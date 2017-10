No fallan los líderes; Hospitalet y Ávila, al alza; Javi Marín, MVP

RESULTADOS

HLA ALICANTE 79-59 ACEITUNAS FRAGATA MORÓN

Adrián Chapela con el balón (Foto: Jose Fco. Martínez)

El HLA Alicante se rehizó del tropiezo sufrido la pasada semana en su visita a Cambados. Los de David Varela superaron a un Aceitunas Fragata Morón que compitió y se mantuvo en partido hasta el descanso, complicando la labor del equipo alicantino. Tras el paso por vestuarios, los locales estuvieron más eficaces y consiguieron defender mejor las situaciones planteadas por un Morón más desacertado. Completo partido de Nacho Díaz (10p, 7r, 5a) que fue clave en el triunfo local, bien secundado por un anotador Lobo (18p) y por un trabajador Obiekwe (15p), bajo la dirección del veterano Pedro Rivero (9p, 4r, 5a). En Morón destacó el trabajo interior de Conde (19p, 5r) en un equipo que acusó el desacierto exterior (17%).

EXTREMADURA PLASENCIA 71-77 COVIRÁN GRANADA

Eloy Almazán, defendido por Adrián Fuentes (Foto: Agencia Garnata)

El Coviran Granada se llevó un partido que pareció estar resuelto antes del descanso, pero el CB Extremadura Plasencia se empeñó en que eso no fuese así y no dió su brazo a torcer hasta el final del partido con una sensacional segunda parte que brindó un gran partido en la tarde del sábado a los aficionados extremeños.

En el primer cuarto, Granada demostró que es uno de los equipos que debe estar arriba en la clasificación, gran acierto en posiciones interiores y un nivel defensivo que hizo que los jugadores placentinos estuviesen negados de cara al aro con jugadas forzadas y tiro precipitados. Al final del primer periodo se llegó con 10-22 para Granada en el electrónico.

El segundo cuarto fue similar al primero, Granada no bajaba el ritmo e hizo mella de los errores locales, Plasencia siguió intentando arremeter contra la defensa granadina, pero estos siguieron férreos y sin dejar hueco alguno que pudiesen aprovechar los de Carlos Díaz. Al descanso, los equipos se marcharon a vestuarios con 23-44 a favor de los visitantes.

Trás la vuelta del descanso, el conjunto local salió decidido a reducir la diferencia que hubo al final del segundo periodo. Tirando de garra y ayudado por el empuje del público, el Plasencia consiguió empezar a ver los pocos huecos que Granada dejó en defensa y los castigó con hasta 4 triples tras un buen movimiento de balón. Granada no se quedó atrás y siguió con su nivel anotador, llegó al final del periodo con 20 puntos en su haber, pero la atmósfera fue diferente, se notó que algo cambió. Al final del tercer periodo se llegaba con 47-64 a favor de los visitantes.

En el último periodo, se confirmaron los pronósticos que antecedieron en el final del tercer cuarto, y es que Plasencia, acompañado de su público y con un vistoso baloncesto, comenzó un último parcial con muchísima fuerza y asestó un 9-0 de parcial que apretaba el marcador de manera que el público se metió de lleno en el partido y que a partir de aquí se jugó un partido completamente diferente, donde los dos equipos jugaron de tú a tú hasta el final. Plasencia llegó a colocarse a tan solo 2 puntos de diferencia gracias a un gran trabajo de todo el equipo a falta de tan solo 1 minuto, pero las expulsiones de Aboubacar y Galán hicieron mella al conjunto. Finalmente, Granada se llevó el partido con un marcador de 71-77.

POR GUILLERMO HERNÁNDEZ

TORRONS VICENS CB L'HOSPITALET 97-84 AQUIMISA LAB QUESO ZAMORANO

Espectáculo anotador el vivido el pasado sábado en el Nou Pavelló del Centro de L'Hospitalet. El equipo local se llevó el triunfo ante Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano merced a un último cuarto en el que rompieron un partido igualado hasta entonces. El partidazo de Hansen (31p, 6r) con 8 triples y de Ervin (21p) quedó anulado por una actuación coral del equipo local en el que todos anotaron y donde destacó la dirección de Pol Bassas (12p, 11a) y la eficacia interior de un Kody (15p, 7r) casi infalible que se fue a los 30 de valoración. Hospitalet logra su tercer triunfo seguido que le encarama a zona de Playoff, mientras que el equipo dirigido por Saulo Hernández sigue como colista sin conocer la victoria en cinco jornadas.

FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA 79-77 CB MARTORELL

Los jugadores de FG La Roda celebran el triunfo

Espectacular arranque de partido en el Juan José Lozano Jareño de La Roda . El Fundación Globalcaja La Roda endosaba al C.B. Martorell que no conoce la victoria tras cinco jornadas, un parcial de 16-0 en los primeros 5 minutos.

El equipo rodense se mostraba intratable y hacía presagiar una paliza al equipo catalán.

Pero nada más lejos de la realidad, Martorell reaccionaba y a 2 minutos del final del 1Q el marcador reflejaba un 18 a 9. Diferencia que se recortó al final del 1Q en La Roda 23 a 16.

Muchas cosas estaban pasando en la capital de los deliciosos Miguelitos: Placide se iba al banquillo, mate de José Blázquez para poner el 30-21 a 6 minutos y tiempo muerto del entrenador local Alejandro González.

Pero fue insuficiente para frenar la remontada de Martorell que no se arrugaba y buscaba su primera victoria. Se llegó al final del 2Q con 37 a 32 en el luminoso del Juan José Lozano Jareño.

La Roda empezó imperial arropado por su afición, el sexto hombre sin duda de este partido. Si el 1Q fue claramente para FG La Roda 23 a 16 con rápidas transiciones y acierto en el tiro. El 2Q había sido para C.B. Martorell 37-32 mucho más enchufado y con más ambición sobre la cancha. Nadie dijo que esto fuera fácil.

La Roda echaba de menos a su tirador José Luis González, que cómo contra Baskonia, no tuvo su día. Una carencia exterior para La Roda que no le permite abrir las defensas y rematar los partidos como quisiera el equipo que dirige Alejandro González.

Pero De Angelo Hailey ponía los mates y el espectáculo para la afición local, desatada en el Jareño y llevando en volandas a su equipo.

Ei suspense crecía y la emoción también cuando Martorell empató el partido a 45 y obligó a Alejandro González a pedir un nuevo tiempo muerto para dar instrucciones a su equipo.

Se llegó al final del 3Q con máxima emoción 64-61 y las espadas en todo lo alto.

Qué bonito es el baloncesto y cómo se disfruta de estos partidos dónde puede pasar cualquier cosa entre dos equipos dándolo todo en la cancha. La Roda ilusionaba y De Angelo Hailey ponía la furia y el espectáculo, con un Carlos Noguerol asistiendo y dirigiendo a los suyos hacia la victoria 72 a 65.

Desde La Roda se percibía que aunque el partido estaba loco, estábamos viviendo una fiesta continúa. Espectacular partido sin duda.

La emoción estaba al límite con el 72 a 70 en el marcador. Y sólo había un sentimiento en la cancha del Juan José Lozano Jareño EQUIPO!!!

Fue un partido de infarto, pesaban los segundos a cada sufrida canasta de ambos equipos 75-74.

Al final, el parcial del 16-0 del inicio fue un espejismo y FG La Roda consiguió una sufrida victoria por 79 a 77. Una vez más el Juan José Lozano Jareño con un espíritu imbatible fue clave en el triunfo de su equipo. Y C.B. Martorell a pesar de su quinta derrota, demostró ser un equipo que merece más y que no hay rival fácil ni pequeño en esta liga LEB Plata. Destacando por el cuadro visitante a Xavier Guirao (21 MIN, 20 PT, 4 RT, 2 AS y 28 VA) y David Jofresa (27 MIN, 12 PT, 3 RT, 7 AS y 20 VA)

Muchos destacados por el equipo local como Placide, Rey, Hernández o Noguerol (30 MIN, 7 PT, 3 RT, 6 AS y 16 VA). Pero el MVP del equipo local fue De Angelo Hailey que en 23 minutos aportó 18 PT, 6 RT, 2 AS y 22 VA. Todo un crack sobre la cancha y máxima prestación para La Roda.

El mate de De Angelo Hailey que levantó al Juan José Lozano Jareño fue, sin duda, la jugada del partido.

