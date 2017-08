Eurobasket 2017, Grupo A (J1): Lauri Markkanen se presenta a Europa

Ya lo contabamos en la Guía del Eurobasket 2017, el grupo A es posiblementemente el más disputado del campeonato. La victoria de Eslovenia a Polonia 90-81 con un estratosférico Goran Dragic (30 puntos, record anotador con la selección) establecía el comienzo del Eurobasket. Para comenzar la tarde, Islandia caía de forma contundente contra Grecia con el resultado de 61-90 a pesar de los 21 puntos de Haukur Palsson. En el último partido de la jornada, se daba la derrota francesa frente a los finlandeses liderados por el jugador más joven de la plantilla, Lauri Markkanen que se coronaba con 22 puntos y 7 rebotes.

ESLOVENIA 90-81 POLONIA, por Ruben Alcaide

Video of Slovenia v Poland - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Al son de Dragic y Doncic: Seguro que no será el mejor partido que hagan en el torneo, pero el duelo inaugural servirá parasentar las bases del juego esloveno: la anotación de Dragic es el motor del equipo (30 puntos en el debut). La dirección, sin embargo, correrá a cargo de Luka Doncic. Wonder Boy estuvo desacertado en el lanzamiento (0/5 en T2 y 3/7 en T3). En cambio, organizó al equipo y aportó 11 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Irá a más. Se espera la aparición en ataque de Randolph, que sólo anotó 7 puntos, pero contribuyó con 10 rebotes y 4 asistencias. Bajo aros, Vidmar (11+4) tuvo un interesante duelo con Karnovski. Próximo duelo, frente a Finlandia, el domingo a las 20h, donde buscarán encadenar la segunda victoria.

Ponitka debuta con autoridad... pero demasiado solo: Perdieron el partido en un mal arranque del tercer cuarto, donde Eslovenia rompió el duelo con un 6-0 de salida y se fue a los +14. Siguieron remando con constancia pese a las grandes diferencias y en el último cuarto llegaron a estar dentro del partido (7 abajo a falta de 2 minutos). Los últimos lanzamientos no entraron y esfumaron toda posibilidad de hacer la machada. Grata “sorpresa” de su anotador Mateuz Ponitka, recientemente fichado por el Iberostar Tenerife. El alero, de 24 años, completó un gran partido con 22 puntos y 13 rebotes, tirando siempre del carro polaco. Debe ser una de las incorporaciones de la Liga Endesa más a tener en cuenta. Junto a él, el base Slaughter y el pívot Karnovski fueron las referencias ofensivas, con 12 y 11 puntos cada uno. El juego del equipo polaco fue muy anárquico, con jugadores siempre muy abiertos, y con la losa de las pérdidas de balón mermando sus opciones (llevaban 15 al inicio del tercer periodo). Su próximo duelo será el domingo, a las 13:45, frente a Islandia

Goran Dragic presenta candidatura: Sin ninguna discusión, el primer MVP del torneo es para Goran Dragic. El base de los Heat arrancó enchufadísmo el torneo, y al descanso ya llevaba 20 puntos sin apenas fallos. Tras recibir minutos de descanso con las máximas ventajas de su equipo, volvió a salir para seguir anotando e irse a la treintena, repitiendo una yotra vez su famosa y explosiva penetración, donde protege como nadie la pelota para acabar dejándola siempre dentro del aro. Si sigue a este nivel, y le acompañan sus escuderos madridistas, Eslovenia puede llegar lejos en el torneo.

Eslovenia-Polonia (acb.com)

ISLANDIA 61-90 GRECIA, por Juan Reillo

Video of Iceland v Greece - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

El bloque griego acaba sentenciando: Desde el comienzo del partido el equipo heleno sabía que era una oportunidad única para conseguir buenas sensaciones y demostrar que pese a las bajas son uno de los equipos que mejor pueden llegar a jugar colectivamente (22 asistencias al final del encuentro). La sorpresa de Nikos Pappas con 20 puntos y el esperado rendimiento ofensivo con Georgios Printezis con 17 puntos, gracias a los buenos porcentajes de tiro (8/13 y 7/9 respectivamente). El factor Ioannis Bourousis, fue determinante para no permitir que los islandeses no pudieran llegar a ponerse por delante en el marcador a pesar del desacierto colectivo en momentos de la primera parte. Máximo reboteador del encuentro con 8 rebotes y máximo asistente de Grecia con 4 asistencias.

