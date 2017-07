Real Canoe y CP La Roda serán LEB Plata; Alcázar, Xuven y Óbila, en problemas

Canoe y La Roda serán LEB Plata

Alcázar, Óbila y Xuven, en problemas

Hospitalet, Albacete y Estela esperan vacantes

A pocos días de que se cierre el plazo establecido por la FEB para que los clubes presenten toda la documentación y avales para participar en sus diferentes competiciones se va conociendo el futuro de algunos de los clubes que llegan a LEB Plata desde EBA.

Equipos como La Roda y Canoe confirman que serán Plata, además del BC Martorell que lo confirmaba hace unas semanas. De los equipos ascendidos ya solo faltaría la confirmación oficial por parte del CB Myrtia murciano. Otros como Alcázar, Óbila o Xuven atraviesan momentos muy complicados. Y a la espera de vacantes aparecen clubes como Estela, Hospitalet o Albacete. En los próximos días se irán conociendo más noticias y el próximo lunes expirará el plazo de la FEB.

El CP La Roda anunciaba ayer en una rueda de prensa de su directiva que el equipo se inscribirá en la próxima LEB Plata 2017-18, haciendo efectivo su ascenso logrado en la cancha. Sus directivos agradecía el apoyo de Fundación Globalcaja, así como de nuevas empresas que entran a apoyar el proyecto manchego.

El Real Canoe, también ascendido desde EBA, también confirma que ha presentado la documentación junto la cuota de inscripción y el aval para poder ser equipo LEB Plata la próxima temporada. Así lo manifestaba Miguel Ángel Aranzabal, director técnico del Real Canoe NC.

Un paso mas hacia el objetivo.1°en la cancha y ahora 2° y no mas facil,el economico.Esta mañana presentado preinscripcion,canon y aval.Plata pic.twitter.com/gBMzne6nJp — Miguel A Aranzabal (@MAAranzabal) 11 de julio de 2017

El CB L'Hospitalet ha anunciado que ha presentado la documentación necesaria para solicitar una plaza en LEB Plata. El equipo catalán quedó en 13ª posición la pasada campaña, ocupando plaza de descenso a EBA, pero optará a ocupar alguna de las posibles vacantes que pudieran generarse.

El @cbhospitalet informa que ha presentado toda la documentación necesaria a la Federación Española de baloncesto, solicitando una plaza en #LEBPlata para la próxima temporada. El 17 de Julio termina el plazo de inscripción, en ese momento conoceremos nuestro destino en la Temporada 2017-18. Una publicación compartida de Club Basquet Hospitalet (@cbhospitalet) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 12:49 PDT

Otro equipo que podría quedar a la espera de que hubiera una vacante es el Albacete Basket, ya que según indica COPE Albacete el club manchego estaría a la espera de si Alcázar Basket decide finalmente no inscribirse. En cualquier caso habría que esperar al orden para ocupar las posibles vacantes.

@FGLaRodaEBA ya es nuevo equipo de LEB Plata y @ALBACETEBASKET espera serlo si Alcázar decide hoy no inscribirse. — COPE Albacete (@COPE_Albacete) 12 de julio de 2017

El Igualatorio Cantabria Estela también está a la espera de que se produzcan vacantes para poder ocupar plaza en LEB Plata. El conjunto cántabro ocupa plaza preferente dada su posición la pasada campaña, en la que se quedó a las puertas del ascenso deportivo. El presidente del club cántabro, en declaraciones al programa Tiro al ARCO apuntaba que estaban avanzando para recabar los apoyos económicos necesarios para completar la cuota y el aval y poder optar así a una posible vacante.

Hace unas fechas también salió la información de que Baskonia podría también optar una vacante en LEB Plata para crear un equipo filial, pero no hay confirmación al respecto todavía.

Alcázar, Óbila y Xuven siguen pendientes de un hilo

El Alcázar Basket atraviesa una situación muy complicada que hace muy difícil su posible participación en la LEB Plata 2017-18. La directiva ha convocado para hoy miércoles una asamblea en la que se expondrá la dificultad que tiene el club para encontrar los apoyos necesarios para poder competir la próxima campaña en LEB Plata, tal y como apunta Lanza Digital.

Otro club que pasa por una situación complicada es Óbila. El club abulense lanzaba hace una semana un mensaje de alarma sobre la crítica situación que atravesaba el club y que hacía inviable su participación en la próxima LEB Plata. Desde el club se continúa trabajando y ayer mismo hubo una reunión de representantes del club con la Diputación de Ávila para buscar solución a los problemas del club.

Xuven Cambados también sigue teniendo en el aire su continuidad en LEB Plata. Según informa El Faro de Vigo, la posibilidad de que el conjunto gallego no salga en LEB Plata podría ser una triste realidad. En ese caso, el club podría tener que salir en categoría Nacional ya que no tiene, a día de hoy, plaza en EBA. El presidente del conjunto gallego apuntaba que "todos los pasos que hemos dado para conseguir el dinero necesario para salir en LEB Plata no han dado resultado; es cierto que nos queda todavía hasta el próximo lunes para encontrar algo, pero a día de hoy, la opción de bajar de categoría es la que cobra más fuerza, porque no se puede vivir otra vez con los agobios de la temporada pasada, tanto en lo económico como a nivel directiva".