Hago mías las palabras colgadas en un tuit de C.P. La Roda 1960: “Alguien se sorprenderá por el inicio del FG La Roda en esta categoría de LEB Plata. Y este es el secreto: equipo, equipo y equipo. Nada más.”

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

REAL MURCIA BALONCESTO 78-74 BASKONIA

Flannery realiza el mate (Foto: Real Murcia Baloncesto)

Se cumplió el guión, si solo miramos el resultado, en el que un Real Murcia invicto en casa, con tres victorias en el casillero, ante un Baskonia que se presentaba con dos derrotas fuera de casa.

Pero la realidad fue otra, Baskonia salió enchufado al partido, y enseguida empezó a disfrutar de ventajas gracias a una muy buena defensa y a que hacían sufrir a los interiores locales en el rebote.

Pero Murcia, tirando de la experiencia de Jasen, igualaba la contienda y solo se iba 2 abajo al final del primer cuarto.

El segundo, mismo desarrollo, la intensidad y la fogosidad corrían de parte vitoriana llegando a disponer de ventajas por encima de los 10 puntos que se quedaban en 8 al descanso 36-44.

Y fue a la vuelta de vestuarios cuando la teórica superioridad local se empezó a materializar, de la mano de Flannery anotaban un 8-0 de parcial que ajustaba el marcador 55-58 para los últimos 10 minutos.

En este último cuarto a Baskonia le pudieron las prisas, primero por no perder la distancia que Franceschi recortaba con dos penetraciones, y después para intentar enjugar los triples que ponían tierra de por medio del mismo Franceschi y Don, la experiencia y la paciencia de los locales pudieron más que la animosidad y descaro de los visitantes para acabar con un 78-74.

POR ALBERTO MONTE

ARCOS ALBACETE BASKET 87-74 BASKET NAVARRA

Javi Marín (Albacete Basket)

Había gran expectación porque Kris Davis volvía con Basket Navarra al Pabellón del Parque. Escenario en el que tantas alegrías había dado al aficionado con sus espectaculares canastas en anteriores temporadas con el Arcos Albacete Basket.

Sería por las altas expectativas creadas pero el partido comenzó feo, con muchas imprecisiones y constantes paradas en los libres de Javi Marín, Chumi Ortega y José Luis Otero.

Y es que Basket Navarra con un Iñaki Narros tan activo como fallón, sólo podía frenar las rápidas transiciones del equipo local con faltas. A mitad del primer cuarto el marcador reflejaba 10-7 a favor del equipo albaceteño. Y esa fue la dinámica con la que se llegó al final del 1Q con maxima igualdad en el luminoso entre 19-17.

El partido estaba raro pero intenso y Basket Navarra seguía frenando las rápidas transiciones del equipo local que seguía anotando desde la línea de libres.

La pájara del equipo navarro se hacía patente en este 2Q que tras un parcial 13-0 el equipo que dirige Alfredo Gálvez ordenado en ataque y bien en defensa abre brecha y dispone de una cómoda ventaja de +11 para afrontar los últimos dos cuartos de partido. De esta forma se llega al descanso en el Pabellón del Parque 45 a 34.

La arenga en vestuarios de David Mangas, el entrenador de Basket Navarra, se hace notar nada más comenzar el 3Q. En los primeros 2 minutos recorta a 6 puntos la diferencia 47-41 en el luminoso.

Basket Navarra estaba controlando el rebote y dejó en evidencia las carencias interiores de Albacete Basket que sigue a la espera de un refuerzo que desde el mes de agosto no termina de llegar. Se trata del pívot Babatunde Olumuyiwa, de 25 años y 2,05 de altura, que proviene de LEB Oro y pasado en la NCAA y liga mejicana.

Hasta entonces Elías sigue muy sólo y aunque cuenta con la inestimable ayuda de un batallador José Luis Otero bajo los aros, no es suficiente. Porque la temporada es larga y el control del rebote es clave si quieres aspirar a estar en el grupo de arriba.

Pero los balones perdidos por Basket Navarra ante la intensidad defensiva de los locales compensaba esas segundas opciones que no terminaban de entrar y se llegó al final del 3Q con un enchufado Garret Covington que sobre la bocina ponía el triple espectacular para ampliar nuevamente la distancia a +11 para Albacete Basket 65 a 54, con la afición del Pabellón del Parque enfervorizada y pidiendo más.

