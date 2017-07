Scariolo, Ribas y Díaz hablan sobre la concentración de la Selección

Scariolo ha convocado a la Selección Absoluta en la ciudad malagueña de Benahavís. Durante toda esta semana trabajará con un grupo de 16 jugadores, de los cuales cinco o seis se incorporarán al grupo que a partir del 28 de julio, preparará el Eurobasket.

Estos 16 jugadores son Pau Ribas, Guillem Vives, Xavi Rabaseda, Alberto Abalde, Ilimane Diop, Víctor Arteaga, Quino Colom, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rubén Guerrero, Nacho Llovet, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Sebas Saiz, Joan Sastre y Javi Vega.

Scariolo declaró que “Después de un periodo de inactividad queremos que los chicos recuperen el nivel de trabajo y entrenamiento de forma progresiva. Con este grupo de jugadores contaremos en buena medida para la fase de clasificación para el Mundial de 2019 y dos de ellos es muy probable que vayan al próximo Eurobasket”.

Pero esta semana Scariolo y su equipo técnico quieren estar centrados en el trabajo con este grupo: “Ahora lo que nos interesa es trabajar con este grupo de jugadores, ver qué hay detrás y quién puede encajar mejor en un proyecto de integración y cambio. Es un grupo heterogéneo, la mayoría son jóvenes. Está Pierre Oriola, que asoma a la élite del baloncesto europeo; Alberto Díaz, MVP de la Final de la Eurocup; y otros jugadores que ya tienen experiencia en las concentraciones del equipo como Pau Ribas”.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

El escolta del Barcelona ha sido uno de los primeros en hablar con la prensa. En primer lugar ha explicado cómo se siente después de tantos meses de inactividad debido a su lesión en el talón de Aquiles. “Después de tanto tiempo lesionado, he venido aquí para ir cogiendo ritmo y por ahora éste es mi principal objetivo. Ha sido un periodo largo de recuperación, llevo un mes entrenando con contacto. Entrenar con jugadores de primer nivel es un paso más. Estoy muy contento de cómo está respondiendo el tendón”.

Pau Ribas tiene claro cuál es su papel en esta concentración: “Surgió la oportunidad de venir a Benahavís para ayudar al equipo. A mí me viene bien para coger ritmo y voy a ayudar a los jugadores, que en la mayoría son chicos jóvenes. Vienen con muchas ganas y hay que ayudarles en todo lo posible, hacerles ver que esto no es nada diferente a otro equipo”.

Otro jugador de los que atendió a la prensa fue Alberto Díaz, flamante MVP de la Final de la Eurocup. “Culminar la temporada estando con la Selección es algo inmejorable. Posiblemente esté siendo el mejor año de mi carrera deportiva. Me llamó Scariolo y me dijo lo que quería. Es algo en lo que siempre piensas pero no te llegas a creer hasta que llega y representa mucha felicidad”.

El base de Unicaja habla del respaldo de los veteranos hacia los más jóvenes como él: “Los veteranos nos acogen muy bien, con gran predisposición; y nos están transmitiendo la filosofía y la manera de trabajar que hay aquí. Creo que es algo muy bueno tener a estos jugadores con más experiencia. Nos están ayudando a que todo vaya bien”.