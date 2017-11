De vuelta por Europa: Manuel Omogbo, estrella en Italia; Tofas reina en Turquía

EMMANUEL OMOGBO, DE LA TRAGEDIA FAMILIAR A CORONAR ITALIA

En febrero del año pasado, nuestro compañero Gonzalo Bedía se hizo eco de una noticia relativa a la NCAA. Aprovechando que tenía unos días libres, Emmanuel Omogbo fue a visitar a su familia en Navidad. Quién le iba a decir que esa sería la última vez que Emmanuel (o Manuel) vería a sus padres: un incendio doméstico acabó con la vida de sus progenitores el 29 de diciembre de 2015. Sin duda, una noticia terrible que, sin duda, ha hecho más fuerte a este pívot nigeriano de 2'03 y 22 años. Tras su periplo universitario en Colorado State, Omogbo llegó a Italia para hacerse un hueco en Europa. Y vaya si se lo ha hecho. En lo que llevamos de competición -7 jornadas-, el africano está entre los mejores jugadores de la Lega: es el más valorado, el que más rebotes captura, cuarto en recuperaciones y séptimo en tapones. Aunque en la página oficial de la Lega le pongan la etiqueta de pívot, no se puede decir que Emmanuel sea un center puro.

Pero, ¿cómo es Emmanuel Omogbo? Si nos fijamos en la altura que tiene y en los rebotes que atrapa por partido, se puede determinar cómo es en el aspecto reboteador. Se ha enfrentado a jugadores que, en teoría, tienen más potencial en la zona como pueden ser Slaughter o Mbakwe, y ante todos ha acabado sumando más capturas. Es un jugador que sabe colocarse a la perfección para coger el rebote; es un jugador que bloquea y carga el rebote como nadie lo hace en la liga italiana. El resultado de este esfuerzo se ve en los 12.4 rechaces por partido, llegando hasta los 18 ante Cremona o hasta los 16 esta última jornada ante Brindisi.

Como decíamos, no es un pívot al uso. Pelea el rebote y mucho, sí, pero no es un pívot dominante ni imponente. Tapona lo justo y necesario, y le cuesta estar activo al 100% en defensa. Y no es casualidad, ya que con casi 35 minutos por partido, Omogbo debe gestionar la energía y los esfuerzos. Pero en muchas ocasiones, cuando tiene que defender a un interior más fuerte, sufre, así que debe pulir el portento físico que puede llegar a ser. Tampoco es un auténtico killer, pero sus 13 puntos por patrido dan fe de que cumplir en ataque. Sus virtudes ofensivas se basan principalmente en su versatilidad, con ese primer bote explosivo desde la línea de triple hacia canasta.

Junto a él, en posiciones interiores está Eric Mika (2'08/22 años), otro pívot cargado de futuro. Uno juega más por fuera (Omogbo) y otro se encarga de recibir balones dentro (Mika): entre ambos llevan el peso del equipo. Anotan casi 30 puntos de los 75.7 que anota Victoria Libertas Pesaro. Un Pesaro que no atraviesa sus mejores años, pues hoy por hoy marcha duodécimo en la Lega. No ha lugar a dudas: si sigue así, a Omogbo le queda poco en Pesaro.

TOFAS, LÍDER TURCO ¿POR SORPRESA?

Darussafaka, Muratbey Usak, Besiktas, Sakarya, Istanbul BBSK, Banvit, Herbalife Gran Canaria, Trento, ASVEL y Ratiopharm Ulm. Estos son los diez equipos que han sucumbido ante Tofas Bursa, el equipo revelación de la liga turca. Teniendo en cuenta que en la temporada 2015/16 estaban en la segunda división turca, el octavo puesto obtenido la campaña pasada fue un éxito. Pero sin duda Tofas está viviendo su mejor época en la élite de una de las mejores ligas europeas. Es probable que haya aficionados que digan que se han enfrentado a equipos "menores", pero hay que remitirse a lo antes comentado: Tofas es un club que ha ido de primera a segunda división y viceversa durante prácticamente una década. Por tanto, tiene mérito que este grupo dirigido por Orhun Ene esté liderando tanto la clasificación en Turquía como su grupo de Eurocup.

¿Cómo un equipo así ha llegado a colocarse líder en solitario? La respuesta sencilla es porque Tofas Bursa tiene un equipo competitivo, completo y bien cohesionado. Y lo más importante: carece de una estrella singular. Eso, en un equipo como Tofas Bursa, es un punto muy positivo, ya que se reparten las responsabilidades entre varios miembros del equipo. El máximo anotador es Rayman Morgan (16.5 ppp en Eurocup), pero en ciertos partidos pueden aparecer Pierria Henry, Sammy Mejia, Kenny Kadji, el ex ACB Ivan Paunic o incluso Josh Owens. Todos ellos promedian más de 10 puntos en Eurocup: con estos datos, uno se da cuenta de que, en el aspecto ofensivo, no hay un jugador que absorba mucho balón. Al revés: si hay otro aspecto en lo que destacan es en las asistencias. Un equipo (se) suele divertir cuando más asistencias da, y Tofas promedia en competición europea más de 21 pases de canasta. Casi nada.

Es el equipo de moda. Un equipo con el que hoy por hoy se puede disfrutar: un juego vistoso, rápido y, muchas veces, espectacular. Dejan la defensa a un segundo plano para imponer el divertimento sobre la cancha: los mates de Owens, los puntos y la capacidad ofensiva de Morgan, la magia de Henry o los triples de Crocker y Arslan. Por cómo juegan y por los puntos anotados, es ahora mismo uno de los equipos más atractivos en el panorama Europeo. Y todo esto sin una estrella que anote 20 puntos por partido. Porque a veces, una plantilla compensada y equilibrada se impone a las individualidades. La lógica nos dice que Bursa bajará exponencialmente su rendimiento y, cuando lleguen los pesos pesados de Turquía, llegarán las derrotas. Pero hasta que ese momento no llegue, Tofas Bursa es y será, con todo merecimiento, líder invicto de la BSL.

OTROS EQUIPOS REVELACIÓN Y CURIOSIDADES

En Italia, Germani Brescia lidera la clasificación , por delante de equipos como Olimpia Milano o Sidigas Avellino. Su balance es de 7-0 y se trata de un equipo que hace dos temporadas estaba en la Lega Due.

, por delante de equipos como Olimpia Milano o Sidigas Avellino. Su balance es de 7-0 y se trata de un equipo que hace dos temporadas estaba en la Lega Due. En Alemania, Medi Bayreuth va tercero con 7 victorias y 2 derrotas. Una liga en la que en la jornada 9 todos los líderes estadísticos más relevantes (puntos, rebotes, asistencias y tapones) tienen pasado en la ACB. Robin Benzig en puntos (18.7), John Bryant en rebotes (8.9), Jared Jordan en asistencias (7) y Ekene Ibekwe en tapones (2.4). Y por si no fuera suficiente, el más valorado es Mahalbasic, con 21 de promedio.

