Alexey Shved detona al Baskonia en el último periodo en Moscú

Empezaba el partido con los dos equipos jugando a tumba abierta, y en esa situación los cañoneros del Khimki daban ventaja a los suyos, pero Baskonia de menos a más durante el cuarto, conseguía imponer su ritmo desde la defensa, con 5 robos, y ponía en problemas a los rusos (18-21). Baskonia conseguía encontrar fluidez en ataque, el movimiento del balón impedía a la defensa de Bartzokas cumplir su cometido, y con tres triples consecutivos los alaveses conseguían tomar ventaja. Reaccionaba el Khimki atacando con valentía la zona de Baskonia, que no conseguía poner el cerrojo; pero los de Pedro Martínez encontraban situaciones de tiro muy cómodas en ataque y mantenían la ventaja. Khimki apretaba las primeras líneas de pase, y Baskonia reaccionaba atacando la zona y generando espacios para marcharse ganando al descanso (40-48).

