) y desde Junio de 2015, fundador y Presidente del CB Ciudad de Valladolid, Mike Hansen

Buenos días Mike, lo primero darte la enhorabuena por el ascenso conseguido.

Muchas gracias.

Tras dos años desde la fundación del club ¿Cómo ha sido este periodo? ¿Más o menos duro de lo que pensabas?

Más duro, por supuesto. Más duro de lo que esperábamos, tanto yo como cualquier persona que ha estado vinculada al club y trabajando para el mismo. El primer año tuvimos que montar todo en tiempo record, en apenas una semana, después vinieron los fichajes, los requisitos que conllevan, papeleos, subvenciones, sponsor, campaña de abonados… en fin, fue una cosa tras otra. Después, comenzar en una liga que no conoces, mejor dicho, una liga que la ciudad no conoce, al final la ciudad está acostumbrada a un baloncesto de élite y a pesar de que hicimos buenas cosas, tuvimos mala suerte con lesiones de hombres importantes. Finalmente, la lesión de Sergio de la Fuente fue algo que el equipo notó demasiado.

"Hay que entender que el club aún está en sus comienzos, cumplimos dos años a finales de junio"

También está el tema, y que nadie se olvide, que jugamos nueve de los trece partidos de la segunda vuelta fuera de casa, eso es algo que nunca se ha visto en el baloncesto en ningún momento. Fue un cúmulo de cosas, una piedra tras otra en el camino que al final terminó con el descenso en la última jornada, y se descendió ganando el partido y con una canasta en el último segundo de Cambados.

Y este año sí que es verdad que ha sido un poco lo contrario, aunque sigue siendo muy duro y hay que agradecer a toda la gente que está trabajando en la sombra, desde directivos a voluntarios, pasando por la gente de la cantera. Hay que entender que el club aún está en sus comienzos, hacemos dos años a finales de junio.

¿Esperabais recoger frutos tan pronto?

Tan pronto no, yo sabía que con Paco García y con los cuatro jugadores que habíamos fichado terminaríamos viendo esos frutos. Los cuatro venían con hambre. Alguno, como es el caso de Gullit, a lo mejor le ha venido un poco grande la liga, pero es un jugador joven con mucha proyección. De los otros tres, Rowell ha continuado la estupenda labor que ya hizo la otra temporada, vino en diciembre y rápido se adaptó y sintió los colores como uno de aquí. Boubacar y Chatman han dado un salto de calidad al equipo, Chatman ha sido el jugador más resolutivo que hemos tenido y Buba el más atlético, el que más arriba llegaba, cosa que el año anterior no teníamos.

"Hay pedir un paso más a las instituciones, patrocinadores y abonados para mejorar nuestro presupuesto"

¿El ascenso deportivo se va a poder refrendar con el ascenso real a LEB Oro?

Estamos en ello, lo primero es tener el OK para estar en LEB Oro y eso es un aval de 180.000€ más 36.000€ de inscripción antes del 12 de julio. Eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo y tenemos claro que hay pedir un paso más a las instituciones, patrocinadores y abonados para mejorar nuestro presupuesto porque, con el que teníamos este año o algo un poco superior, está claro que no llegamos. El objetivo sería, casi seguro, un año de permanencia y asentar el proyecto en la nueva categoría. Nosotros tenemos que ir paso a paso, no podemos intentar ir más deprisa de lo que el club puede hacerlo.

Mike Hansen

En cuanto al conflicto entre ACB y FEB ¿Cuál es tu visión personal y cuál sería una posible solución para el mismo?

Mi opinión es que debería haber, como antaño, una liga ACB que podría estar dividida en dos grupos, pero dos grupos de uno a diez y de uno a diez, no un grupo con los que suben de LEB Oro. Un grupo con los dos que bajan más Melilla, Palencia, Burgos y Guipuzcoa no tiene sentido porque no interesa. Ahora bien, si tú tienes un grupo con los de Play Off más otros dos en un grupo “A” y otro grupo “B” y pueden ir cruzándose, aunque sea un partido solo en lugar de ida y vuelta tal y como se hacía antaño (un año juegas en Madrid y al año siguiente vienen ellos a aquí, por ejemplo) eso sí que tiene sentido. Después una liga LEB única y una EBA. El baloncesto tiene muchos deberes por hacer y el primero es llegar a un acuerdo entre ACB y FEB e ir de la mano en favor del baloncesto español.

"El baloncesto tiene muchos deberes por hacer y el primero es llegar a un acuerdo entre ACB y FEB"

¿Es el aval de 180.000€ el mayor problema del club ahora mismo?

Bien, los 60.000€ del aval de LEB Plata eran a título personal y eso este año tiene que desaparecer, dos años avalando personalmente creo que no es una forma de trabajar y menos cuando la gente está poniendo horas y horas de trabajo gratuitamente. Hay que dar un paso hacia la profesionalización y lo que está claro es que el club es transparente, tiene una filosofía muy clara que es defender lo de Valladolid, desde el entrenador hasta los ocho jugadores que han estado aquí, y creo que eso es lo que ha enganchado a la afición, el aficionado ha valorado como los jugadores han ido creciendo y como se han dejado la piel en la cancha.

De cara a la nueva temporada ¿Qué partes de la estructura del Club se tienen que retocar?

