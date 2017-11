Prat vence en Pucela y se acuesta líder; Palencia, Coruña y Ourense encajan derrotas

RESULTADOS JORNADA 9 LEB ORO

CB CLAVIJO 91-82 CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

Carlos Martínez en acción (Foto: Carlos Bernabé [email protected]

ARRANQUE IGUALADO Necesitados ambos equipos de triunfos con los que mejorar sus respectivas situaciones en la tabla clasificatoria, el duelo entre CB Clavijo y Trapa Palencia se convirtió en una “cuestión de estado” para uno y otro plantel ya desde el salto inicial. Un enfrentamiento en el que la igualdad fue la tónica reinante durante unos primeros compases en los que Adala Moto y Urko Otegui comenzaron a marcar las diferencias desde el cuatro para mantener a flote a sus respectivos equipos (13-13).

SUBE EL NIVEL OFENSIVO Sintiéndose cómodos en ataque, ambos conjuntos apostaron por el acierto ofensivo como el camino para marcar unas diferencias inexistentes ante la buena noche de cara al aro por parte de un CB Clavijo con una buena circulación de balón y un Trapa Palencia con buenas transiciones (22-22). Con altos guarismos, las aficiones de uno y otro equipo disfrutaban de un espectáculo que continuó por el mismo camino a lo largo de un segundo cuarto de la mano de un acertado Erik Quintela (12 val) y, en especial, de un Tre Coggins que, con un triple y 10 puntos en total, marcaba pequeñas diferencias llegado el descanso (47-45).

CLAVIJO TOMA VENTAJA Parecía que a ambos equipos les iba a costar mantener el nivel de acierto durante los 40 minutos y así se demostró con el comienzo de un segundo tiempo en el que ambos equipos se atascaron en ataque. Era momento de cuidar los pequeños detalles y, en ese sentido, el CB Clavijo comenzó a asomar la patita luchando cada balón, cerrando el rebote y exprimiendo en ataque los puntos de Quintela, y Yates para poder alcanzar el final del tercer cuarto con su máxima renta (63-54).

PALENCIA NO PUDO REVERTIR EL PARTIDO Con Adala Moto realizando un trabajo impecable bajo los aros para poder negar las segundas opciones a su rival, los de Jenaro Diaz fueron capaces de contener los impulsos finales de un CB Trapa Palencia que trató de igualar el encuentro desde la línea exterior sin llegar a inquietar a un conjunto riojano que llegó, merecidamente, con el bocinazo final (91-82).

BUENA ACTUACIÓN CORAL EN CLAVIJO Los 23 tantos de valoración de Adala, los 22 de Quintela, los 18 de Yates, los 14 de Coggins… en definitiva, el gran encuentro coral de un CB Clavijo que protagonizó su mejor encuentro de la temporada para imponerse, a base de constancia, a un Trapa Palencia que no pudo contener la ilusión riojana.

Por FEB

LEYMA CORUÑA 67-78 CLUB MELILLA BALONCESTO

Melilla se impuso en su visita a A Coruña (Foto: Nando Martínez)

EL MELILLA DA GUERRA EN RIAZOR. Inicio de partido disputado el vivido en Riazor con protagonismo estelar para los hombres grandes. Olmos, por parte de los locales, y Guerra, por parte de los visitantes, fueron la principal referencia de uno y otro equipo en los primeros minutos. Mientras el alicantino (8 puntos en el primer acto) y el canario (6 y una enorme generación de juego y espacio para sus compañeros) intercambiaban golpes, los tiradores de Leyma y Melilla empezaban a dar pistas sobre la que sería la tendencia del partido, ya que los coruñeses no lograron perforar la red desde la distancia en los primeros 10 minutos mientras que los de la ciudad autónoma empezaban a afinar puntería con tres aciertos triples convertidos por tres jugadores diferentes (Servera, Almazán y Kapelan). Ese acierto perimetral del conjunto norteafricano le servía para establecer las primeras ventajas en el marcador (14-19).