Un arreón en el segundo cuarto les metió en el partido: Un equipo luchador que no se rinde pese a las adversidades. El primer cuarto finalizaba con un 10-26 de parcial, pareciendo que los helenos se iban a llevar el partido sin que les presentaran guerra. Los Islandeses se apoyaban en Palsson (21 puntos al final del encuentro), para dejar un parcial de 23-6 que les serviría para meterse de lleno en el partido. La segunda parte comenzaba de forma semejante al principio del partido, donde los griegos salían dispuestos a sentenciar el partido, mientras que el equipo islandés no acababan de creer en sus posibilidades. La defensa no pudo parar al juego ofensivo de Grecia, y recibiendo 29 puntos en el último cuarto se vieron derrotados de manera contundente.

Nikos Pappas, revulsivo desde el banquillo: A pesar de los 17 puntos de Printezis, Grecia sabe que la actuación de Nikkos Pappas (20 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) ha podido ser de los mejores comienzos posibles. Si el equipo heleno ya era uno de los más peligrosos del campeonato, permitirse ampliar la rotación con Pappas, significaría poder dar descanso a jugadores como Papanikolaou de cara a las últimas fases del Eurobasket. Esperemos que no sea la última gran actuación de Nikkos Pappas, y consiga dar un paso al frente en esta selección que busca volver a lo más alto del podio 8 años después.

Islandia-Grecia (acb.com)

FRANCIA 84-86 FINLANDIA, por Evelio Reillo

Video of France v Finland - Highlights - FIBA EuroBasket 2017

Excesiva dependencia de Fournier y De Colo: Los franceses no encontraron alternativas en ataque fuera de la pareja Entre los dos, 46 puntos, más de la mitad de los totales de los galos. Heurtel tuvo un gran inicio, con 10 puntos, pero desapareció en la segunda mitad y ni siquiera jugó la prórroga. Una prórroga en la que, por cierto, Fournier y De Colo (que tuvo en sus manos el para evitar la prórroga y también el de la victoria) anotaron 10 de los 12 puntos. Fueron demasiado previsibles en los minutos finales y eso acabó pasando factura.

Lauri Markannen: Probablemente uno de las promesas europeas que menos ruido haya hecho en el viejo continente en los últimos años. Formado en EEUU, muchos no saben aún quién es ese chico de 20 años que los Wolves seleccionaron en el número 7 del Draft y automáticamente traspasaron a Chicago. El partido de hoy habrá servido para que muchos aficionados conozcan a uno de esos jugadores llamados a ser dominantes. Ante Francia, fue de menos a más, acabando como líder indiscutible de los suyos con 22 puntos y 7 rebotes. Anotó el triple decisivo saliendo a abrirse como un escolta (mide 2,13) que decidió el partido en la prórroga. Una de las mejores noticias de esta primera jornada.

Video of Lauri Markkanen (22 points) was magic against France!

Sin noticias del juego interior francés: Tienen la excusa de las bajas, pero el nivel que ofreció el juego interior de los de Poirier estuvo muy lejos de lo que se espera. Solamente Diaw (9 puntos y 9 rebotes) se salvó en un día desastroso de jugadores clave como Lauvergne (1/6 en tiros de campo). Seraphin y Poirier ni siquiera entraron en dinámica del partido, con 3 y 6 minutos jugados cada uno. Al final, esa diferencia en el juego interior desequilibró el encuentro, dejó solos a los exteriores y, peor aún, permitieron que Markannen se desatase.

Francia-Finlandia

CLASIFICACIÓN

Grupo A Eurobasket 2017 Fiba

PRÓXIMA JORNADA

Próxima jornada Grupo A Eurobasket 2017