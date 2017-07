Pablo Esteban: "Vivir del basket siendo jugador joven y nacional fuera de ACB es difícil"

El pasado 5 de Julio saltaba la noticia en Valladolid en forma de carta de despedida. Uno de los jugadores más prometedores del baloncesto vallisoletano de los últimos tiempos se despedía con una breve pero emotiva misiva. Pablo Esteban (Valladolid, 26/03/1993), recientemente licenciado en DADE (Doble Diplomatura en derecho y Administración y Dirección de Empresas), decidía dejar su carrera deportiva para centrarse en su futuro laboral.

¿Cómo fue tu debut en la ACB?

Fue en la temporada 10/11, yo estaba jugando con el junior del CB Valladolid dirigido por Juan Carlos y lo recuerdo perfectamente. El día 2 de enero me llamó el director de cantera Ángel Sierra para decirme que Porfi quería que entrenase el día 3 con ellos y que estuviese esa semana. Estaban lesionados Báez y otro jugador, que si mal no recuerdo, era Lamont Barnes, el junior que entrenaba habitualmente con el primer equipo era Alex Reyes. Esa semana entrené con ellos sin decirme nada sobre el partido. El día antes del encuentro, Porfi me dijo que me vistiese, que al día siguiente me quería en el partido frente a Cajasol.

Pablo Esteban en su etapa ACB - ACB Photo / C. Minguela

Para mí, hacer la rueda de calentamiento en el partido ya me pareció algo increíble y, de repente, me sacó. Cuando quedaban 14 segundos para el descanso y con Marcus Slaughter en la línea de tiros libres me sacó para defender. El americano anotó el primero pero falló el segundo. En el rebote, no sé muy bien quien la tocó pero se fue fuera de banda para nosotros y, acto seguido, me volvió a sentar. (risas)

Después del partido me anunciaron que seguiría entrenando con ellos y que, el miércoles siguiente, viajaría con la expedición a Fuenlabrada. A partir de ahí ya estuve toda la temporada a excepción de la Copa del Rey que fue Alex Reyes.

¿Qué recuerdos tienes de aquella gran plantilla del CB Valladolid con gente como Slaughter, Eulís Baez, Dumas, Van Lacke, Nacho Martín…?

La verdad es que era un grupo impresionante. De lo que más me acuerdo, era del buen rollo que había en el vestuario que luego se plasmaba en la cancha. Había gente muy buena que luego han hecho grandes cosas en el mundo del baloncesto y han jugado en equipos muy grandes.

En la siguiente temporada y aun entrando en los planes del equipo ACB, decides dar un paso atrás y centrarte en tus estudios.

La idea en un principio era estar en la ACB y vinculado con el equipo de la Universidad de Valladolid pero rápido me di cuenta de que me iba a ser imposible compaginar la alta competición con el primer año de una carrera tan exigente como la que había elegido por lo que, una vez terminada la pretemporada, me desvinculé del equipo ACB

"Me di cuenta de que me iba a ser imposible compaginar la alta competición con el primer año de una carrera tan exigente"

Debió de ser muy duro para un chaval de 18 años que ha conseguido llegar a la élite en el momento más idóneo, tomar esa decisión.

Sí, fue duro, y también ayudó que ese año ya no estaba Porfi. Con él yo tenía un trato especial. Con Casimiro también me llevaba bien pero no estaba tan pendiente de mí como Porfirio.

¿Tuvo algo que ver con esa decisión el hecho de que en el CB Valladolid ya se veían venir los problemas económicos que terminaron por destruir la entidad?

No, no, para nada, hubiese tomado la misma decisión aun siendo el CB Valladolid el club más solvente del mundo.

Cuando se funda el CB Ciudad de Valladolid, ¿Recibes llamada por parte de la directiva en ese primer año?

No, yo ese año me iba de Erasmus y era algo que sabía casi todo el mundo. Sin ir más lejos, en la presentación de Iñaki Martín como entrenador del equipo, presentación a la que yo acudí, fue el propio Iñaki quien me dijo “Joder, me has fastidiado los planes con irte de Erasmus”, no sé si lo dijo por decir o si realmente es que contaba con haberme podido meter en el proyecto. Al final estuve un cuatrimestre y cuando volví, me reenganche con el equipo de la UVA de EBA.

Pablo Esteban en acción

Tras conseguir el ascenso a LEB Oro y hasta hace bien poco, entrabas en todas las quinielas para renovar junto a Sergio y Dani Astilleros. ¿Tenías tomada ya la decisión?

Bueno, soy una persona que me organizo mucho y la decisión la tenía tomada desde enero.

