Eurobasket 2017 Grupo B (J4): Georgia, sobrevive; Alemania y Lituania, a por el liderato

Alemania se impuso a Italia y se jugará el primer puesto de grupo en la última jornada en un duelo directo ante Lituania. Italia tiene asegurado el pase y una victoria suya ante Georgia podría dejar fuera al equipo caucásico que se ha impuesto a Israel en la prórroga. Ucrania cayó ante Lituania y buscará en la última jornada una carambola que le pueda clasificar.

UCRANIA 62-94 LITUANIA, por Juan Reíllo

El comienzo de la primera y segunda parte establecieron las diferencias en el marcador: Pese a que Ucrania anotaba la primera canasta del partido de la mano de Volodymyr Koniev, Lituania reaccionaba para establecer un parcial de 0-7 y tomaba la primera ventaja del partido. Después de una ligera reacción de Ucrania y poner el 8-11 en el marcador, el conjunto lituano gracias a las buenas defensas y el acierto ofensivo, provocaba un parcial de 2-16 que les serviría para mantener la ventaja el resto del partido. Después de un segundo cuarto muy igualado, la segunda parte comenzaba de manera semejante al primer cuarto con canastas por parte de los dos equipos y un parcial de 0-11 que decidía el resto del partido. En el último cuarto Lituania aumentaba la diferencia con 7 puntos y el resultado de 62-94 era definitivo.

Artem Pustovyi muy solo en ataque: El pívot del Obradoiro CAB ha firmado su mejor partido en este Eurobasket frente a Jonas Valanciunas, uno de los mejores interiores del campeonato. Con 29 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias puede llegar a convertirse en el MVP de esta jornada pese a la derrota. El lado negativo y factor por el cual no han podido competir frente a Lituania, ha sido la falta de anotación del resto de jugadores ucranianos, recalcando que Maksym Pustozvonov y Viacheslav Bobrov han sido los segundo máximos anotadores con tan solo 5 puntos cada uno.

Jonas Valanciunas y Mindaugas Kuzminskas siguen liderando: Ambos jugadores están siendo pilares fundamentales dentro de su selección. En el partido de hoy, Valanciunas ha conseguido 22 puntos, 14 rebotes y 1 asistencia gracias a los buenos porcentajes de tiro (7/11 en 24 minutos), a la vez que Kuzminskas llegaba hasta los 19 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en tan solo 18 minutos en pista. Si ambos jugadores continúan con la racha frente a Alemania, sin duda pasarán a la siguiente fase como primeros de grupo.

ITALIA 55-61 ALEMANIA, por Xan Ramos

Pólvora mojada: Este partido fue la muestra de lo que sucede cuando dos equipos que basan el 80% por ciento de su ataque en el tiro exterior no están acertados: un auténtico desastre para la vista! Los espectadores "disfrutaron" de porcentajes de tiro que apenas superaban el 30%, de periodos largos sin anotar o en que los escasos puntos que subían al marcador y de un cuarto (el 3º) en el que Italia, con Belinelli, Datome, Melli y Hackett en sus filas, solo anotó 9 puntos. Y esa fue la clave de la victoria alemana: mientras los transalpinos no alcanzaba la decena ellos mantuvieron la raquítica media de 14 puntos por cada 10 minutos que tuvieron los dos equipos en la primera parte. Ello les dio una ventaja escasa, pero más que suficiente en un partido con ese desacierto ofensivo.

Siempre cuantos más mejor: En baloncesto nunca se da ese famoso refrán de "mejor solo que mal acompañado". En este deporte siempre se necesita ir acompañado. En Italia solo Belinelli pasó de los 10 puntos(12) y solo 6 jugadores anotaron, en los momentos en que se disputaba el partido, ya que Filloy sumó 15 pero la mayoría los consiguió cuando ya estaba todo el pescado vendido. En Alemania pasó lo mismo en la primera parte, pero en la segunda aparecieron Voigtmann (en el tercer cuarto) y Theis en el último para ayudar a Schroder (17 puntos y 4 asistencias). Ninguna de las dos estrellas hizo un gran partido, pero Belinelli fue el único que tiró del carro italiano, mientras que el base de los Hawks pudo apoyarse en los 23 puntos que sumaron sus dos interiores.

La importancia de sumar en varios apartados: En un partido en el que el marcador es de 55-61 estando en pista dos de los máximos anotadores del torneo y jugadores contrastados a nivel europeo, cuesta destacar a alguien. Pero precisamente en este contexto es donde suelen destacar jugadores que suman en varias facetas. Johannes Voitgmann fue el mvp del partido con 12 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para 22 de valoración, y además el jugador que apareción en el decisivo tercer cuarto para acompañar a Schroder.

ISRAEL 91-104 GEORGIA

Partido abierto en un grupo igualado: El grupo B se está mostrando como uno de los más abiertos y este partido entre los colistas fue el vivo ejemplo de esa igualdad. El partido discurrió entre ventajas reducidas, casi siempre del lado israelí. Howell y Casspi lideraban la anotación israelí mientras que Shengelia y Dixon eran las referencias de Georgia en un partido en el que los jugadores que salían de inicio fueron los que tuvieron más relevencia, minimizándose la aportación desde los banquillos.

El conjunto georgiano impuso su dominio en el rebote. 50 capturas por solo 22 de Israel generaba muchas segundas opciones. Hasta 28 tantos en segunda oportunidad hizo Georgia. Sin embargo, las pérdidas lastraban esa buena labor reboteadora de Georgia. El acierto en la pintura de Israel también contrarrestaba la superioridad reboteadora en un partido que se acabaría decidiendo en el tiempo extra. Prórroga monocolor: Tras el tiempo reglamentario y la igualada de Israel con algo de polémica, Georgia se armó de intensidad y en el tiempo extra no dio ningún tipo de opciones a Israel. Shengelia y Dixon anotaban 5 tantos consecutivos que abrían brecha. Una canasta de Mekel fue un espejismo en un tiempo extra donde Israel sumaba imprecisiones y donde el tiempo corría favorable a una Georgia que no hizo ya concesiones.

