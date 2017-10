¿Quién serán los mejores sub20 de la temporada 2017/18? (ACB-LEBs-EBA)

No habrá ningún jugador español con licencia en Liga Endesa y posiblemente apenas jugarán

Mucha expectación con los jugadores jóvenes en la LEB Plata. Se espera un gran año

Más de un centenar de jugadores Sub 20 (y Junior) disputarán la Liga EBA. Una cantera de futuros jugadores profesionales

Los mejores sub20 de la temporada 2016/17 (ACB-EBA)

#LigaEndesaU20

Terminada la etapa de la Generación del 97, donde ya los Yusta, García, Barreiro, López-Arostegui y compañia, dejan de ser Sub 20, ahora tenemos a la Generación del 98, siendo los jugadores de último año. Desgraciadamente, no tenemos a ningún español con licencia en Liga Endesa esta temporada, pero si a un grupo de jugadores extranjeros formados en nuestro país, que buscan su sitio en la mejor liga española. También la lista de representantes se recude y durante la 2017/18, veremos a pocos sub 20 en esta categoría.

Como pilar incuestionable y a día de hoy, uno de los mejores jugadores de Europa, tenemos a Luka Doncic, que a pesar de ser Senior de primer año (1999), su impacto en el último Eurobasket valió para que Eslovenia fuera campeona. La teoría dice que esta será su última temporada en Liga Endesa, pero la decisión no está confirmada por el jugador. Luka, sin lugar a dudas, será el mejor jugador joven de la Liga Endesa y tiene en su mano establecer un nuevo record de valoración para un jugador Sub 20 en la ACB, desde que en la temporada 2013/14 comenzaramos nuestro seguimiento en Solobasket.com ¿Cuántos conseguirá en esta ocasión?

Video of Luka Doncic Highlights vs Anadolu Efes Istanbul 12th October 2017 Euroleague Career high 27 points!

Nenad Dimitrijevic terminó siendo una de las sensaciones en la temporada pasada, debutanto sus primeros minutos con la Penya y donde se espera de él un mejor rendimiento y mayor presencia en el campo. Un diablo en la pista y un arma ofensiva, que su equipo debería aprovechar para revolucionar los partidos. El lituano Tadas Sedekerskis debutó en la Liga Endesa hace tres temporadas y se espera de él grandes cosas. Considerado uno de los mejores jugadores en Europa de su generación, su capacidad ofensiva se tiene que asentar, tras superar las distintas etapas en el pasado, tanto en la ACB, como en la LEB Oro.

Dos antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid, Felipe Dos Anjos y Dino Radoncic, se presuponen como los dos últimos jugadores de este Top 5. El primero, un gigante de 2.18 que debutará en Burgos y que le costará adaptarse a las altas exigencias en los interiores de la mejor liga del país. El segundo, un alero con un excelente físico, que realizó una magnifica temporada pasada en Junior y EBA. Ya sabe lo que es jugar un Eurobasket y que a pesar de permanecer en el Real Madrid, el gran número de partidos que disputará su equipo, le pueden abrir las puertas para que su participación sea mayor que la esperada.

Complementando esta lista, podemos incluir a Rodions Kurucs, con dinámica de partidos en LEB Oro durante toda la temporada. Dudamos si Emil Savic tendrá un minimo de minutos de juego y prácticamente estos 7 jugadores serán los representantes sub 20 de esta temporada.

TOP 5 SOLOBASKET. TEMPORADA 2017/18 1º 2º 3º 4º 5º Luka Doncic Nenad Dimitrijevic Tadas Sedekerkis Felipe Dos Anjos Dino Radoncic Real Madrid Joventut Burgos Burgos Real Madrid * Superará los 400 de valoración *Superará los 100 de valoración *Superará los 100 de valoración * Menos de los 100 de valoración * Menos de los 50 de valoración

