Valladolid, regreso triunfal a LEB Oro; Melilla no falla en casa; Oviedo vence en Logroño

RESULTADOS JORNADA 1 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

CLUB MELILLA BALONCESTO 67-60 CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

Dani Rodríguez en acción defensiva (Foto: Melilla Baloncesto)

INICIO: Partido típico de principio de temporada en el que los fallos se acumularon durante los primeros minutos. Tanto melillenses como palentinos demostraron que tienen que ajustar todavía sus sistemas e incorporaciones para poder ofrecer lo mejor de sí mismo. De ahí que el primer cuarto acabase con empate a 17, con numerosos errores en el tiro e imprecisiones en los pases.

GUERRASISTEMA: El Melilla Baloncesto reflejó a las claras que la piedra angular de su juego es Fran Guerra. El pívot llegó para ser la referencia dentro y así quedó claro durante la primera mitad, momento en el que el Palencia aprovechó para cerrar sus defensas sobre él y marcar distancias en el electrónico. El gran trabajo de Ruffin secando a Guerra, permitió que los palentinos pudieran rondar los 10 puntos de ventaja con los que se llegó al descanso.

CAMBIO DE TERCIO. Diego Kapelan y Mamadou Samb fueron los artífices de la remontada melillense. Los dos están llamados a ser puntales del equipo de Alejandro Alcoba y así lo fueron durante el tercer cuarto. El paso por los vestuarios supuso un cambio absoluto en el acierto del Melilla que sin embargo acabó con un espantoso 8/22 en tiros libres. La intensidad de estos dos jugadores desarboló al equipo castellano-leonés que se atascó en ataque y no encontraba manera de parar el impulso y que llevó a colocarse por delante en el marcador.

PÚGILES. Después de vaivenes durante el partido, los últimos minutos estuvieron marcados por el miedo a perder de los dos equipos ya que no querían comenzar esta temporada con una derrota. Dani Rodríguez contrarrestaba las canastas de Sergi Pino y viceverse en un duelo que contó también con la actuación de hombres como Fall, clave en defensa, o Pressley. Una antideportiva en la que Rodríguez consiguió anotar un tiro libre terminó de sentenciar el choque en los últimos segundos.

EL MVP: DANI RODRÍGUEZ. Gran partido del base que volvía a defender la elástica del Melilla Baloncesto y que acabó el choque anotando 20 puntos saliendo desde el banquillo. Además del aporte ofensivo, Rodríguez aportó intensidad y le dio otro ritmo de juego a los suyos notándose su presencia en la pista más allá de las estadísticas. El ‘9’ melillense acabó siendo el mejor jugador de su equipo más acertado de cara al aro y completó su repertorio con 1 rebote, 2 asistencias y 2 robos.

Por Francisco Daniel Sola

LEVITEC HUESCA 63-67 CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID

Carramimbre CBC Valladolid venció en Huesca (Foto: Carlos Pascual)

DOMINIO INTERIOR. Durante el primer cuarto el marcador ha permanecido igualado a pesar del 0-7 inicial de Carramimbre Valladolid. Pronto la pareja interior Fontet-Van Wijk ha tomado el control en ambas pinturas. En el descanso el marcador ya era favorable a los locales con un 36-17. A la pareja de interiores se le sumaba Adekoya, entre los tres interiores locales conseguían 17 puntos y 21 rebotes para Levitec Huesca, mientras que Carramimbre se quedaba en apenas 14 rechaces.

REACCION VALLISOLETANA. Hasta los 11 puntos llego a elevar la ventaja en el electrónico, a partir de allí reacciono el equipo vallisoletano, de la mano de dos jugadores con pasado peñista, por un lado, el que fue jugador oscense la temporada pasada Greg Gantt, que anotaba en tres acciones consecutivas y por otro lado el hijo de otro ex-peñista, Sergio De la Fuente, comenzaba a poner su ley gracias a su lucha bajo los aros. Al finalizar el tercer cuarto la ventaja ya era visitante por 46-50.

FALTA DE IDEAS. Durante la segunda parte, Peñas Huesca se olvidó de todo lo bueno que había realizado durante los primeros 20 minutos. Tan solo Sergio Rodríguez mantuvo la imagen del equipo. No había ideas en ataque, terminado la mayoría de los ataques en tiros de tres con un bajo porcentaje en los mismos. 2/13 fue la estadística de los locales en la segunda mitad, un lastre que hizo que a pesar de tenerlo en la mano no pudo volver a poner el electrónico a su favor.

ANTIDEPORTIVA DISCUTIDA. Con apenas 14 segundos para terminar y tras fallar Van Wijk un tiro libre que podía haber empatado el partido a 64, el rebote callo en mayos visitantes y tras recibir Alvarado el balón Pablo Pérez busco la falta rápida para tener la opción de la última posesión. Sin embargo el colegiado principal aplicando a raja tabla el reglamento, consideró que el toque del joven base oscense era merecedor de antideportiva lo que daba con 9 segundos dos toros libres a Oscar Alvarado y la última posesión a Carramimbre y dejar sin opciones de jugar a Levitec Huesca. Un último tiro libre de Gantt dejaba el resultado final de 63-67.

MVP. Sin hacer ruido y sin brillar en ataque, apenas 5 puntos. Oscar Alvarado si conseguía un 23 de valoración y ser el MVP del partido. A sumar a sus 5 puntos, los 7 rebotes, 6 asistencias y las 8 faltas recibidas. Sobre todo, el control del partido cuando su equipo dio la vuelta al marcador y aportar la experiencia ante la pareja Marzo-Pérez que peco de fragilidad y frescura de ideas cuando el partido se puso cuenta arriba.

