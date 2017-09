UF Baloncesto Oviedo: seguir creciendo sin presiones

EL CLUB EN LAS REDES SOCIALES

POR JUAN CARLOS IGLESIAS

SEGUIR CRECIENDO SIN PRESIONES será el reto del UF Baloncesto Oviedo una nueva temporada más. Nadie puede olvidar lo increíble de lo logrado la temporada pasada (La Copa Princesa, primer título en la historia del baloncesto asturiano y 5º puesto en la clasificación final), pero eso no obvia que se tengan los pies en el suelo en una Liga que como esta suele deparar temporadas con enormes contrastes (Huesca es el ejemplo más reciente). En la tercera temporada a los mandos de Carles Marco, el club ha tratado de sustituir las importantes bajas que una temporada destacada suele dejar (Salvó y Dani Pérez rumbo a la ACB), con jugadores que puedan llevarles lo más cerca posible de lo logrado el año pasado, aunque en una Liga mucho más exigente.

Bajo la misma premisa que el verano anterior, la Dirección Deportiva ha centrado sus mayores esfuerzos en la figura del base y el pívot titular y así han llegado Fran Cárdenas y Oliver Arteaga, los dos hombres sobre los que girará el proyecto. A su lado y para transmitir todo lo que significa defender los colores del equipo del barrio de Pumarín, los 3 jugadores que se mantienen de la temporada pasada, el incombustible capitán Víctor Pérez y los dos excanteranos de Canarias (Fabio Santana y Mou Barro). Con las cesiones de Unicaja (Belemene y Karahodzic), los primeros jugadores bálticos en la historia del club (Geks y Rinkunas) y la llegada a última hora de Arturo Fernández y Maynard, Oviedo presenta de nuevo candidatura a ser protagonista en la segunda competición del basket español.

En pretemporada el balance ha sido de 4 victorias y 3 derrotas pero con muchas incógnitas en el aire, como es menester.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Fran Cárdenas Base 178 26 OBRADOIRO - LIGA ENDESA Fabio Santana Base 191 25 Tadas Rinkunas Escolta 192 26 LIETKABELIS - LITUANIA Víctor Pérez Escolta 1996 35 Arturo Fernández Escolta 193 21 GRAN CANARIA - EBA Davis Geks Escolta 194 22 BARONS KVARTALS - LETONIA Romaric Belemene Alero 205 20 MANRESA- LIGA ENDESA Mouhamed Barro Ala-pívot 205 22 Drew Maynard Ala-pívot 200 28 LAKE ORION - NCAA Oliver Arteaga Pívot 207 34 MELILLA - LEB ORO Kenan Karahodzic Pívot 209 21 PARTIZAN - SERBIA ENTRENADOR: CARLES MARCO

LA ESTRELLA: Oliver Arteaga. El pívot canario llega para sustituir en el puesto de 5 a Eduardo Hernández-Sonseca (ha sustituido al madrileño en sus 3 últimos equipos con este). Con sus 2,09 y sus buenos movimientos al poste será el faro de todos los ataques posicionales carbayones cuando se encuentre en pista. Sus 13,5 puntos de media y sus más de 6 rebotes en una siempre potente plantilla como la de Melilla demuestran su importancia en esta liga. A sus 34 años sigue siendo uno de los jugadores más difíciles de parar en el poste bajo como ha demostrado en los partidos de pretemporada, en los que ha sido el más destacado y regular de los suyos.

Oliver Arteaga (Foto: Oviedo Baloncesto)

LA APUESTA: Davis Geks. El jugador letón de 22 años y 1,95 de estatura se convertía este verano en el primer jugador de los países bálticos en la historia en firmar por el equipo ovetense (poco después lo haría el lituano Tadas Rinkunas). Este escolta cedido por el Fuenlabrada es un jugador con un potente tren inferior que utiliza tanto para realizar rápidas suspensiones tras salida de bloqueos como para penetrar con fuerza ante jugadores más grandes que él. En pretemporada se le ha visto algo cohibido y demasiado errático en el tiro de 3, pero las condiciones que se le perciben y sus buenos porcentajes en el lanzamiento triple en la última temporada en su país natal (42%) nos hacen creer en él.

ATENTOS A… la vuelta del hijo pródigo a la capital asturiana. Fran “Magic” Cárdenas, el de Palma del Condado, ha vuelto a su casa para sustituir a uno de los mejores bases de la pasada campaña que se ha ido rumbo a la ACB, Dani Pérez. Pero eso no supondrá un peso para él, de hecho con el rubio jugador onubense empezó todo. Con él en Leb Plata el equipo subió a Oro y logró la que hasta esta temporada había sido la mejor en la historia del club. Su capacidad para desbordar en el uno contra uno, su facilidad para hacer correr al equipo y su mejorado tiro de 3 harán de él uno de los bases de la Liga sin duda.

Fabio Santana (Foto: Oviedo Baloncesto)

OTRA CLAVE… aquí no me quiero olvidar del papel de los jugadores cedidos o de “bajo caché” que tan importantes fueron en la increíble temporada pasada y que tan decisivos pueden serlo en esta, para bien o para mal. Sin los descubrimientos de Leb Plata como Salvó, Santana o los cedidos Barro y Loffberg, Oviedo no hubiera llegado dónde llegó la temporada pasada por mucho que Dani Pérez y Sonseca lo hubiesen intentado. Esta temporada ese papel corresponderá a los cedidos Belemene, Karahodzic y Geks. Del letón ya hemos hablado, los otros dos que en principio han dado un paso atrás en sus carreras bajando de nuevo a jugar en Leb Oro, deberá pedírseles que den dos al frente para mejorar la impresión de jugadores aún muy verdes que han dejado esta pretemporada. De Belemene se espera sepa contener sus ataques de individualismo y mejore su IQ, mientras que de kenan, se ansía que haga valer sus cm cuando esté cerca del aro sin olvidarse por supuesto de su buena mano exterior. Con ellos a un buen nivel y la ayuda de los algo más curtidos Rinkunas y Maynard, Oviedo puede volver a soñar.

