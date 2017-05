Descubre a Mateusz Ponitka, uno de los jugadores más interesantes del mercado europeo

El jugador de Ostrow ha realizado una temporada numéricamente espectacular, además de haber hecho un buen papel en la BCL, quedándose a las puertas de la Final Four, donde cayó derrotado a manos de Reyer Venezia por escasa diferencia. También luchó hasta la última jornada por entrar en play offs donde las artimañas de Tofas dejaron fuera al equipo de Esmirna en una noche polémica para el recuerdo.

A Mateusz Ponitka lo encajamos dentro de la posición de escolta, con su 1’97 m. También puede jugar en la posición de alero donde saca continuas ventajas en su penetración y además jugando de espaldas al aro con muchos rivales donde es capaz de recibir numerosas faltas yéndose al tiro libre con una facilidad pasmosa. Anotador natural, es la principal característica del jugador polaco, teniendo siempre el aro en su mente como objetivo principal del juego, gran tirador de larga distancia, puede botar y crearse sus propios tiros y espacios.

En la parcela defensiva es un jugador correcto, que puede alternar las facetas defensivas con diferentes jugadores, carga con intensidad el rebote en ambas partes de la cancha y es activo en los robos de balón. Carece de una gran fortaleza atlética lo que en ocasiones le produce desventajas, aunque lo suple con su gran conocimiento e inteligencia en el juego.

Video of Mateusz Ponitka (25pts) can not be stopped!