Taylor Coppenrath: "Creo que pude haber jugado en ACB y que merecí una oportunidad"

Se retira un clásico de la LEB: Coppenrath, el "hombre ascenso", deja las canchas

Cuando hablamos de jugadores talismán en LEB Oro se suele recordar a Jorge García o David Gil, jugadores que acumularon ascensos en su trayectoria. Aunque para talismán en ascensos habría que mirar al pívot estadounidense Taylor Coppenrath que logró seis ascensos en sus ocho temporadas en LEB Oro. Máxima eficiencia.

Coppenrath llegaba a la LEB la temporada 2007-08 de la mano del Alicante Costa Blanca. Aquella temporada coincidía con el nacimiento de la LEB Bronce y era cuando las ligas LEB tocaban techo en cuanto a participantes y, probablemente, en cuanto a nivel competitivo. Como ejemplo citar algunos de los integrantes de la plantilla de aquel Lucentum que tuvo un presupuesto de más de 3.5 millones de euros: Lucio Angulo, Alain Digbeu, Josh Fisher, Henk Norel, Stéphane Dumas, Pat Carroll, Keith Waleskowski...

"A partir de 2011 los salarios fueron bajando poco a poco y, como consecuencia el nivel competitivo de la liga también descendió"

El jugador vivió la evolución de las LEB desde 2007 hasta su retirada en 2015. Sobre esa evolución nos comenta que "Sentí que tanto la competición como los salarios eran muy buenos hasta la temporada en Menorca (2011-12). A partir de ahí los salarios fueron bajando poco a poco y, como consecuencia el nivel competitivo de la liga también descendió".

Su primer ascenso llegaría en su segunda temporada en Alicante, donde le acabaron negando la posibilidad de seguir en ACB, lo que le llevó a fichar por Melilla Baloncesto, donde firmó una gran temporada. Desde entonces sus temporadas se contaron por ascensos. Primero en Murcia, el último que se hizo efectivo, aunque tampoco tuvo la opción de dar el salto a ACB como jugador. Después llegarían los ascensos de Menorca, Lucentum y Burgos (en dos ocasiones). Estos cuatro últimos no se pudieron hacer efectivos por sus equipos.

Tras ocho años y seis ascensos sumó 278 partidos y se retiraba en 2015 sin haber podido llegar a dar el salto a la ACB. "Creo que pude haber jugado en ACB y que merecí una oportunidad para competir a ese nivel. En Alicante y Murcia creo que tuve oportunidad de continuar pero ninguno de los dos clubes me dio la opción de jugar en ACB".

Dos temporadas después de su retirada, su último club en España lograba el ascenso efectivo a la Liga Endesa. Coppenrath fue partícipe de los dos primeros éxitos de Burgos, aunque ninguno de ellos cuajara definitivamente. "Vi que Burgos finalmente logró el ascenso a ACB", nos comenta Coppenrath. "Es una gran oportunidad para la ciudad y los aficionados. Después de tantos años luchando, por fin lo han logrado".

Coppenrath anota fácil bajo el aro (Foto: María González)

De su paso por España guarda grandes recuerdos: "Tuve una gran experiencia en España. No me olvido de los aficionados de cada ciudad en la que estuve y que dieron su apoyo ilimitado a sus equipos. Realmente disfruté conociendo y jugando con muy buenos amigos".

En estos tiempos es común ver como llegan a las ligas LEB muchos jugadores procedentes de las diferentes ligas universitarias americanas. Es conocido que en muchos de estos casos los niveles salariales ofrecidos son muy bajos en comparación con las condiciones que podía ofrecer una LEB Oro de 2007 o 2008. Sobre si sigue siendo una buena decisión para los jóvenes jugadores universitarios el llegar a las Ligas LEB en las condiciones actuales Coppenrath apunta que "creo que es difícil para los jugadores jóvenes pero aún así puede ofrecerle la oportunidad de ganar reconocimiento y poder jugar en ACB si realizan buen trabajo. creo que esto depende también del equipo".

"La retirada fue una decisión difícil. Mi familia influyó y también las ofertas continuaban siendo más bajas"

Su trayectoria en España finalizaba en 2015, donde tras firmar su sexto ascenso decidió regresar a su país para dedicarse a la docencia. La decisión de su retirada no fue sencilla. Coppenrath recuerda que "Fue una decisión muy difícil. Quería jugar pero mi cuerpo no se recuperaba ya tan rápido. Además, el hecho del nacimiento de mi primera hija hizo que me acabara decidiendo. También fui viendo que las ofertas continuaban siendo cada vez más bajas".

Coppenrath ha anunciado así su retirada

En el regreso a Vermont, se incorporó como docente en el que fuera su instituto, St Johnsbury Academy donde además de entrenar fue asistente en el equipo de baloncesto. "Me encantó trabajar en St Johnsbury Academy y poder enseñar allí. Allí generán muchas oportunidades para los estudiantes. Espero haber podido influir positivamente en los estudiantes".

Esta temporada afronta su primer como entrenador. Entrenará al equipo femenino de Missiquoi Valley Union Middle en Swanton, donde también ejercerá como profesor de matemáticas. El reto es importante porque el equipo no ha logrado ningún triunfo desde 2015 y no ha alcanzado la post temporada desde 2003. Coppenrath afronta este reto con ilusión: "Estoy muy contento de tener una oportunidad como entrenador principal. Tenemos algunas chicas con talento". Preguntado sobre si se plantea una carrera como entrenador, Taylor apunta que "Veremos como disfruto entrenando y valoraré si es algo que quiera hacer a niveles más altos".

Volviendo a sus inicios, Taylor Coppenrath sigue siendo una leyenda en el baloncesto del pequeño estado de Vermont. Su etapa en la Universidad de Vermont le hizo lograr multitud de reconocimientos (3 veces America East Player of the Year, 3 veces en el primer equipo de America East, 2 veces America East Tournament MVP y Rookie del año en 2001). La temporada 2004-05 fue protagonista de la mejor temporada de la historia de Vermont. Coppenrath acumula reconocimientos por su gran trayectoria, formando parte del Vermont Athletics Hall of Fame desde 2015 o de New England Basketball Hall of Fame en 2013 (junto a Lou Roe).

Coppenrath recuerda aquellos tiempos de manera especial. "Los años en la Universidad de Vermont fueron algunos de los mejores de mi carrera. Cuando trabajas en equipo y no estás siendo pagado es algo realmente apasionante. Tuvimos una gran racha y cada año hicimos cosas que superaban a la temporada anterior. Actualmente la Universidad de Vermont tiene un gran programa de baloncesto y continúa logrando triunfos y éxitos".

Con la perspectiva que ofrece el haber tenido una larga trayectoria deportiva en Europa le preguntamos a Taylor si hubiera cambiado algo y eso le retrotrae al comienzo de su etapa profesional: "Creo que podría haberme concentrado más en mantener mi peso y mejorar en fuerza y velocidad para prepararme para jugar en la NBA antes de lo que lo hice. A parte de esto, no cambiaría mucho".