PARCIALES DECISIVOS. Entre los tres últimos minutos del primer cuarto y los dos minutos y medio iniciales del segundo, el Leyma encajo un parcial de 0-11 que ponía un ventaja de 11 puntos a favor del decano de la LEB Oro. Samb y Kapelan (autores de esos 11 puntos), fueron los culpables. Vino a continuación una pequeña reacción local, que conseguía anotar su primer triple en el minuto 15 del choque y que recortaba hasta los tres puntos de diferencia (25-28) pero no fue más que un espejismo. Kapelan lideraba a los suyos con varios aciertos desde el perímetro para un nuevo parcial de 0-10 que abría brecha en el luminoso (25-38). Los triples (cuando Melilla consiguió su noveno triple, lo que supone 27 puntos, el casillero del Leyma Coruña reflejaba únicamente 28 puntos. El Leyma veía como se le escapaba su rival y no tenia capacidad de reacción. A la diferencia de acierto desde el triple (9 aciertos frente a 2 al descanso) se le sumaban los sempiternos problemas coruñeses para cerrar su rebote defensivo. De los 23 posibles rebotes en la pintura coruñesa, el Melilla se había apropiado de 9 capturas, de ahí que no nos sorprendiera el resultado que reflejaba el marcador al descanso: 32-45.

EL GATO Y EL RATÓN. Más de lo mismo en la segunda mitad. Guerra volvió a la carga a la vuelta de vestuarios y, bien secundado por sus escuderos Kapelan y Almazán, conseguía que la renta norteafricana subiese hasta los 18 puntos de ventaja (36-54). El partido tenía claro color azulón. Chuku y Sanz lideraron el intento de remontada naranja y el Leyma recortó hasta los 9 puntos de desventaja (50-59) pero sendos triples de Duran y de Almazán devolvieron la calma a los visitantes, a pesar del momento de desconexión de Fran Guerra, que cometió su quinta falta personal antes del final del tercer cuarto (53-65).

EN MANOS DE DANI RODRÍGUEZ. Con el último acto le llego el momento al gran Dani Rodríguez, que había adoptado un rol secundario hasta ese momento. El base catalán, como nos tiene acostumbrados en las últimas temporadas, manejó el partido a su antojo e hizo lo que le vino en gana con la defensa herculina (en especial con un Zach Monaghan que parecía una marioneta en sus manos). Dani proponía ataques al limite de la posesión que acababan irremisiblemente, con un aclarado para jugarse un uno contra uno o con un bloqueo central que le facilitaba un cómodo lanzamiento de 5 metros. Solamente Olmos (quizá el mejor jugador local en la noche de hoy) y algún destello de Sanz daban replica al monólogo de Rodríguez, que anotó 9 de los 13 puntos del Melilla en el último acto. Finalizó el choque con el conocido 67-78, marcador justo atendiendo a los méritos de uno y otro equipo.

POR CARLOS MIRÁS AVALOS

RIO OURENSE TERMAL 75-84 ACTEL FORÇA LLEIDA

Ourense cayó derrotado ante Força Lleida

LAS DEFENSAS IMPONEN EL RITMO Que iba a ser un encuentro sumamente reñido y disputado quedó claro ya durante los primeros compases de un Rio Ourense - Actel Força Lleida en el que las defensas comenzaron a tener el peso deseado por sus técnicos desde el salto inicial. Un duelo en el que a ambos equipos tuvieron algunos problemas para poder encontrar sus primeras vías de anotación y en el que tan sólo la mano de Marc Rubís de Celis fue capaz de marcar pequeñas diferencias durante los últimos compases de un primer cuarto en el que los ilerdenses parecían tomar la delantera (14-19).

AL SON DE DAN TRIST Viéndose un pasito por delante de su rival, el conjunto de Borja Comenge adquirió confianza durante el comienzo de un segundo acto en el que el COB sufrió una serie de imprecisiones defensivas que dieron alas a su rival (21-27) pero los de casa no se dejaron llevar y fueron capaces de dar un nuevo golpe al encuentro. Todo ello gracias a un parcial de 17-2 con el que los jugadores de Gonzalo García de Vitoria lograron invertir su suerte obligando al Actel Força Lleida a parar el choque (36-29) a la búsqueda de las soluciones necesarias con las que frenar a un Daniel Trist imparable con 15 puntos anotados (41-29).

