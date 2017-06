Porfi Fisac: “Veo un 80% de posibilidades de que el Gipuzkoa Basket sea equipo de ACB”

"Quiero estar en Gipuzkoa y quiero estar en ACB"

Porfi Fisac, campeón de la LEB Oro 16/17 con el Gipuzkoa Basket, disfruta estos días de unas merecidas vacaciones con su familia mientras espera que se aclare el escenario para poder materializar el ascenso a la máxima categoría y en una entrevista concedida a Radio Marca Donostia habla sobre diversos temas de actualidad que rodean al club donostiarra.

“Los cambios no son fáciles. Todo el mundo entiende que la sociedad del baloncesto está demandando unas cláusulas económicas distintas. Éstas se van a producir, aunque no tengo ni idea en qué cuantía. Y todo el mundo entiende que el equipo que asciende deportivamente, tiene que conseguir su objetivo. Entre estas dos condiciones económicas y que la sociedad deportiva demanda que el baloncesto sea como cualquier otro estamento deportivo, buscarán un consenso que lo va a haber. Lo va a haber seguro. Otra cosa es que este año tengan las posibilidades económicas de acceder, sí o no, pero cambios va a haber y serán cambios muy importantes”, explica.

La comisión ACB-CSD-FEB avanza en la modificación del canon y Fisac señala que “visto desde fuera y con el contacto que tengo con Germán Cea -gerente- y Nekane Arzallus -presidenta-, es bueno para el Gipuzkoa Basket. Todos los cambios son buenos, porque lo que tenía antes la LEB en comparación con la ACB era un abismo exagerado y todo lo que va a cambiar es positivo. Esto seguro”.

Por lo tanto, todo nos lleva a pensar que el GBC puede encontrarse un pasito más cerca de formar parte de la ACB la próxima temporada. “Ese es el objetivo en que está trabajando el club: estar preparado para cuando realmente les digan todas las condiciones. Yo sé que están cerca de cerrar ciertas cosas importantes y lo que sí que tengo claro es que el trabajo que están haciendo ahora mismo es para estar en ACB. Eso es indudable. Toda la parte administrativa del club, la presidenta y el consejo está trabajando para eso”.

¿Patrocinador a la vista?

Leyendo entre líneas, vislumbraba la posibilidad de cerrar un nuevo patrocinador en breve, respecto a lo que el técnico segoviano se mostró “convencido al 100%. Yo así lo creo. No tengo ni el contacto como para decirte cómo están, pero sí que sé que lo están trabajando y están muy cerca de ciertas cosas. Eso lo tengo muy claro porque es lo que les veo hacer en el día a día y yo creo que ellos están en camino. Estoy convencido de que se va a llegar a conseguir”.

No cabe duda de que el impulso económico del patrocinador principal se antoja de vital importancia para hacer frente, entre otras cosas, a un canon que será más favorable pero no desaparecerá del todo. “La ACB es una sociedad privada de los clubes. Aquí juegas con que el deporte no es privado. Es un deporte que pertenece al gobierno español en este caso, pero sobre todo a FIBA mundo. En este sentido las normas y las reglas hay que cambiarlas porque están desfasadas y fuera de lugar. Llevamos 5 o 6 años sin que nadie ascienda. En eso está todo el mundo de acuerdo. Ahora bien, que el cambio sea a 0, creo que va a ser imposible. El cambio va a ser a una cuantía de dinero que veremos si se puede acceder o no”.

¿De cuánto será el nuevo canon?

La pregunta del millón, por lo tanto, es a cuánto ascenderá el canon y si los clubes de la LEB Oro podrían conseguir el dinero necesario para abonarlo. “Ahora mismo no hay una cifra en concreto puesta. Al menos es la información que yo tengo. No existe nada cerrado precisamente porque en este tipo de reuniones va a intervenir también el tribunal de competencia que es el que ha, de alguna manera, sentenciando a la ACB a que estaba incumpliendo una serie de normas de sociedad. Si el tribunal de competencia acepta una cantidad de dinero, va a estar más cerca, creo yo, de los clubes de LEB que de los que estaban en ACB”, comenta.