Hay áreas del club que están en manos de grandes profesionales, como pueden ser el de comunicación, el económico o área social. Está claro que tenemos que mejorar el área médica y el área deportiva, quizá es el momento de quitar algo de dinero dedicado a la plantilla e invertir ahí. Los médicos que hemos tenido han hecho un trabajo sensacional y quiero agradecerles el inmenso esfuerzo y dedicación, a ellos y a la gente que ha estado trabajando para nosotros en el área deportiva. Pero la LEB Oro necesita de una dedicación más exclusiva y tenemos que dar un salto de calidad en esas dos áreas.

"Está claro que tenemos que mejorar el área médica y el área deportiva"

Suena el nombre de Pepe Catalina para el puesto de director deportivo

Hay muchos nombres posibles, Pepe es una gran persona, amigo mío personal y conoce el baloncesto de Valladolid como nadie. Lo que está claro es que ni Paco ni yo podemos hacer el equipo otra vez, Paco o el entrenador que sea, esta área debe estar en manos de otra persona con más experiencia que yo y a mi me permita liberarme para hacer otras cosas.

¿Va a continuar Comercial Ulsa siendo imagen del equipo o las nuevas necesidades obligan a buscar un nuevo sponsor principal?

A día de hoy, no hemos cerrado nada con nadie, Comercial Ulsa va a ser al primero que escuchemos. Cuando el club no tenía a nadie ellos apostaron por el Ciudad de Valladolid y a mí no me desagradaría que Comercial Ulsa fuese el patrocinador principal. Está claro que las cifras que hemos manejado esta temporada no sirven para LEB Oro porque no llegamos. El Club se tiene que asentar en tres patas que son, a parte del sponsor, los abonados y las instituciones. Los abonados son los que realmente dan músculo para trabajar y garantías de cara al futuro para ir construyendo una estructura como Dios manda, pediría a toda esa gente que ha venido en la parte final de la temporada, que se abone, porque lo van a disfrutar. En cuanto a las instituciones, habrá que ver hasta dónde pueden llegar Ayuntamiento, Diputación y Junta CyL para echarnos una mano.

"Todo lo que sea acercarnos o pasar de los 400.000€ sería lo mínimo para tener una plantilla que pueda competir con cualquiera"

¿Cuál es el objetivo económico que os habéis fijado para este año?

Hemos tenido un presupuesto de 220.000€ este año, todo lo que sea acercarnos o pasar de los 400.000€ sería lo mínimo para tener una plantilla que pueda competir con cualquiera y asentarse en la categoría, creciendo cada año y estabilizarnos como club.

Paco García se dirige a sus jugadores (Foto: Mariano González - LOF)

¿Se ha firmado la renovación de Paco García al frente del banquillo?

No está firmado todavía, pero hemos hablado y yo ya le he dicho que es mi intención que él siga. Paco es una parte muy importante de este ascenso, no solo se lo merece sino que el club necesita que él siga llevando la nave, por su carácter y por la filosofía en la que hemos entrado, una filosofía muy marcada en la que, además de apostar por la gente de aquí, se ha inculcado una forma de jugar, de defender y de entregar siempre el cien por cien de cada uno. Que todo el mundo luche y nadie se relaje.

"Paco es una parte muy importante de este ascenso, no solo se lo merece sino que el club necesita que él siga llevando la nave"

En cuanto a la plantilla ¿alguna novedad?

(Risas) Primero entrenador y después director deportivo, luego ya se verá. Está claro que si hablamos de jugadores como Sergio… por supuesto. Repito, renovar a Paco, un director Deportivo y yo ya, me aparto.

Sobre Miguel González ¿Hay alguna novedad?

No sabemos nada, Miguel ahora está centrado en la selectividad y espero que le vaya lo mejor posible, es donde tiene que estar su cabeza ahora mismo.

Otros de los posibles nombres que empiezan a sonar son Álvaro Calvo y Lamont Barnes

Bueno, son dos jugadores que uno es de aquí y el otro casi como si lo fuese y yo creo que serían dos opciones muy, muy buenas para el club. Dos jugadores con los que daríamos un salto de calidad, aunque ya te digo, a día de hoy, son solo nombres.

Equipos de la base de CBC Valladolid

¿Se va a poder mantener la estructura actual de la cantera con la exigencia económica de una LEB Oro?

Está claro que ahí tenemos que reducir equipos, porque no tenemos tantos entrenadores. También dependemos de las instalaciones, el coste de las instalaciones nos está haciendo mucho daño. La filosofía de tener jugadores de Valladolid en el primer equipo va ligada a la filosofía de la escuela Lalo García, nuestra intención es que los niños puedan jugar con sus colegios aunque entrenen con nosotros. El tema es que, si el precio por alquilar una hora de pista es el mismo para una persona que viene con unos amigos que para nosotros que alquilamos 400 horas, algo no está compensado en la balanza. Nosotros estamos promocionando el baloncesto, de ahí no estamos sacando beneficio alguno, es un trabajo social para la ciudad, para que los jóvenes no estén en la calle y estén haciendo un deporte que les va a hacer mucho bien para mañana. A parte está el legado de la Escuela Lalo García, que yo creo que también son palabras a tener muy en cuenta.

Muchas Gracias Mike por tu tiempo

Gracias a vosotros.

Desde Solobasket queremos agradecer a los servicios de comunicación del Comercial Ulsa CB Ciudad de Valladolid y al propio Mike Hansen su amabilidad y facilidades ofrecidas a la hora de realizar tanto esta entrevista como el resto de trabajos durante la temporada.