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2013/2017) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Luka Doncic - Real Madrid (Temp 16/17) 1999 402 2º Kristaps Porzingis - Sevilla (Temp 14/15) 1995 366 3º Willy Hernangómez - Sevilla (Temp 13/14) 1994 240 4º Santiago Yusta - Obradoiro (Temp 15/16) 1997 214 5º Ludde Hakanson - Sevilla (Temp 15/16) 1996 214

#LEBOroU20

Como ha ocurrido en Liga Endesa, el número de representantes ha bajado con respecto a la temporada pasada. Esto en parte, es por la desvinculación del CB Prat con el Joventut. Alrededor de unos 15 jugadores podrán disfrutar de minutos en la segunda mejor división del país, siendo en su mayoría los que ofrezca el filial del Barça, donde encontramos a la estructura de la selección española en el pasado Mundial U19, con los Pol Figueras, Aleix Font y Máxim Esteban. Alrededor de 8 jugadores tendrán los azulgranas que junto a los 3 mencionados estarán Rodions Kurucs, Sergi Martínez, Atoumane Diagne, Arnas Velicka y el Junior Luka Samanic. Varios de estos jugadores serán habituales dentro del Top 5 mensual de LEB Oro.

Video of Arnas Velička AMAZING Game Winning Shot

Los balcánicos Sani Campara (Palencia) y Leo Cizmic (Araberri) serán otros dos de los jugadores a seguir. Posiblemente, el egipcio Ahmed Khalaf doble tanto con el Manresa, como con el Martorell (LEB Plata), el debut de Víctor Moreno en LEB Oro para sumar experiencias, además de Jordi Bergada (Lleida), Pablo Ferreiro (Coruña) y otros jugadores de rol similar que estén doblando entre Liga EBA y su equipo de LEB Oro.

Es complicado describir si pasará como la temporada pasada, donde jugadores como Felipe Dos Anjos y Xabi López-Arostegui mantuvieron un pulso de alto nivel, estando entre las mejores cifras, desde que realizamos nuestro seguimiento, pero todo parece indicar que los jóvenes del Barça, deberían tener la iniciativa, debido a las experiencias de las temporadas pasadas. A priori, son los jugadores Sub 20 que mejor preparados están, para conseguir los mejores registros de la actual.

TOP 5 SOLOBASKET. TEMPORADA 2017/18 1º 2º 3º 4º 5º Rodions Kurucs Atoumane Diagne Leo Cizmic Aleix Font Arnas Velicka Barça B Barça B Araberri Barça B Barça B *Superará los 250 de valoración *Superará los 250 de valoración *Estará entre los 200-250 de valoración *Estará entre los 200-250 de valoración *Alrededor de los 200 de valoración

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2013/2017) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Marc García - Barça B (15/16) 1996 449 2º Felipe Dos Anjos - Oviedo (Temp 16/17) 1998 396 3º Xabier López - Prat (Temp 16/17) 1997 382 4º Marius Grigonis - Huesca (Temp 13/14) 1994 326 5º Stefan Peno - Barça B (Temp 16/17) 1997 292

#LEBPlataU20

Creemos que en cuanto a jugadores jóvenes, el rendimiento será bastante más positivo que la temporada pasada. Recordamos que Daniel De la Rúa consiguió 227 de valoración en la 20016/17, pero en la actual, tendremos nuevos atractivos que la harán más interesante. Las inclusiones del Baskonia (filial) y Martorell (Manresa), permitirán que varios de sus jugadores jóvenes dispongan de minutos importantes. Jugadores como Miguel González, Arturs Kurucs o Ahmed Khalaf, entre otros, generarán una buena expectación en nuestros seguimientos.

Video of Miguel González y Josep Puerto vs Serbia - FIBA U18 European Championship (29 - 7 - 2017)

Hay varios jugadores del Baloncesto Fuenlabrada en calidad de cedidos por la categoría, que no podremos olvidar, como son Ignacio Ballespín, en su segunda temporada con los de Óbila, el bosnio Njegos Sikiras (También Ávila) y Osas Ehigiator (Canoe), el primero debutará y el segundo ya lo hizo en la temporada 2015/16 en el Viten Getafe.

