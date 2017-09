Sáenz Horeca Araberri: conformando un proyecto a contrarreloj

WEB: www.araberri.eus

TWITTER: @araberri

FACEBOOK: Página Facebook

YOUTUBE: Canal Youtube

INSTAGRAM: araberribasket

Los problemas y retrasos para la inscripción del Sáenz Horeca Araberri han marcado la confección de una plantilla que, por lo pronto, es toda una incógnita en la categoría. En pocos días, desde el 11 de septiembre en el que el equipo realizó su primer fichaje, han sido 9 las incorporaciones que han llegado al equipo alavés, sumando además las renovaciones de Dani Lorenzo y Martín Buesa, configurando una plantilla que conjuga juventud y veteranía, ímpetu y templanza, poderío físico y fuerza mental, una mezcla que, si bien puede ser tardía en fraguar, seguro que dará forma a un conjunto cohesionado que se mueva como un solo organismo, pétreo, firme, rocoso. ¿Las aspiraciones de este equipo? Pues como todo lo que rodea a este club esta temporada, una incógnita.

LA REFERENCIA: Por lo visto en los partidos que ha disputado Araberri, Johnny Dee será la referencia ofensiva de este plantel. A pesar de ser su primera experiencia en Europa, Dee ha sido el referente ofensivo en su Universidad de San Diego en la NCAA1, con algo más de 17 puntos por partido en las dos últimas temporadas, donde demostró que es un gran tirador de larga distancia con porcentajes cercanos al 40% y unos 7 triples intentados por partido. Además, es todo un seguro de vida en los finales de partido igualados, ya que no rehúye la responsabilidad de tirar y ronda un 95% de acierto en los tiros libres.