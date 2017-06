Alessandro Gentile continúa su ajetreada temporada y deja Hapoel Jerusalem

La temporada sigue ajetreada para Alessandro Gentile (2'01 / 24 años). Tras comenzar en EA7 Armani Milano la campaña, en diciembre llegaba a un acuerdo con el club italiano para poder continuar la temporada en otro club. Pocas fechas después de conocerse la noticia y tras sonar como posible refuerzo del FCB, acabó por incorporarse a las filas del Panathinaikos de Xavi Pascual.

Tres meses después el jugador italiano abandonaba la disciplina del conjunto griego después de no haber conseguido adaptarse y ambas partes decidieron separar sus caminos.

Video of Alessandro Gentile Highlights Season 2016-2017 (Full HD)

El tercer equipo de Gentile ha sido el Hapoel Jerusalem, al que llegaba después de abandonar Panathinaikos y de estar trabajando en Milan de forma individual.

El ¿último? capítulo de esta movida temporada de Gentile sería su salida de Jerusalén, tal y como adelanta David Pick. Según apunta la web Sportando, Pianigiani le habría comunicado a Gentile que no contaba con él para los próximos partidos y el jugador italiano habría pedido permiso para regresar a Italia por motivos familiares.