Por Kike Casanovas

CB CLAVIJO 80-84 UF BALONCESTO OVIEDO

UF Oviedo debutó con victoria en Logroño

El equipo de Carles Marco sufrió en Logroño para sacar una valiosa victoria ante el CB Clavijo. Los asturianos no tuvieron su mejor partido, pero supieron controlar mejor las últimas posesiones y aprovechar las ventajas obtenidas anteriormente. Los hombres de Jenaro Díaz no bajaron los brazos en ningún momento y pusieron contra las cuerdas al OCB. Tras sumar la primera victoria de la temporada, el equipo asturiano piensa ya en el próximo encuentro liguero donde se medirá al Sammic Hostelería en el estreno de Pumarín esta temporada.

ARTEAGA, REFERENCIA No tardó en arrancar un Unión Financiera Baloncesto Oviedo con las ideas muy claras y sabiendo aprovechar bien sus ventajas. Oliver Arteaga centraba toda la atención de la defensa riojana, pero eso no le impidió marcar su dominio en el poste bajo. El pívot sumaba a los tres minutos de juego cinco puntos. Por la parte local, el CB Clavijo no daba con la tecla para romper la intensa defensa asturiana y jugadores como Erik Quintela o Carlos Martínez se precipitaban en sus tiros. Ninguno de los dos equipos estaban acertados y sus ataques eran más bien espesos, con poco movimiento de balón y con los jugadores muy estáticos. A los cinco minutos del primer cuarto, 4-9 para el OCB.

Sin embargo, no tardo en encontrar el ritmo un CB Clavijo bien plantado sobre el parqué, al que los bloqueos indirectos le estaban concediendo tiros librados. A falta de 2,20, Carles Bravo anotaba de tres para empatar el partido, 13-13. Posteriormente, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo anotó un parcial de 10-2 a su favor lo que provocó la diferencia de +8 con la que se cerró el primer cuarto, 15-23.

IGUALDAD AL DESCANSO El partido parecía cambiar su ritmo en un segundo cuarto donde el equipo dirigido por Jenaro Díaz se mostraba más fluido y acertado de cara al aro. Un excelente pick and roll de Juan Cabot provocó el tiempo muerto de un Carles Marco al que no le estaban gustando las cosas. A falta de 6,14, 24-25 para el conjunto asturiano. Las numerosas pérdidas de balón del Unión Financiera Baloncesto Oviedo provocaron que el CB Clavijo se pusiese por delante en el marcador. Los riojanos estaban marcando el ritmo a seguir y su juego interior hacía daño a la defensa asturiana. Víctor Pérez y Fabio Santana tomaban las riendas del ataque ovetense y permitían a los suyos seguir por delante. A falta de 2,15, 33-34. Al descanso, anotación baja por parte de los dos equipos e igualdad máxima, 38-38.

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo volvió tras el descanso con una marcha más y a pesar de que los ataques seguían costando, la ambición de los jugadores provocó que el OCB cogiese la delantera en el marcador. A falta de 6,12, 41-46 para el conjunto asturiano tras un triple de Romaric Belemene que ya sumaba dos. El alero congoleño disfrutaba de un momento lúcido y a la siguiente jugada volvió a anotar desde el perímetro, aunque fuese rápidamente contestado por parte del CB Clavijo. El partido ganaba en intensidad y ninguno de los dos equipos era capaz de desmarcarse en el marcador siendo los cambios de ventaja constantes. A falta de 3,44, 46-49 para el OCB. La igualdad se mantuvo hasta que finalizó el tercer cuarto y dejaba todo abierto a falta de disputarse los últimos diez minutos, 54-57.

OVIEDO RESUELVE BIEN EL TRAMO FINAL Drew Maynard estrenaba el último cuarto con un 2+1 tras atacar el 1c1 en la transición ofensiva. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo estaba encontrando en el ala-pívot norteamericano un seguro ofensivo. Sin embargo, el CB Clavijo no se iba a echar atrás y la posibilidad de dar una alegría a su afición en el debut liguero les empujaba cada vez más. Tre Coggins era el jugador que más daño estaba haciendo al OCB, combinando el tiro exterior con las penetraciones. A falta de 5,35 para el final, la igualdad era máxima y la tensión flotaba en el ambiente. Un triple de Fran Cárdenas y posteriormente un gancho de Oliver Arteaga provocaban el tiempo muerto de Jenaro Díaz. Los asturianos mandaban 67-72 en el marcador.

A falta de 2,11, el CB Clavijo veía cómo iba perdiendo jugadores por faltas. Primero fue el ala-pívot lituano, Gutenius y posteriormente Evan Yates. Sin embargo, no le perdieron la cara al partido ya que el marcador reflejaba un ajustado, 70-74. Dos tiros libres anotados por Davis Geks ponían las cosas de cara para un Unión Financiera Baloncesto Oviedo que parecía controlar la situación. El equipo riojano se mostró precipitado en sus tiros y poco eficaz en ataque en estas últimas posesiones. Pese a dos triples consecutivos anotados por Erik Quintela, el equipo de Carles Marco supo mantener la calma e ir sacando puntos desde la línea del 4,75. Víctor Pérez fue clave desde la línea de tiros libres en los últimos ataques, donde no erró ninguno de sus tiros. Al término del partido, 80-84 para el OCB.

Departamento de Comunicación Oviedo Baloncesto

