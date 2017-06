Previa final LEB Oro 16/17: dos ciudades, un sueño. ¿Quién acompañará al GBC en ACB?

Sara, estarás de acuerdo conmigo en que el favorito es el equipo burgalés. Después de no haber perdido ni un sólo partido en los play-offs y superar a Breogán con el factor cancha en contra... tiene que dar un poco de miedo. Además, se ha vuelto a ver el viejo Plantío, un pabellón que asusta y se mete muy encima de la cancha, y me consta que se está haciendo campaña bajo el hashtag #LoVeoTodoAzul para que lo único que vean los jugadores palentinos sea un muro azul infranqueable. Dicho esto, los jugadores tienen ganas. Goran Huskic ya es el 'cinco' dominador que se esperaba, Javi Vega es el referente para todo y hasta Mo Soluade ha sabido engancharse a la buena dinámica en estos play-offs. Jugadores jóvenes y con mucho que demostrar y ¡eh! que no se olvide nadie que contamos con nuestro talismán: Jorge García. Lo tenemos todo, incluido un entrenador de casa: Diego Epifanio ('Epi') y sobre todo un grupo compensado. Es difícil que al cambiar jugadores no se note sobre la pista (evidentemente, se nota la diferencia en el estilo), pero en cuanto a calidad hay al menos dos jugadores por puesto con garantías. Espero mucho de Aegir Steinarsson en la dirección, que se va a enfrentar a todo un veterano (y pedazo de jugador) como es Dani Rodríguez. Si el bueno de Aegir es capaz de ganar en lo físico y no dejar pensar a Dani, tendremos mucho ganado. Ahora bien, los de Epi harían mal si se confían lo más mínimo. A pesar del buen momento de forma, físico y mental por parte del San Pablo Inmobiliaria, al Quesos Cerrato le sobra clase y veteranía como para poder darle la vuelta a la tortilla. Para Burgos será fundamental guardar los dos partidos de casa como oro en paño. Si se pierde uno, la eliminatoria se pone muy cuesta arriba... En cualquier caso, el derbi castellano es una oportunidad de que dos clásicos de los últimos años revivan una rivalidad de las más bonitas y sanas que se han visto en LEB Oro y que espero que continúe en la ACB. Tanto Burgos como Palencia tienen dos vías de acceso abiertas (el ascenso 'guardado' del Quesos Cerrato y la pelea judicial del Tizona, además de la deportiva que en este momento nos ocupa). Sea como sea, la eliminatoria va a ser preciosa. Si me obligáis a un pronóstico, un 3-2 a favor de Burgos para poder disfrutar de un quinto partido en El Plantío. Líderes estadísticos del San Pablo Inmobiliaria Burgos Puntos: Goran Huskic (13.8)

Rebotes: Goran Huskic (7.2)

Asistencias: Aegir Steinarsson (3.9)

Robos: Álex López (1.3)

Valoración: Goran Huskic (19.0)

Pues sí, Rodrigo, tienes toda la razón. El San Pablo Inmobiliaria es más que favorito para ganar la final y "subir" a la Liga Endesa, pero en Palencia hay motivos suficientes para seguir creyendo. Porque no se me ocurre mejor equipo para vencer al San Pablo que el palentino. Por historia, por rivalidad directa y por ganas. Porque hay muchas ganas. En Palencia se cree porque el equipo llega en el mejor momento de la temporada. Los fantasmas del tramo final de la liga regular se han disipado en el play-off y la mejor versión de varios jugadores se ha visto contra el Leyma Coruña y Unión Financiera Oviedo. Se cree también porque el factor cancha no es tan importante como lo vendes. De hecho, tanto Burgos como Palencia han accedido a la final sin tener el factor cancha a favor al principio de la eliminatoria. Además, en este tipo de partidos la experiencia es un grado y los jugadores del Quesos Cerrato Palencia tienen más que un notable en esta cualidad, ya que el grueso de la plantilla ya consiguió el ascenso la temporada pasada y muchos de ellos tienen una gran experiencia en disputar estos partidos definitivos. Además, jugadores como Urko Otegui o Dani Rodríguez no terminan de saciar ese hambre de seguir consiguiendo títulos y reconocimientos. Creemos en Gabas Maldunas y su gran progresión, en la dirección de juego de un Dani Rodríguez que, como el vino, mejora con los años. Creemos en un Jhornan Zamora que cuando está enchufado es imparable, en la regularidad de Marc Blanch que te disputa cualquier partido a un gran nivel... Pero, por encima de todo, creemos en nuestro gran Urko Otegui; el MVP, el alma de este equipo, el jugador que sale y, cuando todo parece perdido, te gana partidos. Ese capitán que cualquier equipo querría tener, pero que por suerte, tenemos nosotros. El Quesos Cerrato es mucho más que un conjunto de baloncesto con grandes individualidades, es un EQUIPO y además de todos y cada uno de los jugadores de la plantilla, contamos con un sexto jugador que va a dar el empuje que falta. Y no es ni más ni menos que la afición. Esa afición palentina que está siempre animando, también en las malas, y que, por supuesto, no va a perder la oportunidad de hacerlo ahora. Que no va a ser fácil lo sabemos, pero yo pronostico un 2-3 con el Quesos Cerrato logrando el ascenso, al menos en la cancha. Líderes estadísticos del Quesos Cerrato Palencia: Puntos: Dani Rodríguez (13.2)

Rebotes: Lamont Barnes (6.1)

Asistencias: Dani Rodríguez (3.2)

Robos: Urko Otegui (1.2)

Valoración: Urko Otegui (15.7)