Navarra desde el triple reducía tímidamente la diferencia y esa fue la dinámica de este cuarto con un Davis que no estaba fino y eso lastró el poder ofensivo de su equipo. A pesar de todo, Basket Navarra a falta de 1’30’’ se ponía a 5 puntos 76-71 y trasladaba la inquietud a la grada. Aunque sólo dispuso de un minuto final en cancha, pudimos disfrutar del pequeño gran capitán Diego Fox. Pero fue suficiente para ver su calidad, el respeto que le tenía Kris Davis en la subida de balón y cómo asistió para el triple de Elías que puso el 79-71. Un lanzamiento triple de Georvys Elías “El tren de Guantánamo”, que atesora mucha calidad, veteranía y liderazgo en Albacete Basket, para dejar claro que no iban a dejar que la victoria se marchase a Navarra.

Y apareció en un espectacular final, Javier Marín con un triple y dos entradas de 2+1 para certificar la victoria de los albaceteños por 87 a 74.

La disposición táctica de Albacete Basket en cancha fue buena. La pizarra de Alfredo Gálvez, siempre encima del partido como un jugador más, funcionó a la perfección.

Destacar por el equipo local el gran partido de Javier Marín (29 MIN, 22 PT, 5 RT, 7 AS y 31 VA), el acierto anotador de Garret Covington (34 MIN, 25 PT, 2 RT, 1 AS y 21 VA) y el partidazo de José Luis Otero, alias “Estrella de Galicia”. En 34 minutos, 13 PT, 11 RT, 1 AS y 24 de valoración. Un luchador bajo los aros que suelta la muñeca desde el triple y ayuda en múltiples facetas a su equipo. Siempre sumando.

Por parte de Basket Navarra los destacados fueron Kone (35 MIN, 16 PT, 8 RT, 5 AS y 27 VA) y aunque se esperaba mucho más de él, Kris Davis (40 MIN, 12 PT, 6 RT, 3 AS y 11 VA).

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

REAL CANOE 64-73 ÁVILA AUTÉNTICA

Derrota de Real Canoe en su cancha ante un Ávila Auténtica que sigue una línea ascendente. El conjunto dirigido por Sergio Jiménez encadena su segundo triunfo seguido y ya se coloca con balance positivo de victorias-derrotas y en posiciones de Playoff. Partido de bajo tanteo en el que las rentas fueron casi siempre para el equipo visitante. Hittle (18p, 4r) lideraba la anotación de un Ávila que aprovechó también el elevado número de imprecisiones del equipo local, que llegó a sumar 23 pérdidas. Tyson Pérez no tuvo un buen día, siendo Ehigitor (13p, 8r) y De la Rua (18p) los jugadores más destacados de los locales.

CAMBADOS 83-70 AGUSTINOS LECLERC

Will Saunders entra a canasta (Foto: Martina Miser-La Voz de Galicia)

Segundo triunfo consecutivo para un Cambados que parece que va cogiendo el ritmo de la competición. De la mano, de nuevo, de un gran Saunders (26p, 11r) el equipo dirigido por Chiqui Barros doblega a un Agustinos Leclerc que no acaba encontrar sus mejores sensaciones esta temporada. Debutaba Gerard Sevillano (7p, 3r) con un buen papel y con buen acoplamiento, llegando a disputar hasta 23 minutos. La nota negativa para el equipo local fue la lesión que sufrió Jawara en el tramo final y que le obligó a abandonar la cancha. Por parte de Agustinos, Medina y Vázquez asumieron muchos lanzamientos pero no tuvieron un día acertado y no pudieron revertir un partido que venció el conjunto gallego con solvencia.

ACTUACIONES DESTACADAS:

Máximos anotadores:

Máximos reboteadores:

Mejores asistentes:

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J5 Base

Pol Bassas (Hospitalet) 12 puntos, 11 asistencias, 5 faltas recibidas (29 valoración) Exterior

Javi Marín (Albacete) 22 puntos, 7 asistencias, 7 faltas recibidas (31 valoración) Exterior

Chris Hansen (Zamora) 31 puntos, 6 rebotes, 8/11 triples (28 valoración) Interior

Johan Kody (Hospitalet) 15 puntos, 7 rebotes (30 valoración) Interior

Moussa Kone (Navarra) 16 puntos, 8 rebotes, 9 faltas recibidas (27 valoración)

