Bélgica: Los leones quieren que se escuche su rugido

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 Emmanuel Lecomte Base 180 1995 5 Sam Van Rossom Base 188 1986 7 Axel Hervelle Ala-pívot 204 1983 8 Jean-Marc Mwema Alero 195 1989 9 Jonathan Tabu Base 190 1985 12 Jean Salumu Alero 193 1990 13 Pierre-Antoine Gillet Ala-pívot 200 1991 14 Maxim De Zeeuw Ala-pívot 204 1983 15 Quentin Serron Escolta 190 1990 16 Kevin Tumba Pívot 206 1991 19 Ismail Bako Pívot 208 1995 20 Vincent Kesteloot Alero 201 1995

LA ESTRELLA: Jonathan Tabu. El base del RETAbet Bilbao Basket ha ganado en protagonismo ante el estado físico de Sam Van Rossom, y ha tenido que asumir galones para dirigir a los leones belgas. Es uno de los referentes ofensivos del equipo de Eddy Casteels. Su temporada en Bilbao ha estado marcada por la irregularidad, y sus problemas con las lesiones, pero en el último tramo de temporada fue capaz de explotar todas sus virtudes para hacer brillar a los bilbaínos. Su capacidad ofensiva, y su control del ritmo de juego le convierten en el timón de la selección belga, y en uno de sus principales líderes. Llega en plenitud física y tras haber desarrollado una buena preparación.

Tabu escapa de la defensa de Albicy (Foto: Luis Fernando Boo).

LA PROMESA: Emanuel Lecomte El jóven base de la Universidad de Baylor está dejando muestras de que ya es un jugador de presente, con un esperanzador futuro. Rápido, agresivo de cara al aro y dispuesto a revolucionar cualquier encuentro en los minutos que disfruta en cancha. Su capacidad anotadora sorprende, y pese a no ser un director de juego excelso, se ha convertido en un detonante de partidos desde el banquillo. Casteels le ha dado confianza y no tiene miedo al error, lo que le convierte en un auténtico jugador a vigilar.

Video of Manu Lecomte - One of the 2017 NCAA's most improve player

ATENTOS A... Maxim De Zeeuw. El ala-pívot llega tras la mejor temporada de su carrera en el Oldenburg, asentado y desarrollando su mejor baloncesto. Su capacidad reboteadora, y la falta de centímetros del juego interior belga le convierte, junto a Axel Hervelle, en un parche capaz de soportar minutos como cinco. Fiable desde más allá de 6.75, competitivo y uno de los líderes de los leones.

FORTALEZAS

Equipo compacto, que se conoce bien y trabaja en conjunto. Se aleja de estrellas y confía en la fortaleza del grupo.

La experiencia de jugadores como Axel Hervelle o Sam Van Rossom es un seguro de vida y competitividad.

Controlan muy bien el ritmo de juego, y además las variantes que ofrece su tripleta de directores les permite rotar sin problemas.

DEBILIDADES

Las lesiones de Sam Van Rossom y su estado físico plantean una duda muy grande.

Les faltan peso y centímetros en el juego interior, sufrirán ante rivales capace en este área.

Tienen un grupo realmente complejo, que les pondrá muy difícil pasar el primer corte.