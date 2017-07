Mundial U19F (J3): España supera a Egipto y pasa como segunda de grupo (71-88)

La primera fase del Mundial U19 de Udine (Italia) ya es historia y la selección española pasa a la ronda eliminatoria con un balance de 2 victorias (Puerto Rico y Egipto) y 1 derrota (Rusia) como 2ª clasificada del grupo. El rival en octavos de final será Italia, la anfitriona, que pasa como 3ª del grupo A (1-2).

EGIPTO 71-88 ESPAÑA

Con la segunda plaza del grupo en juego, el combinado nacional salió más enchufado con Laia Solé como referente y tomó la delantera en los minutos iniciales, pero la defensa zonal del cuadro africano complicó los ataques en estático y Egiptó llegó a ponerse diez puntos por delante en el segundo cuarto, si bien es cierto que España tiró de carácter y de una acertada Sara Iparragirre para reducir la diferencia antes de llegar al descanso (42-39).

En la vuelta de los vestuarios, las de Miguel Ángel Ortega metieron una marcha más en defensa y aprovecharon los diversos robos de balón para salir al contraataque y romper así la disposición zonal del rival. Las júnior del equipo, Iris Junio y Aina Ayuso, fueron dos de las protagonistas en este arreón que puso a la selección española por delante y María Barneda terminó por cerrar la victoria aprovechando el buen momento anímico del grupo (71-88).

Video of Egypt v Spain - Live - FIBA U19 Women's Basketball World Cup 2017

La exhibición del día:

La canadiense Aislinn Konig ofreció una actuación para el recuerdo en la victoria de su selección contra Letonia: 32 puntos con un espectacular 10/15 en triples.

Video of Aislinn Konig 10 Three-Pointers vs Latvia at FIBA U19

resultados y clasificaciones

Repasamos los resultados del día y vemos las clasificaciones finales de la primera fase.

Grupo A:

China 72-54 Malí

Estados Unidos 66-49 Italia

1º Estados Unidos (3-0, +94)

2º China (2-1, -11)

3º Italia (1-2, -19)

4º Malí (0-3, -64)

Grupo B:

Puerto Rico 50-85 Rusia

Egipto 71-88 ESPAÑA

1º Rusia (3-0, +105)

2º ESPAÑA (2-1, +30)

3º Egipto (1-2, -51)

4º Puerto Rico (0-3, -84)

Grupo C:

Canadá 74-70 Letonia

Francia 63-53 Corea del Sur

1º Canadá (3-0, +59)

2º Francia (2-1, +10)

3º Letonia (1-2, -5)

4º Corea del Sur (0-3, -64)

Grupo D:

Hungría 51-75 Australia

Japón 91-52 México

1º Japón (3-0, +53)

2º Australia (2-1, +94)

3º Hungría (1-2, +11)

4º México (0-3, -158)

octavos de final

Conocemos a continuación los emparejamientos de octavos de final que se disputarán el miércoles, día 26 de julio, y donde España se medirá a Italia.

(18:00) Estados Unidos - Puerto Rico

(15:45) Francia - Hungría

(20:45) Italia - ESPAÑA

(13:30) Corea del Sur - Japón

(20:15) China - Egipto

(14:00) Canadá - México

(18:30) Malí - Rusia

(16:15) Letonia - Australia

* Todos los partidos podrán verse en directo en el canal de YouTube de la FIBA.

