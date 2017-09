Conoce a Adris De León, del asfalto de Dyckman al parquet

Todo buen aficionado al baloncesto sabe que el streetball ha tenido un gran peso en la evolución del baloncesto hasta el día de hoy. Basta con fijarse en el juego de algunos virtuosos del balón como Kyrie Irving, Jamal Crawford o Jason Williams y Allen Iverson hace años. Pese a todo, son pocos los que han podido rendir y deslumbrar en el asfalto para luego forjarse una buena carrera profesional, muy pocos me atrevería a decir; Por ello siempre resulta interesante verlos en una cancha; es el caso de Adris De León o, como lo conocen en los playgrounds de NYC, Too Hard To Guard.

De León nació en la República Dominicana pero emigraría a los EEUU con su familia cuando era pequeño, concretamente al Upper West Side de Manhattan. Al crecer en las canchas de la Gran Manzana compartiría protagonismo en las historias que iban de boca en boca con un viejo conocido de la afición española, Quinton Hosley, alias T2, los cuales jugaron juntos en el Team Nike en los torneos veraniegos de Dyckman.

Uno de los momentos donde más se reconoció a este jugón de 1’80 fue en el verano del Lockout de 2011. Fueron bastantes los jugadores NBA a los que se midió, pero el duelo que quedó en la retina es el suyo contra Brandon Jennings, donde demostró porqué se ganó su apodo con su desparpajo y velocidad con el balón.

A continuación lo podemos ver en acción en uno de los vídeos que Nike filmó para su equipo de la Dyckman Summer League hace unos años:

Video of 2Hard2Guard Team Nike 2011 Game 1 Recap

Este dominicano de 33 años ha llevado una carrera de trotamundos desde que saliera de los Eagles de Eastern Washington y no fuese seleccionado en el draft de 2009. Desde Canadá hasta su República Dominicana natal, con un breve paso por Puerto Rico, Australia y España, donde disputó 7 partidos con el Palencia en 2011 de manera testimonial.Esta temporada consiguió el campeonato de la Liga nacional con los Metros de Santiago promediando 16 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes por partido; lo que le valió para ser de la partida de la República Dominicana y participar en la Americup, donde promedió unos discretos 7 puntos por partido y su selección acabaría 8ª.

Al final existen varias vías para llegar al máximo nivel de este deporte, pero son muchos los que se quedan a las orillas del éxito si consideramos tal como una carrera profesional. Algunos nombres que me vienen a la cabeza junto a Adris son: Corey Fisher, el actual jugador de Burgos y conocido como Fisher Price por cómo juega con sus rivales, ''Homicide'' Williams, que llegó a jugar varias temporadas en Australia y asisitió a un training camp de los Raptors o el previamente mencionado Hosley.