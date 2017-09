El secreto mejor guardado de Francia. Conociendo a Labeyrie y Lessort

Francia es un país que no deja de producir talentos año tras año. En este artículo os hablamos de dos jugadores que la pasada temporada (2016/2017) irrumpieron de manera destacada en sus respectivos equipos. París Levallois y Nanterre vieron como estos dos jugadores daban un paso al frente para consolidarse en el primer nivel del baloncesto europeo.

Louis Labeyrie (Paris Levallois, Ala-pivot, 2.08 m, 25 años)

Paris Levallois ha realizado una magnífica temporada este año en la ProA francesa, una de las claves del rendimiento del equipo parisino ha sido la irrupción de este jugador que ha promediado 10 puntos, 8’6 rebotes y 16’2 de valoración. Además, ha formado una de las mejores parejas interiores de la liga junto al pivot recién fichado por Baskonia, Vincent Poirier.

El jugador francés se presentó en el Draft de la NBA en 2014 siendo elegido en el puesto número 57 y cuyos derechos pertenecen actualmente a los New York Knicks. El propio jugador ha declarado en numerosas ocasiones que quiere jugar en la NBA. Muy complicada se prevé su continuidad en las filas del equipo de Île de France y todo apunta que después de esta gran temporada y tras la marcha de su compañero Poirier, acabará saliendo para buscar mejores opciones deportivas. Sus números y su potencial se lo pondrán fácil.

Video of Louis Labeyrie (France) - New York Knicks Orlando Summer League Highlights - July 2017

Destacamos al joven francés por su capacidad física. Es un jugador grande (2’09 m) para ocupar la posición de 4, posee gran versatilidad en ambas partes de la cancha. Una de sus mayores virtudes es el rebote ofensivo, siendo una verdadera pesadilla para sus rivales que se ven sobrepasados por los largos brazos y la capacidad de salto de Labeyrie. Alterna la defensa con jugadores interiores y exteriores dada su gran versatilidad y rapidez de piernas.

Ofensivamente se caracteriza por ser un jugador luchador, que imprime gran capacidad de sacrificio para sacar ventajas. Tiene un buen rango de tiro pese a su gran altura lanzando y anotando con facilidad desde el triple y desde otras posiciones. También es un jugador rápido que juega de cara a sus defensores más corpulentos y de espalda a los más pequeños, leyendo el juego con facilidad.

Su gran temporada le ha permitido cambiar la ciudad de París por la ciudad de Estrasburgo, donde tendrá un papel importante en el equipo, dando un paso adelante en su carrera.

Mathias Lessort (Ala-pivot, 2.05 m, 21 años)

Este joven jugador francés nacido en Martinica llegaba a Chalon en la temporada 2010 para continuar su formación con la esperanza de llegar a convertirse en jugador profesional de baloncesto. Su debut en la ProA data de la temporada 2014/2015, donde disputó 20 partidos con unos bajos promedios estadísticos. 2.3 puntos y 2.4 rebotes fueron las primeras pisadas de Mathias Lessort.

La temporada siguiente (2015/2016) continuaba en Chalon, donde le vimos dar un paso al frente en el equipo y asumir mayor responsabilidad en ambas partes de la cancha. La mejoría era notable como lo reflejan sus números (5.6 puntos, 4.3 rebotes, 9 de valoración) y eran muchos los equipos que se fijaban en el joven jugador conocedores del tremendo potencial.

Tras su buena temporada en Chalon, el jugador cambia de aires en la competición gala y fichaba por el clásico equipo de Nanterre 92. Allí pudo ganar la Copa de Francia y la FIBA Europe Cup. Ha sido el año de consagración de Ressort, 10.4 puntos, 7.2 rebotes para 14 de valoración, unos números que le hicieron presentarse al Draft NBA de este año 2017 donde ha sido elegido por los Sixers en el número 50.

Video of Mathias Lessort ● Welcome to Red Star ● HD MIX

Destacamos de este jugador por su potencial físico como arma principal en las dos partes de la cancha. Carece de movimientos en ataque que precisen de calidad técnica individual, aunque lo suple con su intensidad y trabajo constante. Juega el pick and roll y saca ventajas en esas continuaciones hacia el aro donde su potencia de salto y coordinación le hacen colgarse del aro con suma facilidad. Debe mejorar el tiro en general, y sobretodo su porcentaje desde la línea de libres, que ronda un 60 %.