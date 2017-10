El Baskonia se hunde ante el Valencia y Prigioni dimite como entrenador (63-80)

El Baskonia comenzaba el partido con más carácter y dando la sensación de que iba a ser otra historia, pero al final fue la misma puesta en escena que en otros encuentros. En ataque, el porcentaje de tiro no fue alto y el Valencia con un gran movimiento de balón no dio opciones a los de Prigioni y enseguida cogió las primeras rentas. Eric Green, quien se marchó lesionado al banquillo, fue el máximo anotador de su equipo junto a Dubljevic. El Baskonia no acertaba desde el tiro de 3 y el Valencia cogió sus primeras ventajas con 7 puntos arriba (7 a 14). El tiempo muerto solicitado por Prigioni y con triple cambio incluido no cambiaba la dinámica del encuentro y los de Txus Vidorreta se marchaban en el marcador con su mayor renta al final del cuarto con 15 puntos arriba (13 a 28).

El segundo periodo comenzaba con la misma dinámica, canastas del Valencia, y el Baskonia contestando de manera individual, es decir, con la calidad de sus jugadores, en especial de Beaubois. Eric Green volvía al partido, después de dar el susto, y con la mano recuperada porque seguía siendo el referente ofensivo para su equipo. El Valencia se ponía más 17 puntos en el marcador a falta de 5 minutos, gracias a su gran acierto desde el 6,75. Al final, el Baskonia conseguía acortar distancias en el marcador con un par de buenas jugadas y se llegaba al descanso con un 39 a 50.

Eric Green realiza una canasta (Fuente:Euroleague.com)

Shengelia con un dos más uno reanudaba el tercer cuarto para intentar hacer reaccionar a su equipo, y así daba la sensación con una mejoría en defensa de los vascos. El Valencia continuaba con sustos, y ahora era Doornekamp quien se veía obligado a irse al banquillo por lesión. Los de Prigioni lograban un parcial de 7 a 0 y se colocaban a tan sólo cuatro puntos. Entonces, el Valencia volvía a respirar, gracias a su acierto desde el triple con dos seguidos.

El último periodo era un querer y no poder para los baskonistas, que se fueron desinflando hasta que el Valencia colocó el 54 a 74 a falta de 5 minutos para el final. Los últimos minutos fueron un suplicio para los vascos que a excepción de Shengelia, se dejaron llevar. Pablo Prigioni, estático en el banquillo durante casi todo el último cuarto, dimitió en la rueda de prensa.

Video of Highlights: Baskonia Vitoria Gasteiz - Valencia Basket

En el Baskonia, una vez más, Shengelia y Granger estuvieron demasiados sólos en ataque. Ambos fueros los máximos anotadores de su equipo, en especial, el capitán y georgiano que por momentos se vio demasiado hasta saturado.

El Valencia se mostró más equipo, y a pesar de las bajas de San Emeterio, Sastre, Williams y Diot, siguió mostrando un gran juego colectivo. Además, su acierto exterior fue clave para coger las primeras ventajas, que a la postre serían claves.

El Valencia estuvo muy acertado también desde el tiro libre con un 22 de 23 intentos. Además, los de Vidorreta también estuvieron finos desde el triple con 12 aciertos de 24, mientras que el Baskonia tuvo un porcentaje más pobre con 5 de 26.

Estadísticas Baskonia