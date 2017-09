España se gusta ante Rumanía y consigue su tercera victoria (50-91)

Un día más en la oficina para la selección española, que despachó como era de esperar a una de las selecciones más flojas del campeonato, Rumanía, pese a los ánimos y la ilusión de la grada local. España suma su tercera victoria en tres partidos, con una ventaja media de 35 puntos por encuentro, en lo que está siendo una sólida y plácida primera fase del equipo español, a falta del duelo estrella con Croacia.

Resistieron los rumanos el primer cuarto, que a punto estuvieron de llevarse victorioso, y parte del segundo. Pero el partido se rompió definitivamente en el tercero, donde España alcanzó la treintena de renta, y siguió subiendo hasta los 40 en el último período. Gran actuación global de la Selección, con todos los jugadores entrando en rotación y aportando para el equipo. Al final, 50-91 para los de Scariolo.

Video of Spain v Romania - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Defensa NO, defensa SÍ: No fue el inicio soñado de una España que dio descanso a Pau Gasol y Álex Abrines, al que no quisieron forzar por sus molestias. Comenzó el partido con Ricky de nuevo enchufado y Marc mandando en la pintura, pero sin embargo, atrás no había la misma intensidad que en los dos primeros duelos. De hecho, Rumanía llegó a empatar a 11 primero y a punto estuvo de vencer parcialmente en el primer período (19-21). La calma defensiva duró hasta mediado el segundo cuarto, donde comenzaron a apretar las tuercas y el empuje de los locales se fue desinflando. Con esa tensión defensiva se mantuvieron hasta el final, dejando claro que es una de las señas de identidad de esta selección, sea cual sea el rival y el partido.

Todos juegan, todos se divierten: Scariolo aprovechó para seguir moviendo el banquillo y dar minutos a todos los jugadores, que además, cogieron el guante de su míster y se dieron el pequeño homenaje de anotar todos. Vives fue el último en llegar, y se desquitó con un triple muy celebrado. Cuando el partido ya estaba roto, con diferencias de +30, España comenzó a gustarse, sobre todo con eléctricos contraataques apoyados en una buena defensa, y en el desacierto exterior de Rumanía (7 de 24 en triples). Su jugador estrella, Moldoveanu, alcanzó la quincena de puntos. El Chacho contribuyó al show con algunas de sus asistencias made in Canarias, Oriola con su garra, y Juancho y Willy con un par de mates intimidadores.

Video of Juancho Hernangomez (18 points) with one slam after another!

Los Hermanos II: A falta de Pau, que rompía las dobles parejas, los Hernangomez cogieron el testigo familiar para firmar una gran actuación hermanada. Willy, con sus movimientos de pívot-top, llegó a los 9 puntos y 13 rebotes, pero esta vez fue Juancho el más destacado. El pequeño de la saga contribuyó con 18+13, espectaculares números para este potente ala-pívot que está demostrando que puede ser muy importante para España, ya no en el futuro, si en el momento actual. Sastre, Oriola y Marc también alcanzaron la decena, en una victoria muy coral donde todos disfrutaron y firmaron el 3-0, empatando con Croacia, a la que mañana se enfrentarán para decidir el liderato del grupo C.