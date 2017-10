Bjelica y Rochestie apuntan la primera derrota del Barça de este año (90-82)

Como los buenos cavas, este Barça 17/18 ha comenzado la temporada creando burbujas de ilusión gracias al dióxido de carbono disuelto en el líquido de una plantilla renovada y un entrenador con muchas ganas de sentarse en ese banquillo. Al abrir la botella del año han salido disparadas esas campanillas en forma de grandes sensaciones y pleno de victorias. Hasta el día de hoy. Estrella Roja y la Sala Pionir han bajado la euforia de aquella espuma para marcar la primera derrota blaugrana y posponer el juicio a ese buen cava.

Bjelica y Rochestie, la menuda pareja serbia de hoy, han sido casi los principales responsables de ello. Entre los dos hacían los primeros puntos locales, sin que el Barça pudiera ajustar su defensa en las primeras posesiones (13 puntos en 4 minutos). El segundo destrozo de la canasta de Lessort colgándose del aro con toda la furia que el pabellón le insuflaba ponía el 20-10 que Alonso tenía que parar.

Volaba Estrella Roja a partir de su intensidad defensiva, empezando por atosigar a los bases visitantes. Del otro lado, el Barça hacía su primera falta después de siete minutos y era en un rebote de ataque. Los balones divididos eran todos para los locales. ¿Se deterioraría el cava en el avión, quizás? Ni las transiciones las conseguía parar en falta el Barça y la ventaja no dejaba de crecer, hasta que Tomic se acostumbraba a usar (por fin) su altura para jugar por encima del aro y dejar el primer cuarto en 24-13.

El segundo cuarto buscaba la garra olvidada en ese vuelo de ida, mientras Heurtel se enredaba entre las piernas y los brazos de los bases serbios. Lo peor es que Pressey ni de lejos, le mejoraba. Rochestie ponía una nueva máxima (33-20) con esa zurda que tan a cuentagotas viéramos por España.

20 puntos en 15 minutos y la grada cada vez más encendida. Este era el cuadro blaugrana mediado el segundo cuarto. Cuatro puntos seguidos de Seraphin hacían trabajar al del acta y completaba un parcial de 0-8 para que Alimpijevic parara el encuentro. Llovía bastante menos y la desventaja se cerraba a cinco puntos (33-28).

Pressey se esforzaba por seguir empeorando su carta de tiro y Ribas se ponía al uno. Ni así remediaba el buen cava que fue el Barça en los primeros cinco partidos y Blejica devolvía los 10 de ventaja ya en los dos últimos minutos de la primera parte. Sólo Seraphin veía aro para sumar 12 puntos, pero Rochestie se daba gusto con los pases del base que lleva Pero Antic dentro, para sumar de tres en tres y poner el 44-32 del descanso.

Salía Sito en la reanudación con Ribas al uno y Huertel al dos, pero ni por esas. Penaba el desacierto en el tiro exterior, a pesar de sacar tiros abiertos con esa nueva disposición ofensiva. Hanga se cebaba con Rochestie detrás, pero el balón no entraba y Seraphin, el mejor hasta ahora, ni la olía en esas posesiones iniciales.

Así, Feldeine ponía +14 (55-41 min. 25) mientras el Barça acumulaba un 25% de acierto en T3. Desnudaban debilidades los serbios del Barça Lassa por primera vez en este año, aunque Vezenkov con cuatro puntos seguidos mantenía la decena de desventaja. Heurtel se zafaba por fin de la defensa local y conseguía sumar nueve puntos en el cuarto para reducir a cinco al final del tercero (62-57).

Video of Highlights: Crvena Zvezda mts Belgrade - FC Barcelona Lassa

Dos triples seguidos del otro zurdo Dobric al inicio del último cuarto devolvían los dobles dígitos de ventaja a los locales, pero se pluriempleaba Oriola para una asistencia, un 2+1 y un robo para devolver el parcial. Quedaban cinco minutos y Hanga y Tomic descontaban aún más para el -4 (77-73). Había menos oxígeno en las piernas locales y más rotación en el Barça. El espectáculo defensivo de Hanga y el tiro de Heurtel dejaban el partido en una posesión. A 2:45 del final Hanga consumaba la remontada con una contra de fútbol americano, aunque Bjelica seguía su recital por encima de Tomic para irse a más de veinte puntos y mantener a los locales arriba.

Se jugaba los cuartos del partido Sito con el croata, obviando el buen partido de Seraphin, aunque no correspondía el espigado pívot a la responsabilidad; sus fiables ganchos o sus pases desde allá arriba no generaban nada positivo y se llevaba chapa tras chapa, mientras Bjelica seguía sumando en su cara. Un campo atrás a falta de 7 segundos terminaba de decantar el partido y aplazaba el juicio a la nueva añada. Aquellas burbujas de ilusión tendrán que seguir esperando el juicio de nuevos enólogos y sumilleres. Así son los buenos cavas. Veremos cómo va el de este Barça 17/18.

1 Menuda pareja: uno es zurdo y no llega al 1,90. El otro es un pívot disfrazado de alero tirador, como casi todo el mundo en Serbia. Entre los dos, embutían hoy la primera derrota del Barça en este año, a base de acierto y altos porcentajes. Con 22 y 23 puntos respectivamente, fueron el factor diferencial que generó las ventajas primero y las mantuvo después, cuando el equipo blaugrana fue lo que ha sido hasta ahora y apretaba el marcador y la congoja local. Ahí estaba Bjelica, para claverle triples en la cara a Tomic o Rochestie para hacer malabarismos desde su mano izquierda anotando y repartiendo pases de canasta. Un dolor para la defensa visitante y una derrota para sumar en Euroliga. ¡Menuda pareja!

2 La intensidad hoy, rojo estrellada: se venía el primer partido exigente fuera de casa para este invicto Barça curtido de buenos partidos, marcadores abultados y mucha intensidad. Sin embargo hoy era Estrella Roja el que le robaba aquellos atributos a los visitantes y, a base de asfixiar desde primera línea a Heurtel y Pressey ahogaba los ataques y la fluidez blaugrana, mientras delante se movía al ritmo que le marcaba la afición. Con el plus que dan 6.000 gargantas dejándose las cuerdas vocales en cada defensa, el trabajo impuesto por Alimpijevic cortocircuitaba el movimiento de balón visitante y cuando conseguían tiros abiertos, hoy, no entraban. Sólo al final, conseguían igualar piernas intensas los de Sito, pero ya no les daba para mantener el casillero de derrotas impoluto. Sin intensidad, no hubo botín esta tarde para el Barça.

3 ¿Dónde está Seraphin? el único que despuntara de una mala primera parte azulgrana era el fornido pívot francés, en un estado de forma tan fino como frondoso es su cuerpo. Dominaba todas las artes de las cercanías del aro para mantener a su equipo cerca y sumar 16 puntos mediado el tercer cuarto, con un único tiro errado. Y ahí, se acabó Seraphin. Alonso obviaba su buen partido y tiraba de Tomic y Oriola para intentar cubrir al imparable Bjelica, pero ninguno conseguía dar con aquella tecla y tampoco sumaban como el francés. Mientras aquél se retorcía en el banquillo, Heurtel tomaba el relevo delante y aunque Oriola cumplía, Tomic se daba contra el aro para ceder las últimas posesiones y la primera derrota de la temporada.