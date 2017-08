Croacia: Una nueva transición; Dario Saric y Bogdanovic contra el mundo

Guía Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS (Ivan Ramlak también podría entrar en la convocatoria):

Nº Jugador POS ALT AÑO 4 Dominik Mavra Base 195 1995 5 Filip Kruslin Escolta 198 1989 6 Marko Popovic Escolta 183 1982 7 Krunoslav Simon Alero 197 1985 9 Dario Saric Ala-pivot 207 1994 10 Roko-Leni Ukic Base 196 1984 11 Luka Zoric Pivot 211 1984 12 Darko Planinic Pivot 211 1990 14 Ivan Buva Ala-pivot 208 1991 15 Dragan Bender Ala-pivot 213 1997 33 Marko Tomas Alero 201 1985 44 Bojan Bogdanovic Alero 203 1989

LA ESTRELLA: Dario Saric. Ha llegado su momento. Después de dominar en las categorías de formación y tras dos grandes torneos con la selección, esta vez llega con el status de estrella después de una temporada brillante en la NBA. Estuvo cerca de ser el primer Europeo tras Gasol en ganar el premio a Rookie del Año, y es que ha mejorado en prácticamente todo. Más veloz, con un tiro de media/larga distancia mortífero y una capacidad para leer el baloncesto a la altura de los mejores. Por su edad (23 años) podría ser la promesa, pero es más que una realidad. En sus manos y las de Bojan Bogdanovic pasan el 90% de las opciones de que Croacia llegue lejos en este Eurobasket.

Tanto él como Bogdanovic tendrán sus funciones de "playmaker", sin jugar de base. Saric ha sido uno de los mejores pivots pasadores de esta temporada

Video of Dario Saric Top Assists of the Season!

LA PROMESA Dragan Bender. Un potencial tremendo que se ha visto superado por, quizás, la precipitación. Bender fue escogido como número 4 del draft después de que Porzingis deslumbrase el curso pasado saliendo de esa posición. Nada más lejos de la realidad, el croata ha demostrado estar aún a años luz de lo que es el letón hoy en día. Sin embargo, es innegable que Bender sigue siendo un jugador con enorme proyección. Desde sus 213, recuerda en parte a un joven Pau Gasol, con cabeza y movimientos de exterior, pero que se ha saltado quizás los pasos en su formación. Este año no ha tenido minutos en Phoenix, por su debilidad atrás y sus porcentajes (35%). Sin embargo, ha recibido la llamada de la selección y tiene la oportunidad de demostrar que, con paciencia, puede llegar a lo más alto.

ATENTOS A... Bogan Bogdanovic, Krunoslav Simon, Ivan Buva Poco nuevo hay que decir de estos tres jugadores. Bogdanovic está llamado a ser uno de los máximos encestadores del Europeo y tendrá el balón en sus manos la mayor parte del tiempo. Probablemente también desde la posición de base. Simon es uno de los termómetros de este equipo, capaz de desequilibrar un encuentro aportando puntos "desde la sombra". Debe aprovechar los focos sobre Saric y Bogdanovic para hacer daño desde fuera. Buva, por su parte, ha sido una de las revelaciones este año en la Liga Endesa y podría hacerse un importante hueco en la rotación por su movilidad y versatilidad.

Video of Bogdan Bogdanovic highlights Serbia vs Croatia

FORTALEZAS

Tienen una mezcla interesante de veteranía y juventud

Saric y Bogdanovic son dos de los jugadores más determinantes en FIBA

Buen tiro exterior

DEBILIDADES

Esa dependencia de dos jugadores les puede hacer previsibles

Fragilidad en el puesto de base. Ukic ha decepcionado los últimos años con la selección y Mavra aún tiene mucho que mejorar

Juego interior con poco intimidante