LLEIDA REGRESA Y FUERZA LA PRÓRROGA Parecía que la del viernes iba a ser la gran noche del Ourense Baloncesto, aquella en la que los gallegos pudieran reencontrarse con el triunfo pero, no fue así. La reanudación del encuentro y el paso de los minutos fue mermando la confianza de un COB que se metió en problemas bien avanzado el encuentro cuando la buena mano de Daniel Trist encontró respuesta en un Juampi Sutina que empataba el encuentro (62-62). Aguantó el equipo local el pulso final y los hombres de Gonzalo García llegaron a gozar de una última posesión con empate en el marcador y, por tanto, de un último tiro con el que lograr el triunfo pero el lanzamiento de Ahonen no encontró el camino del aro y el encuentro se marchó a la prórroga (69-69).

LLEIDA DOMINA LA PRÓRROGA Ya en el tiempo añadido, las opciones del COB comenzaron a disolverse. Su falta de confianza en los minutos decisivos unida al acierto de los de Borja Comenge comenzó a decantar una balanza a la que Miquel Feliu puso el peso necesario para asegurar un nuevo triunfo para el cuadro catalán (75-84). Fue una cuestión de confianza. Con el marcador empatado y una última bola a su favor, el Rio Ourense Termal falló la canasta ganadora que llevó el partido a una prórroga en la que la racha de derrotas sufrida durante las últimas semanas minó la moral de un equipo que topó con el acierto de un Miquel Feliu infalible en el tiempo extra.

POR FEB.ES

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID 59-65 CB PRAT

CB Prat se impuso a CBC Valladolid

CB PRAT SE COBRA UNA NUEVA VÍCTIMA EN VALLADOLID El equipo catalán mantiene su casi inmaculado registro de 8/1 esta temporada tras imponerse al Carramimbre CBC Valladolid por 59 a 65. Partido de ida y vuelta con un equitativo reparto del dominio entre ambas plantillas. Mientras los locales disfrutaban de sus mejores momentos en la primera parte, los hombres de Arturo Álvarez hacían lo propia tras la vuelta del descanso.

VALLADOLID NO REMATÓ CUANDO PUDO El equipo dirigido por Paco García tuvo su oportunidad en un la primera parte. Prat no terminaba de encontrar un quinteto en pista que hiciese frente al poderoso Jito Kok, nuevamente decisivo en su tarea de intimidación en la pintura, y la ventaja local se iba a los +12 (38-26) en el luminoso. Con Wade Chatman completamente enchufado, era el momento de romper el partido y asegurarse un colchón que hiciese frente a la más que esperada reacción de Prat. Por parte del equipo catalán, tan solo Josep Pérez mantenía el tipo e impedía que el partido quedase decidido antes de tiempo.

HARAKIRI EN EL TERCERO Y es que el tercer periodo fue un auténtico suicidio para Valladolid. Prat elevaba varios enteros su presión defensiva y comenzaba a recortar diferencias. Con la cuarta personal de Kok llegaban los problemas serios a casa pucela ya que, con el holandés en el banquillo, tanto Cate como Andriuskevicius y sus 218 centímetros marcaban una clara diferencia.

MARC BLANCH NO HACE PRISIONEROS El veterano alero (13Pts. 2Reb. 15 Val.), más que discreto durante todo el primer periodo, demostró ser un jugador diésel. Poco a poco fue entrando en el partido y cuando olió la sangre del rival, se echó la responsabilidad a la espalda y, tirando de galones, dirigió a los suyos en pos de la victoria. El parcial de 8-28 en el tercer cuarto deja muy pocas dudas de lo que ocurrió durante esos 10 minutos en el parquet de Pisuerga. El conjunto carmesí consiguió atenuar la sangría de puntos en el cuarto pero ya fue demasiado tarde para coger el tren de la victoria.

MVP EMMANUEL CATE El duelo de rumanos entre Cate y Uta tuvo un claro vencedor en la figura del jugador de Prat. Con 8 Pts. 6 Reb. Y 19 Val. se llevó el galardón como jugador más valioso del partido. A destacar también la gran actuación de Josep Pérez y sus 12 Pts. 7 Reb. 16 Val. Henri Wade Chatman, con 16 Pts. 6 Reb. 11 Val. fue el mejor valorado de los suyos.

POR JOSE ANTONIO VERDEJO