La parte positiva es que el GBC ha ido recibiendo a lo largo del año el dinero correspondiente al Fondo de Ascensos y Descensos de la ACB y “el club lo ha manejado con mucho criterio”. Tapar agujeros y sanear las cuentas era el principal objetivo de la presente campaña tras haber renunciado a participar en la Liga Endesa y parece que hasta cierto punto se ha conseguido. “A ningún jugador, trabajador de la plantilla, ni técnico se le debe un duro y cobramos todos los meses al día. Han reducido una parte de la deuda, más grande o más pequeña, pero han reducido una parte, con lo cual todos estamos en la satisfacción de que es el camino a seguir”.

“Ahora mismo desde la parte técnica, aunque todos estemos desde fuera, se está contactando y se tiene un principio de acuerdo con 5-6 jugadores guipuzcoanos para tenerles bastantes años dentro del club. Gente joven, con proyección y ese es el camino que tenemos que ir desarrollando: ir asentando bases para darle al club 10 o 15 años más de vida como dije cuando llegué”, continúa un Porfi Fisac que no descansa ni en vacaciones.

¿Cuánto dinero haría falta?

“A mí que me digan cuánto dinero me dejan para la plantilla y yo la hago. De lo demás, no puedo ni entrar, ni hablar. Me apañaré con lo que me dejen, porque voy a creer en ello así que no tengo ningún problema. Descarto un escenario de descenso. ¿Que vamos a tener un equipo en unas condiciones donde va a tener que trabaja mucho para salvarse? Eso es cierto. Pero da igual. Aunque tengamos 4 millones, la parte de abajo es lo que tiene. No vamos a llegar nunca a los 8-9 que es lo que casi te salva matemáticamente por dinero. El resto es pelear por competir, desde los que tienen 1,5 hasta los que tienen 4 y pico que pueden ser clubes como Zaragoza o Sevilla y mira lo que les ha pasado este año, siendo de esa terna de los 4-5 millones. Esto no te asegura nada. Desde el 1,5 hasta el 4 y pico, estás en zona de riesgo”, indica.

Una vez hablado anteriormente el tema del canon, otra de las dudas era conocer la cuantía del nuevo Fondo de Ascensos y Descensos, aunque Fisac piensa que “donde puede haber un cambio más radical es en la forma de pagarlo. Se puede hacer aplazado, presentando avales… Me da la sensación de que va más por ahí que por la cantidad”.

¿Y qué pasa con su futuro?

“Yo quiero estar en Gipuzkoa y quiero estar en ACB. Y sé que mi club está trabajando al 120% para estar en ACB, porque les veo”. A final de temporada comentó que no se veía entrenando al GBC un año más en LEB Oro y quiso matizar sus palabras: “No es que no vaya a seguir. Yo creo que si al final no se sale en ACB, a lo mejor hay que hacer un proyecto diferente y luego habría que verlo. No es una cuestión de seguir o no seguir. Lo normal sería un entrenador guipuzcoano, una serie de jugadores guipuzcoanos… Y por eso lo único en que se está trabajando es en un proyecto de jóvenes de la provincia que puedan crecer y que puedan estar alguno de ellos en poco tiempo jugando en el equipo ACB. No es una cuestión de seguir o no seguir. Lo normal es que yo no siga en LEB.

A pesar de no haber recibido propuestas de banquillos ACB hasta el momento, “las cosillas que me vienen ahora mismo de LEB las he rechazado porque el GBC y la ACB son lo único que deseo. Voy a esperar por ello todo lo que tenga que esperar aunque al final me quede sin nada. Soy un profesional y si al final te viene otra oferta de ACB o te viene cualquier cosa, tienes que decidir en un momento determinado, pero yo quiero estar en Gipuzkoa y quiero estar en ACB. Voy a esperar y voy a pelear y ayudar todo lo posible para que así sea”.

Tan seguro está de que el Gipuzkoa Basket materializará el ascenso que ve “un 80% de posibilidades de ser equipo ACB la próxima temporada”. Sin embargo, todavía es muy pronto para entrar a hablar de nombres propios para el proyecto: “No he hablado con ninguno de los jugadores del año pasado. Solamente con jugadores guipuzcoanos. Habría que estudiar el escenario económico para ver si alguno puede continuar y aún es muy pronto. Solo hay un escenario y es de jugadores y clubes guipuzcoanos. Los únicos con los que se ha tenido contacto es con gente joven”.

Se entiende, por lo tanto, que hay dos posibles escenarios: uno en la LEB Oro compitiendo con ese equipo formado por jóvenes de la provincia y otro en ACB teniendo en cuenta la formación de esos jugadores para que en un futuro pueda haber una base de guipuzcoanos en el GBC.