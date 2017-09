Eurobasket 2017 Grupo A (J4): Heurtel y Koponen, líderes; Grecia y Polonia, a una carta

Eslovenia no falló ante una Islandia que sigue sin conocer la victoria y se jugará el primer puesto de grupo ante Francia en la última jornada. Koponen lidera a Finlandia y se suma a Markkanen para dejar a los fineses clasificados para los cruces. Grecia y Polonia se jugarán la clasificación en la última jornada en un duelo directo decisivo.

La afición islandesa se merecía este primer cuarto. El trío Baeringsson-Hermannsson-Palsso n ilusionaba al término del primer cuarto porque estaban plantando cara a una Eslovenia que sigue invicta. Los islandeses las metieron de todos los colores -aunque desde la línea de tiros libres solo anotaron 1 punto en ese primer periodo-: bandejas, triples, en transición... Un inicio que ilusionaba a una afición que, solo por su apoyo incondicional, se merecía vivir un cuarto ilusionado. 25-23 e Islanidia manteniendo viva a una grada repleta de camisetas azules. El "geyser sound" no se hizo esperar, aunque rápidamente los eslovenos bajaran de la nube a Islandia.

La magia de Doncic y las penetraciones de Dragic. Nada nuevo bajo el sol. Doncic sigue haciendo de las suyas y Dragic sigue anotando como si no hubiera mañana. Fueron los líderes de la remontada en un segundo cuarto tremendo, con un parcial de 18-37 y una dupla que se paseó por el Helsinki Arena sin que ningún jugador islandés pudiera pararlos. Doncic puso las asistencias por la espalda y los triples imposibles -como el del último segundo antes de ir al descanso-, mientras que Dragic iba penetrando y penetrando para anotar o sacar falta a sus rivales. Ambos jugaron 26 minutos y anotaron 34 puntos, capturaron 11 rebotes y repartieron 7 asistencias entre ambos.

Así se gana un partido: pocas faltas, buena defensa y 13 triples. Sí, el rival era Islandia; sí, en el último cuarto no estuvieron tan intensos como en los dos periodos anteriores, pero con una hoja estadística como la de hoy, Eslovenia tiene mucho que decir en este campeonato. Puedes defender de manera intensa y cometer faltas; sin embargo, los eslovenos en este partido cometieron tan solo 18 faltas de equipo, metieron 13 triples de 30 intentos e imprimieron una muy buena defensa sobre todo en el segundo y tercer cuarto.