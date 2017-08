Eslovenia: nueva Era de la mano del Príncipe Doncic

Guía Eurobasket (link)

LISTA DE SELECCIONADOS:

Nº Jugador POS ALT AÑO 3 Goran Dragic Base 192 1992 77 Luka Doncic Base 200 1991 1 Matic Rebec Base 201 1985 11 Jaka Blazic Escolta 1996 1990 7 Klemen Prepelic Escolta 191 1992 6 Aleksej Nikolic Escolta 191 1995 8 Edo Muric Alero 189 1993 31 Vlatko Cancar Alero 202 1994 0 Anthony Randolph Ala-pívot 211 1989 17 Sasa Zagorac Ala-pívot 206 1984 14 Gasper Vidmar Pívot 211 1987 22 Ziga Dimec Pívot 211 1993

LA ESTRELLA:

En una selección donde va a jugar alguno de los mejores interiores de la pasada Euroliga (Randolph) y el mayor talento baloncestístico del viejo continente desde Petrovic (hablamos de Doncic, con permiso de Gasoles, Sabonis, Nowitzki y demás) es difícil quedarse con una estrella. Sin embargo, por su compromiso en los últimos torneos, donde ya ha liderado a esta selección, y por sus grandes dotes baloncestísticos el líder natural de este equipo, a día de hoy, va a seguir siendo Goran Dragic.

No ha tenido la suerte de recalar en una franquicia de la NBA con un proyecto ganador, no obstante se trata de un base de nivel contrastado, que en varias ocasiones ha estado cerca del All-Star. Podríamos decir que se encuentra un escalón por debajo de las grandes estrellas de la liga americana (que no es decir poco).

Se trata de un base muy completo que en la selección multiplica su aportación en todas las facetas del juego. No es la primera vez que entre él y su hermano han hecho a esta selección más competitiva de lo que a priori parecía.

Gragic & Curry

LA PROMESA:

Poseen varios jugadores jóvenes interesantes como el recientemente drafteado Vlatko Cancar o Zan Mark Sisko. Aunque este torneo parece un poco pronto para ambos. Por ello y por lo demostrado durante el año, éste debe ser el torneo de Luka Doncic. El crack del Real Madrid ha de refrendar todo lo que se ha vislumbrado durante el año, levemente empañado por la bajada de rendimiento en la recta final de la temporada (final Liga Endesa y los cruces de la Euroliga). Se espera que abra el tarro de las esencias y demuestre que es capaz de dominar el juego en todas sus facetas en un Eurobasket que, si se cumplen las expectativas, será la antesala de su último año en Europa. De momento, sus comienzos con la selección absluta en la preparación de este torneo no han podido ser mejores: tras un gran debut, con 14 puntos y mejor valoración del partido, sus estadísticas no han ido sino en aumento, hasta promediar en los tres primeros encuentros un total de 17'3 puntos, 7'7 rebotes y 23 de valoración, asumiendo el liderazgo de su equipo, en ocasiones incluso por encima del base de los Heat, Goran Dragic. Veremos si mantiene este espectacular nivel y se consolida como una de las estrellas más brillantes del contienente, siendo todavía un chaval en plena progresión.

Luka Doncic

ATENTOS A...

Anthony Randolph se presenta en el Eurobasket como un jugador dominante en la faceta interior, habiendo demostrado ser un jugador de primerísimo nivel europeo. Sin embargo, no sabemos cual será su rendimiento con la selección. Recordemos que es su primera incursión de este tipo y que los americanos nacionalizados no suelen cumplir las expectativas frecuentemente. Además de compartir posición y características en su juego con Erazem Lorbek (santo y seña de la selección durante años) que si alcanza el nivel podría acabar entrando en el equipo.

En definitiva se trata de un jugador con mucho baloncesto aún que enseñar, y que si se implica en el proyecto y cuaja en el grupo puede encumbrar a esta selección hasta límites insospechados (véase el ejemplo McCalebb y Macedonia).

Randolph

FORTALEZAS vs DEBILIDADES:

FORTALEZAS:

- Sus tres líderes: Dragic, Doncic y Randolph. Si están a un gran nivel, puede ser un equipo que dé sorpresas.

- Inteligencia: Han sabido centrar su juego en los recursos que disponían, y esa será su clave.

DEBILIDADES:

- Más allá de los tres mencionados, el resto son jugadores de rotación con peso relativo en sus equipos. Deberían dar un salto adelante.

- Dependencia anotadora de Dragic y Doncic.

- Está por ver cómo encajará Randolph.