Eurobasket 2017 Grupo D (J5): Shved y Marjanovic brillan; Letonia esquiva a España

El grupo D finaliza con triple empate a 4 triunfos en el que Serbia acaba como líder de grupo tras vencer con facilidad a Bélgica. Rusia, por su parte, superó a una Gran Bretaña que llegó a incomodar al conjunto ruso liderado por un excepcional Shved. La jornada la cerraba un Letonia-Turquía en el que el que equipo derrotado se llevaría de 'premio' el enfrentarse a España en cuartos y finalmente Letonia, liderada por Porzingis, pudo evitar al 'coco' tras superar al conjunto turco.

La desidia de Rusia no mató el partido en el primer cuarto. La superioridad de los jugadores rusos fue tal en los dos primeros cuartos que pecaron de autocomplacencia. Los británicos solo sabían responder a través de Olaseni (8 pts y 5 reb) desde la pintura, estuvieron horribles en el tiro con un flojo 37% en TC, perdieron 14 balones y sus 6 faltas en dos cuartos deja a las claras la intensidad con la que jugaron. Rusia perdió una gran oportunidad para cerrar al descanso el partido, pero solo se llevaron 12 puntos de renta, 43-31.

Reacción británica frente a la falta de ritmo ruso. El tercer cuarto fue el del despertar de Gran Bretaña, a Olaseni se sumaron Clark (11 pts en Q3) y Murray (8 pts en Q3) para endosar un 18-23 que recortaron diferencias y cambio la dinámica en pista, los ingleses dominaron el rebote y mejoraron sus porcentajes en el tiro hasta el 47% en TC. Rusia no supo reaccionar hasta mediado el último cuarto, tras un tercer cuarto horrible en ataque y flojo en defensa, cuando el rival se puso a menos de cinco puntos tras un parcial 3-10 comenzaron a ponerse las pilas. A pesar del acierto que seguía mostrando Clark, elmayor fondo de banquillo ruso acabó dominando el partido y llevarse la victoria por 82-70.