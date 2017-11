El Barça Lassa encuentra su versión buena para ganar a Valencia Basket (89-71)

Cuestión de versiones. Las adaptaciones del original son tantas que uno no sabe ya cuál es la copia y cuál es el molde. Cuál es la buena y cuál es la mala. La montaña rusa de emociones, resultados y juego que supone el Barça Lassa de este año está sometida a una revisión de prototipos, como si de remakes constantes se trataran. Hoy, después de la inexplicable derrota en Alemania tras acumular hasta 28 puntos de ventaja, comparecían los de Sito Alonso para medir nuevamente el impacto de su patrón. Y hoy sí. Hoy tocó la versión buena. La de las noches de jolgorio y victorias contundentes. La de los marcadores abultados y la superioridad durante los cuarenta minutos. ¿La originaria? Con tanto vaivén, es difícil saberlo. Cualquiera que se juegue los cuartos con este Barça de las máscaras debe tener un corazón sano y fuerte para aguantar las embestidas de las certezas, que con este equipo, aún son muchas.

Eso sí; si la de hoy se repite y se convierte en norma estarán más contentos los aficionados blaugranas. Y comenzaba desde bien temprano, para poner la cara amable de la máscara, con un 5-0 de salida y tres triples de Moerman, a pesar de la resistencia de Tibor Pleiss, sus continuaciones y su envergadura. Los puntos de Heurtel y el 4/7 en triples le daban la delantera al Barça Lassa en el primer cuarto (24-18) y prometían buenas nuevas, sin que aún hubieran concurrido sobre el parqué ni Eric Green ni Bojan Dubljevic.

Para discutir versiones, salía Vidorreta con sus dos cañoneros y Doornekamp al tres en el segundo cuarto. Sito, en cambio, hoy sí daba minutos a Pressey para poner sus rápidas manos sobre el escolta de Inglewood. Construía desde fuera el Barça, para sumar la máxima ventaja con un 33-24 tras tres triples consecutivos y un espectacular 7/11 hasta ese momento. No le salía aquella jugada al técnico vasco, que penaba las lentas rotaciones de su alto equipo.

Un hiperactivo Oriola, hoy también con más minutos que en relatos anteriores, subía la ventaja hasta los dos dígitos en la siguiente jugada. Sólo le daba a Valencia Basket para soportar las embestidas blaugranas desde el tiro libre, con un bonus temprano de los locales en este segundo cuarto.

Pau Ribas, con cinco puntos seguidos ponía otra máxima y seguía luciendo manita desde la larga distancia esta cálida versión de Barça, para llegar a los 45 puntos con todavía tres minutos por jugarse de la primera parte. Una vez más, borrachera al calor de la intensidad y el tiro exterior. Está claro que cuando los doce de Sito consiguen trasladar ese ímpetu que tanto demanda su entrenador, son un equipo temible.

Por el contrario, se diluía el equipo taronja en esos minutos finales antes del asueto y cedía, quizás el partido, huérfano de liderazgo en ataque y asfixiado por el brío local. Y casi lo finiquitaba Pressey con un triple sobre la bocina que marcaba la máxima al descanso, para un 50-32 en el que todas y todos confiarían, si no fuera por cercanos precedentes.

La reanudación traía la veintena para los locales, aunque Vives y Sastre se empeñaban en buscar fantasmas por el Palau. Pero hoy imperaba la estampa alegre local y Sanders, con seis puntos seguidos de bella factura todos ellos, diluía los espectros para un +21.

