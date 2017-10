El Estu de Omar Cook no logra culminar una gigante remontada en Estrasburgo

Remontaron 20 puntos, pero no fue suficiente

Estudiantes no pudo empezar de peor forma. 25-7 en el primer cuarto. Una exhibición de cómo no hay que jugar. En el segundo parcial el Estu sólo se mantuvo, paró la sangría, pero seguía con un porcentaje de tiro que rondaba el 20% y Labeyrie hacía lo que quería ante Arteaga y Brown. Sólo el paso por vestuarios fue lo que cambió el chip de los de Maldonado, que fueron quitándose lastre periódicamente y acercándose a un relajado Strasbourg. Cambió el modus operandi de los de Collet, que tenían a Dixon por fuera y a Bilan por dentro como armas. Fue Omar Cook, muy curtido en este tipo de situaciones, el que tomó el mando y recondujo la situación hasta que el Estu se puso a sólo uno (75-74, minuto 39) con unos tiros libres de Cvetkovic. Con tres de distancia, la tuvo Cook con un triple desde la esquina, pero estaba bien defendido y el base no pudo conectar y concretar la remontada.

. Como contamos, ese 25-7 en la primera manga fue demasiado. Que el aficionado no se deje engañar porque al final el Estu sólo perdiera por tres puntos. Todo el esfuerzo que hizo para enmendar un cuarto con cero ideas, tiros individualizados y aislados, caraja mental importante y nula respuesta a los ataques... pasa factura en el minuto 40. La recuperación. Quien apagara la tele tras los primeros compases no vio el intento de remontada. Veintitres puntos era la diferencia y se quedaron a tres. Tras un mal comienzo de temporada, Burgos, Radom y Barça iluminaron al equipo con partidos para reconciliarse. Éste también lo es, pese a la derrota, por la muestra de carácter ante una situación muy adversa. Es la lectura positiva de este partido.