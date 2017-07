Mundial U19M (1/8): Sufrida victoria ante Irán (70-50); Argentina, rival en Cuartos

La selección española terminó la primera fase del Mundial U19 masculino de El Cairo (Egipto) con un pleno de victorias (Japón, Canadá y Malí) que le permitió pasar a la ronda eliminatoria como 1ª clasificada. El rival en octavos de final fue Irán, que planteó un partido mucho más complicado de lo que el resultado puede dar a pensar, pero España logró imponerse y el próximo rival será Argentina.

ESPAÑA 70-50 IRÁN

Era el primer ‘win or go home’ para una selección española que desde el salto inicial trató de imponer su superioridad física en ambos lados de la cancha. La figura de Osas Ehigiator resultó clave en los minutos iniciales a la hora de abrir una pequeña brecha en el marcador y los persas tan solo encontraron respuesta desde más allá del arco. España, no obstante, fue incapaz de mostrar cierta fluidez en el juego y esa irregularidad le llevó a depender de dos triples con la firma de Aleix Font para mantener una holgada ventaja al descanso (32-23).

El paso por los vestuarios sentó mejor a un combinado iraní que aprovechó el apagón de los pupilos de Luis Guil para apretar el marcador con diez puntos consecutivos y situarse a un solo tanto. Fue entonces cuando los españoles metieron una marcha más en defensa y Maxim Esteban, desde el triple, abrió un parcial que acabó resultando decisivo para ampliar la diferencia hasta la veintena. En resumidas cuentas, la U19M, una vez más, dio muestras de que, fruto de la irregularidad, lo mismo puede ganar a una candidata al podio que perder ante un equipo que no conoce la victoria (70-50).

Video of Spain v Iran - Full Game - Round of 16 - FIBA U19 Basketball World Cup 2017

EL RESTO DE LA JORNADA

Repasamos el resultado del resto de eliminatorias correspondientes a los octavos de final. Sobre el resultado se puede consultar la estadística del partido.

Francia 84-66 Puerto Rico

Canadá 87-65 Angola

Nueva Zelanda 65-72 Alemania

Malí 69-117 Estados Unidos

Argentina 72-67 Egipto

Corea del Sur 63-110 Lituania

Japón 55-57 Italia

CUARTos de final

Conocemos a continuación los emparejamientos de cuartos de final que se disputarán el viernes, día 7 de agosto, y donde España se medirá a Argentina.

(18:45) Francia - Canadá

(21:15) Alemania - Estados Unidos

(16:15) Argentina - España

(13:45) Lituania - Italia

* Todos los partidos podrán verse en directo en el canal de YouTube de la FIBA.