Tambíen tendremos que seguir a jugadores jóvenes, con experiencia en la categoría como son Álvaro Sanz y Manuel Vázquez, ambos en Agustinos Leclerc, Daniel García (Martorell) el ex-Hospitalet, Alejandro Rodríguez (Morón), o Germán Martínez (Granada), además del debutante Alejandro Galán (Plasencia) procedente de la cantera del Joventut, serán los principales atractivos de la categoría.

No descartamos que algunos de estos jugadores consigan mejores prestaciones que en ediciones pasadas.

TOP 5 SOLOBASKET. TEMPORADA 2017/18 1º 2º 3º 4º 5º Miguel González Ahmed Khalaf Manuel Vázquez Alejandro Galán Álvaro Sanz Baskonia Martorell Agustinos Plasencia Agustinos * Superará los 300 de valoración *Superará los 300 de valoración *Superará los 250 de valoración *Superará los 200 de valoración *Superará los 200 de valoración

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2013/2017) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Viny Okouo - Rincón (Temp 15/16) 1997 324 2º Emir Sulejaminovic - Barça B (Temp 14/15) 1995 305 3º Romaric Belemene - Rincón (Temp 15/16) 1997 262 4º Marc Martí - Olivar (Temp 15/16) 1997 260 5º Sergi Quintela - Cambados (Temp 15/16) 1996 257

LIGA EBA

Como suele habital en nuestros seguimientos, una de las categorías donde mayor diversidad de jugadores encontraremos será en la Liga EBA. Los distintos filiales de equipo ACB y LEB Oro, o vinculados, junto con otros clubes que apuestan por el jugador joven, nos ofrecerán un sinfín de nuevos talentos, algunos ya conocidos y otros desconocidos por la mayoría, que buscarán un hueco en las competiciones profesionales, de cara al futuro.

Más de un centenar de jugadores Sub 20 (y Junior) se adaptarán al juego Senior de la cuarta mejor división del país. Algunos ya hemos hablado de ellos en la temporada pasada, como por ejemplo Pa Mor Diene, jugador más valorado la temporada pasada con 492, vuelve a Gran Canaria, que junto al aún Junior Biram Faye, harán una de las mejores parejas de postes en el Grupo B. Ignacio Rosa, que la pasada campaña fue uno de los mejores jugadores, buscará nuevos retos en la actual. Otros jugadores, como Josep Puerto (Valencia) o el joven Jaime Pradilla (Olivar) tendrán unas destacadas actuaciones durante todo el año. Pero aparte de estos nombres, encontraremos a muchos más.

Video of Jaime Pradilla vs Letonia - FIBA U16 European Championship (11 - 8 - 2017)

Distribuidos por todo el país, el jugador sub 20 en Liga EBA es de un valor incalculable. Todos los clubes más poderosos del país no pueden dejar de lado esta categoría, porque siempre encontramos en ella a nuevos talentos, ofensivos, excelentes fisicos o cuya progresión les puede permitir jugar a un mayor nivel en el futuro. Será una categoría donde más sorpresas habrá y seguramente nada tenga que ver nuestro TOP 5, con el del final. Pero la apuesta está realizada ¿Cuáles son los vuestros?

TOP 5 SOLOBASKET. TEMPORADA 2017/18 1º 2º 3º 4º 5º Pa Mor Diene Biram Faye Ignacio Rosa Josep Puerto Jaime Pradilla Gran Canaria Gran Canaria Unicaja Valencia Olivar *Superará los 400 de valoración * Superará los 400 de valoración *Superará los 400 de valoración *Superará los 350 de valoración *Superará los 350 de valoración

TOP 5 MEJORES SUB20 (TEMP 2013/2017) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Mamadou Niang - Naútico (Temp 13/14) 1994 641 2º Pa Mor Diene - Lanzarote (Temp 16/17) 1998 492 3º Robert Valge - Venta Baños (Temp 16/17) 1997 465 4º Brais Gago - Clavijo (Temp 15/16) 1996 460 5º José M. Pérez Balbuena - Betanzos (Temp 15/16) 1996 444