La verdad es que al finalizar el 5º partido ante Zornotza te pudimos ver muy emocionado en la cancha

Sí, como te digo, yo sabía desde hace mucho que estos iban a ser mis últimos minutos como jugador de baloncesto. Dentro del equipo no se lo había comentado a nadie, tan solo a Sergio de la Fuente y fue justo antes del quinto partido en Alicante. El capitán ha hecho mucho por mi y como yo veía que si perdíamos se acababa todo, decidí contárselo. La verdad es que a Sergio no le sorprendió, yo había terminado la carrera y sabía que nunca he querido dedicarme al baloncesto. Como luego ganamos, vino y me dijo “bueno, pues vas a tener que jugar una semifinales frente a Morón” (más risas).

"Paco García me dijo que quería que siguiese en el equipo en LEB Oro"

Más adelante yo tenía pensado hablar con Paco pero él se me adelantó. Me escribió un día para quedar y hablar. Yo pensé que, a pesar de que no se suele hacer en deporte profesional, me iba a comunicar que no contaban conmigo para LEB Oro y que prefería decírmelo a principio de verano para que yo hiciese mis planes. Fui a su casa y me sorprendió muchísimo al decirme que quería que siguiese este año en Oro, yo en ese mismo momento le comuniqué mi intención de dejarlo y, aunque le pilló un poco por sorpresa, entendió perfectamente cuales eran mis planes. Al final estuvimos charlando mucho tiempo y quedamos muy bien los dos.

Video of VID 20170712 WA0007

¿Cómo has vivido tú, como peso pesado dentro del vestuario, el “Davichugate” al que estamos asistiendo?

Ese es un conflicto entre el club y el propio Davichu en el que yo poco tengo que decir. Yo como compañero no he tenido ninguna queja con él, nos conocíamos de antes porque entrenó un tiempo con nosotros en el UVA justo antes de fichar por Araberri. Ha sido una situación difícil, a mi entender la cuerda se ha ido tensando por un lado y por el otro y al final la cosa está terminando de una forma que ni a unos ni a otros les está gustando.

Ya como exjugador, ¿Cómo ves el panorama en las ligas FEB y ACB para los jugadores nacionales?

"Vivir del baloncesto siendo un jugador joven y nacional fuera de la ACB es muy difícil, lo único que puedes hacer es sobrevivir"

Es muy complicado, vivir del baloncesto siendo un jugador joven y nacional fuera de la ACB es muy difícil, lo único que puedes hacer es sobrevivir. Hay clubes que te ofrecen un dinero y un piso que te da para subsistir al mes, sin poderte plantear ahorrar un dinero ni nada que se le parezca. Al final es un camino muy sacrificado, el baloncesto dura lo que dura y a partir de los 35 o 38 años tienes que tener algo de lo que poder vivir. Tiene mucho mérito que haya tantos jugadores jóvenes que quieren seguir luchando y compitiendo intentándose labrar un futuro en el baloncesto tal y como está la situación económica, y este no es un problema solo de Valladolid, es algo general en todos los equipos.

¿Tu desvinculación del baloncesto a partir de ahora va a ser total o vas a buscar otra opción de menos exigencia como volver a liga EBA?

No, he colgado las botas a ese nivel, la liga EBA también necesita de mucho tiempo de dedicación. Igual juego en alguna liga provincial de Valladolid en algún equipo con algún antiguo compañero pero nada más.

¿Te ves en un futuro desempeñando algún puesto directivo dentro de la estructura de un Club importante?

Hombre, no lo sé, es algo que ahora mismo ni me he lo planteado.

Anunciaste tu retirada con una carta ¿Que te lleva a escribirla?

La verdad es que yo no había pensado en anunciar mi retirada. Fueron Paco García y Pepe Catalina los que me animaron a escribirla. No me gusta ser protagonista y tampoco es que haya estado diez años jugando en el CB Ciudad de Valladolid. Me convencieron unas palabras que me dijo Paco. Me dijo que, independientemente de lo que hagas al finalizar tu etapa en el baloncesto, hay que dar ejemplo dentro y fuera de la cancha. Dejar la competición siendo tan joven, habiendo terminado unas carreras y buscando un futuro, ojalá mejor, también es un ejemplo.

Muchas gracias Pablo y suerte en esta nueva etapa

Gracias a vosotros

Agradezco sinceramente a Pablo Esteban su amabilidad y completa colaboración para realizar esta entrevista.

No puedo terminar este artículo sin expresar que para mí ha supuesto un auténtico honor poder disfrutar del gran jugador que ha sido Pablo dentro de la cancha, pero mucho más, conocer a la excepcional persona que es fuera de ella. Su honradez, preparación y enorme talento le auguran un enorme éxito sea cual sea el proyecto que emprenda.