Zoco LEB Oro: el ex baskonista Cooney llega a Coruña; Fran Guerra, a Melilla

Repasamos los últimos movimientos del mercado LEB Oro:

Leyma Coruña apuesta por Trevor Cooney: El conjunto gallego se ha hecho con los servicios del escolta Trevor Cooney (25 años, 1.93m) que llega después de una irregular temporada en la que comenzó con Baskonia en la Liga Endesa, llegando a disputar cuatro partidos antes de abandonar el equipo en noviembre y continuar su trayectoria en en Rasta Vechta alemán y terminar recalando en Long Island Nets (NBA D League).

Video of Baskonia 2016/17 | Trevor Cooney Welcome To Baskonia (Supercopa Endesa)

Trevor Cooney nueva incorporación en la plantilla del Leyma Coruña https://t.co/BkJsRcfsT2 — Leyma Básquet Coruña (@basquetcoruna) 5 de agosto de 2017

Fran Guerra, refuerzo de calidad para la pintura de Melilla: El conjunto melillense ha hecho oficial la incorporación del pívot canario formado en la cantera de Estudiantes. Guerra (24 años, 2.12m) llega después de firmar un buena campaña en Ourense, con el que ha disputado 38 encuentros promediando 13.1 puntos y 6.4 rebotes por partido. Guerra se suma a Javi Lucas como dos primeras piezas de la pintura azulina. Melilla está conformando un proyecto renovado, donde solo continúa Pablo Almazán de la pasada temporada y son ya seis las incorporaciones (Servera, Dani Rodríguez, Djuran, Durán, Lucas y Guerra)

¡Bienvenido @FranGuerra5! El pivot canario se suma al nuevo e ilusionante proyecto azulino para esta temporada #vamosmelilla pic.twitter.com/RlyQ15vEQF — Melilla Baloncesto (@melillabcto) 5 de agosto de 2017

Albert Fontet continuará en Magia Huesca: El jugador tarraconense ha renovado su vinculación y firmará su segunda temporada en Huesca. Fontet (31 años, 2.13m) pormedió el año pasado 10.3 puntos, 6.1 rebotes y 1.5 tapones por partido, siendo el máximo taponador de la pasada LEB Oro. Su continuidad supone la tercera renovación del equipo tras la anunciadas de Pablo Pérez y Jorge Lafuente. Fontet acompañará en el juego interior a los fichajes de Jubril Adekoya y Matt O'Leary y faltaría una pieza para cerrar la pintura oscense.

Mouhamed Barro sigue en UF Baloncesto Oviedo: El conjunto asturiano ha anunciado la renovación del jugador senegalés para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Barro (22 años, 2.05m) disputó un total de 42 partidos la pasada campaña promediando 5.4 puntos y 4.1 rebotes por encuentro con el conjunto dirigido por Carles Marco.

Felices de tener la próxima temporada a @MouhaBarro con nosotros. El espectáculo está asegurado en Pumarín https://t.co/plD998E8lX pic.twitter.com/Nn3VMkBEXV — Oviedo Baloncesto (@oviedocb) 4 de agosto de 2017