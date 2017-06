Pau Gasol confirma su asistencia en el Europeo y también defiende a Navarro

Pau Gasol presentó ayer la XIII Edición de la Pau Gasol Academy donde habló de su presencia en el próximo Eurobasket. Aprovechó el evento para defender a su amigo Navarro, del futuro con la selección y de temas de actualidad de la ÑBA.

Próximo a cumplir los 37 años, al ala-pívot catalán afronta otro Campeonato de Europa a celebrar del próximo 31 de agosto al 17 de septiembre; donde intentará colgarse una nueva medalla.

Aunque resultó un poco extraño, Pau ayer confirmo su presencia en el mismo, a pesar de que Scariolo el lunes ya había dado la lista de los jugadores que van a competir en el Eurobasket. “Yo no había dicho ni sí, ni no. Ya sé que no es lo habitual. Había tenido varias conversaciones con Scariolo. Sigo teniendo ilusión y la intención de dedicar gran parte del verano a la Selección. Confirmo mi presencia en el Eurobasket. Tengo muchas ganas de competir, de ganar más medallas y de obtener más éxitos”.

También fue preguntado por la posibilidad de que este año fuera el último con la NBA. “Cada Campeonato puede ser el último. Siempre compito como si fuese el último partido, el último Campeonato. Este año competiré y me entregaré. Ya veremos si dentro de 2 años juego o no, ya que el próximo verano no hay torneo”.

La inclusión en la lista de Escariolo de Juan Carlos Navarro ha sido muy discutida por el año complicado que ha pasado el de San Feliu de Llobregat, debido a las lesiones lo que le ha llevado a realizar una campaña muy irregular. Pau Gasol ha defendido a su amigo y compañero de selección. “Juan Carlos tiene y ha tenido una carrera alucinante. Merece el respeto y reconocimiento de todos. Sigue teniendo una magia y chispa especial; aunque no sea tan explosivo, como yo mismo tampoco lo soy. Navarro aporta una serie de valores, de liderazgo, de presencia emocional muy fuerte. Es algo que la gente que no está dentro del equipo no acaba de entender”.

También habló de su situación en los Spurs y en la NBA. “Declinar la opción para el año que viene, me permite abrir el abanico de posibilidades y una de ellas es cerrar el contrato con mi equipo. Y esa es mi principal opción. Para mí ha sido un año de transición donde he tratado de sumar y de asumir el papel que Popovich me había pedido. No ha sido fácil, pero estoy contento de cómo me he adaptado”.